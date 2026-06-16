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সরকারি ভবন দখল করে আসানসোলের মেয়রের পার্টি অফিস ! তালা ঝোলালেন বিডিও

নোটিশ টাঙিয়ে জানানো হয় সেটি সরকারি সম্পত্তি । বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ ।

Asansol Mayor party office
মানিক উপাধ্যায় স্মৃতিভবন (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 7:28 PM IST

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আসানসোল, 16 জুন: সরকারি জমিতে, সরকারি টাকায় বানানো ভবন দখল করে চলত তৃণমূলের দলীয় অফিস । কার্যত তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের দলীয় সব কাজকর্ম সেই প্রাসাদোপম সরকারি ভবন থেকেই পরিচালিত হত বলে অভিযোগ । বারাবনির সাধারণ সমস্ত বাসিন্দাই জানত সেটি বিধান উপাধ্যায়ের বাবার নামে নামাঙ্কিত দলীয় কার্যালয় । মঙ্গলবার মানিক উপাধ্যায় স্মৃতিভবন নামে নামাঙ্কিত সেই বিরাট ভবনটিতে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে গেলেন বারাবনি ব্লকের বিডিও । নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হল সরকারি সম্পত্তি হিসেবে । আর এই ঘটনায় তোলপাড় হল পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবনি বিধানসভা ।

বারাবনির দোর্দণ্ডপ্রতাপ কংগ্রেস নেতা ছিলেন মানিক উপাধ্যায় । বাম আমলে তাদের সঙ্গে দাঁতে দাঁত টিপে লড়াই করা মানুষ । পরবর্তীকালে মানিক উপাধ্যায় তৃণমূলে যোগ দেন । তাঁরই ছেলে বিধান উপাধ্যায় । তিনবার বারাবনি বিধানসভা থেকে বিধায়ক হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন । স্বভাবতই বারাবনিতে তিনি কখনও পরাজিত হবেন এমন দুঃস্বপ্নও দেখেননি । সেই কারণেই বারাবনিতে তিনি নানান স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ । এবার তাঁর দলীয় কার্যালয় হিসেবে পরিচিত ভবনের দখল নিলেন সরকারি আধিকারিকরা ।

সরকারি ভবন দখল করে আসানসোলের মেয়রের পার্টি অফিস ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেটি কোনও দলীয় অফিস ছিল না । সরকারি টাকায় তৈরি করা সরকারি জমির উপর সেটি একটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কমিউনিটি সেন্টার ছিল । যা প্রাক্তন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় নিজের দখলে করে নিয়ে সেটিকে দলীয় অফিস গড়ে তুলেছিলেন । মঙ্গলবার বারাবনির বিডিও গিয়ে তৃণমূলের সেই পরিচিত দফতরে তালা ঝুলিয়ে দেন । সেখান থেকে বিধান উপাধ্যায় এবং তাঁর অনুগামীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, গাড়ি অন্যান্য জিনিসপত্র বাইরে বের করে দেওয়া হয় । নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয় সেটি সরকারি সম্পত্তি । বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ । বারাবনির বিডিও ক্যামেরার সামনে কিছু না বলতে চাইলেও জানিয়েছেন, এটি সরকারি সম্পত্তি । সেই কারণেই সরকারিভাবে সেটার দখল নেওয়া হয়েছে ।

Asansol Mayor party office
তৃণমূল কার্যালয়ে তালা (নিজস্ব ছবি)

বারাবনির বর্তমান বিধায়ক অরিজিৎ রায় বলেন, "গত 4 মে রাজ্যে পরিবর্তনের পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় সরকারি যে সমস্ত জমি দখল করে রাখা রয়েছে, তা মুক্ত করার কাজ চলছে । আমরা বহুবার বলেছিলাম যে পঞ্চায়েত সমিতির টাকায় নির্মিত ভবন দখল করে বিধান উপাধ্যায় তার দলীয় অফিস তৈরি করে ফেলেছিলেন তৃণমূলের আমলে । এমনকি ওই ভবন নির্মাণ করতে এবং সংস্কার করতে বিধায়ক উন্নয়ন ফান্ডের টাকাও দেওয়া হয়েছিল ।"

তিনি আরও বলেন, "সরকারি টাকায় নির্মিত ভবন মানুষের কল্যাণে না লেগে, তা তৃণমূলের পার্টি অফিস হয়ে পরিণত হয়েছিল । সেখান থেকেই বারাবনি তৃণমূলের সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হত । এতদিন পর্যন্ত তৃণমূলের সরকার থাকাকালীন এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কারও মুখ খোলার সুযোগ হয়নি । সরকার বদল হতেই এবার সেই ভবন সরকারি তরফেই দখল করা হয়েছে । আমরা চাইব ওই ভবনটিতে কমিউনিটি সেন্টার করা হোক এবং সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা অন্যান্য সরকারি অনুষ্ঠানে সেটি স্বল্পমূল্যে ভাড়ায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক ।"

Asansol Mayor party office
বিধান উপাধ্যায়ের বাবার নামে নামাঙ্কিত দলীয় কার্যালয় (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে বারাবনির প্রাক্তন বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "ওই ভবনটি একটি কমিউনিটি সেন্টার । সেটি সাধারণ মানুষেরই কাজে লাগতো । আমরা সেখানে মাঝেমধ্যে বসতাম । এখন সব জায়গায় যা চলছে এখানেও তাই হল । তালা দিয়ে গিয়েছে । কী আর বলব, বলার কিছু নেই ।"

বারাবনির আরেক বিজেপি নেতা তথা আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অভিজিৎ রায় বলেন, "ইতিহাস ফিরে আসে । এই বিধান উপাধ্যায় তার দম্ভ এবং ঔদ্ধত্যে বিজেপির একটি দলীয় অফিস দু'বছর ধরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল নুনি মোড়ে । হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে সেই অফিস আমরা মুক্ত করতে পেরেছিলাম । আজ বিধান উপাধ্যায়ের অহংকারে, তার দলীয় অফিসে তালা পড়ে গেল । তাই ক্ষমতায় থাকাকালীন মানুষের ব্যবহার ঠিক রাখতে হয় । এটাই তার উদাহরণ ।"

TAGGED:

TRINAMOOL PARTY OFFICE
ASANSOL MAYOR
তৃণমূলের দলীয় অফি
বিধান উপাধ্যায় দলীয় কার্যালয়
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