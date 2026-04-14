পরিকল্পিতভাবে অবরুদ্ধ বিডিও অফিস, বিক্ষোভে 'ডিলিটেড ভোটার'! মোথাবাড়ি-কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর দাবি NIA-র
তদন্ত রিপোর্টে এনআইএ-র অভিযোগ, মোথাবাড়িতে বিক্ষোভকে দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র করে তুলতেই পরিকল্পনা করে বাইরে থেকে লোক জড়ো করা হয় ।
Published : April 14, 2026 at 4:39 PM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: মোথাবাড়ি-কাণ্ডে তদন্তে নেমে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য তুলে ধরল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি(NIA) । কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালতে পেশ করা রিপোর্টে তদন্তকারীরা দাবি করেছেন, গোটা ঘটনাটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত ।
এনআইএ-র দাবি অনুযায়ী, ঘটনার দিন ইচ্ছাকৃতভাবে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস-এর সামনে ভিড় জমিয়ে বেরনোর সমস্ত পথ আটকে দেওয়া হয় । এর ফলে ভিতরে আটকে পড়েন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও বিচারকরা । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, রাত প্রায় 11টা 30 মিনিটের পর বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করতে হয় ।
তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, এই বিক্ষোভকে দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র করে তুলতেই পরিকল্পনা করে বাইরে থেকে লোক জড়ো করা হয় । বিশেষ করে, কয়েকজন 'ডিলিটেড ভোটার'-কে সেখানে আনা হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়েছে । পাশাপাশি, স্থানীয় স্তরের নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন বিএলও-কেও বিক্ষোভে অংশ নিতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ ।
এনআইএ রিপোর্টে আরও জানিয়েছে, ভয় দেখিয়ে এবং হুমকি দিয়ে মানুষ জড়ো করার কাজে যুক্ত ছিলেন গোলাম রব্বানি, যিনি একজন আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্য । তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি মানুষকে বিক্ষোভে টেনে আনার অভিযোগ উঠেছে । এছাড়াও, তদন্তে উঠে এসেছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম । তার মধ্যে ধৃত কংগ্রেস কর্মী আসিফ শেখ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিডিও অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে মূল বেরনোর রাস্তা কার্যত অবরুদ্ধ করে রাখেন ।
এনআইএ-র দাবি, এই বিক্ষোভে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরী । তাঁর নেতৃত্বে একটি সংগঠিত দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে । তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, গোটা ঘটনাটি কোনও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ নয়, বরং পরিকল্পনা করে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে এই অবরোধ তৈরি করা হয়েছিল ।
প্রসঙ্গত, গত 1 এপ্রিল মালদার মোথাবাড়ি এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে বুধবার রাতে এসআইআর-এর কাজে যুক্ত তিন মহিলা-সহ সাতজন বিচারককে কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘেরাও করে রাখা হয় । প্রথমে কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসে কর্মরত সাতজন বিচারককে রাত সাড়ে 11টা পর্যন্ত আটকে রাখা হয় । পরে বিচারকদের ব্লক অফিস থেকে বের করে আনার সময় তাঁদের গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে ।
এই ঘটনায় আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী । ঘটনায় কঠোরভাবে হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ নির্বাচন কমিশনকে সিবিআই বা এনআইএ-র হাতে ঘটনার তদন্তভার দেওয়ার নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত ৷ সেই নির্দেশমতো পরবর্তীতে ঘটনাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশনের তরফে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় এনআইএ-র হাতে ।
এরপরেই মোথাবাড়ির ঘটনার তদন্তে নামে এনআইএ ৷ একাধিকজনকে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে ৷ এনআইএ আরও অনেককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে । পাশাপাশি রিপোর্টে আদালতে পেশ করা এই দাবিগুলি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর । মোথাবাড়ি-কাণ্ডে পরবর্তী শুনানির দিকে এখন নজর রয়েছে গোটা রাজ্যের ।