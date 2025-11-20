ETV Bharat / state

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে আগাম জামিন চেয়ে বারাসত আদালতে আবেদন বিডিও'র

আগামী 26 নভেম্বর সেই আবেদনের শুনানি হবে বলে খবর আদালত সূত্রে । ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন এই আমলা।

BDO anticipatory bail
নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে আগাম জামিনের আবেদন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
বারাসত, 20 নভেম্বর: নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও খুনের ঘটনায় এবার আগাম জামিন চেয়ে বারাসত জেলা আদালতের দ্বারস্থ হলেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণ। ইতিমধ্যে আইনজীবী মারফত তিনি আগাম জামিনের আবেদন করেছেন বলে খবর আদালত সূত্রে।

স্বর্ণ ব‍্যবসায়ী স্বপন কামিলা হত‍্যাকাণ্ডে নাম জড়িয়েছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের এই বিডিও প্রশান্ত বর্মণের । নিহতের পরিবারের তরফে থানায় দায়ের করা এফআইআরেও নাম রয়েছে এই আমলার । যদিও খুনের ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগ থাকার কথা বারবারই অস্বীকার করেছেন বিডিও । এমনকি, ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন বিডিও ।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় আগাম জামিন চেয়ে গত 11 নভেম্বর বারাসত জেলা আদালতে আবেদন জানিয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণ । তবে, সশরীরে নয় ৷ আইনজীবী মারফত তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন আদালতে ৷ আগামী 26 নভেম্বর সেই আবেদনের শুনানি হবে বলে খবর আদালত সূত্রে ৷ এদিকে, জামিনের শুনানির দিন কি আদালতে উপস্থিত থাকবেন খুনের মামলায় এফআইআর-এ নাম থাকা রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন ? নাকি আইনজীবীর মাধ্যমেই আগাম জামিনের আবেদনের প্রক্রিয়াটি সারবেন তিনি ? এই প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে । এ নিয়ে আইনজীবী ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে ।

প্রসঙ্গত, সোনার গয়না চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত 28 অক্টোবর দত্তাবাদের সোনার দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ব‍্যবসায়ী স্বপন কামিল‍াকে। পরে, বিধাননগর দক্ষিণ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করতে গিয়ে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন নিউটাউনের যাত্রাগাছি বাগজোলা খালপাড়ের ঝোলের মধ্যে থেকে এক ব‍্যক্তির দেহ মিলেছে । স্বপনের ছবি দেখে সেই দেহ শনাক্ত করেন তাঁরা। এর পরেই আততায়ীদের বিরুদ্ধে অপহরণ ও খুনের ধারায় মামলা রুজু হয় । তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে এই ঘটনায় পুলিশ রাজু ঢালি, তুফান থাপা, সজল সরকার ও বিবেকানন্দ সরকারকে গ্রেফতার করেছে । ধৃত সজল তৃণমূলের কোচবিহার 2 নম্বর ব্লকের সভাপতি ।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী অপহরণ এবং খুনের ঘটনায় জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণের নামও জড়িয়ে গিয়েছে । অভিযোগ উঠেছে, খুনের পর সরকারি নীলবাতি লাগানো গাড়িতে করেই স্বর্ণ ব‍্যবসায়ীর দেহ লোপাট করার চেষ্টা হয় । ফলে, খুনের ঘটনায় প্রথম থেকেই বিডিও'র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল । যদিও তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে এখনও কোনও আলোকপাত করেনি পুলিশ। ইতিমধ্যে এই হত‍্যাকাণ্ডের জাল অনেকটাই গুটিয়ে এনেছে বিধাননগর কমিশনারেট। তারই মধ্যে আগাম জামিন চেয়ে বারাসত জেলা আদালতের দ্বারস্থ হলেন রাজগঞ্জের বিডিও।

