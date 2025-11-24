ট্রাক্টরে চেপে নদী পেরিয়ে প্রত্যন্ত এলাকায়, SIR ফর্ম ফিল-আপে BLO-কে নিয়ে হাজির বিডিও

ট্রাক্টরে চেপে নদী পেরিয়ে প্রত্যন্ত এলাকায়, SIR ফর্ম ফিল-আপে BLO-কে নিয়ে হাজির বিডিও
প্রত্যন্ত এলাকার ভোটারদের কথা চিন্তা করে এসআইআর শিবির করা হয় । সেখানে ট্রাক্টরে করে বিএলওকে নিয়ে পৌঁছলেন বিডিও ৷
Published : November 24, 2025 at 8:01 PM IST
জলপাইগুড়ি, 24 নভেম্বর: এমন একটি গ্রাম যেখানে বিকেল হলেই চারদিক থেকে ভেসে আসে শিয়ালের ডাক । গ্রামে যাতায়াতের ন্যূনতম ব্যবস্থাও নেই । জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত বুথগুলোর মধ্যে অন্যতম এই বাহির চর । সেই প্রত্যন্ত এলাকায় নদীর ওপর দিয়ে ট্রাক্টরে চড়ে বিএলওকে নিয়ে হাজির হলেন বিডিও । বিএলওদের কাজের চাপ ও অসুস্থ হওয়ার অভিযোগের মাঝে অন্যরকম ছবি জলপাইগুড়ি জেলাতে ৷
জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নন্দনপুর বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে বাহির চর । এলাকাটি তিস্তা নদীর প্রায় 8 কিলোমিটার লম্বা এবং 4-5 কিলোমিটার চওড়া চরে । এই চরের মধ্যে রয়েছে 17/123 নম্বর বুথ । এই এলাকায় জনসংখ্যা প্রায় 2500 । সদর ব্লকের তিস্তা নদীর ওপর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো এই এলাকাটি । কৃষিকাজই হল এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা ।
বর্ষায় নদীতে জল থাকলে নৌকা ৷ অন্যদিকে শীতকালে ট্রাক্টরই হল যাতাযাতের অন্যতম ভরসা । এই এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে । তিস্তা নদীর ওপর দিয়ে ধু ধু বালির চর দিয়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে হয় । নদীর মাঝে বাহির চর গ্রাম । কয়েকটি পাড়া মিলিয়ে তিস্তা নদীর বাহির চরে ভোটার সংখ্যা 800 । এই প্রত্যন্ত এলাকায় ভোটারদের কথা চিন্তা করে এসআইআর শিবির করা হয়েছে ।
এদিকে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের 372টি পার্টের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও দুর্গম এলাকা তিস্তার বাহির চর এলাকায় গিয়ে এসআইআর-এর দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিএলও গৌতম সরকারের পক্ষে । তিনিও বিডিওকে বিষয়টি জানান । এরপরেই জলপাইগুড়ি সদরের বিডিও মিহির কর্মকার ট্রাক্টর করে দীর্ঘ প্রায় 12 কিলোমিটার নদীর চর পেরিয়ে গ্রামে বিএলওকে নিয়ে পৌঁছন এবং তাঁর টিম নিয়ে এসআইআর শিবির করে সবার ফর্ম ফিল-আপ করান ।
বাহির চরের বিএলও গৌতম সরকার বলেন, "এই প্রত্যন্ত এলাকায় যাতায়াত করা খুবই সমস্যার । এই পরিস্থিতিতে এখানে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল । আমি বিডিওর কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম । তিনি প্রত্যন্ত এলাকায় টিম নিয়ে এসে সহযোগিতা করেছেন ।" জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, "আমার ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকায় বাহির চর । বিএলওর কাজে খুব সমস্যা হচ্ছিল । তাই তাঁকে সাহায্য করেছি মাত্র ।"
স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ সেন বলেন, "এসআইআর-এর ফর্ম ফিল-আপে আমাদের অনেক সমস্যা হচ্ছিল । বিএলও আমাদের সাহায্য করছিলেন । কিন্তু সদর ব্লকের বিডিও তাঁর টিম নিয়ে এসে আমাদের ফর্ম পূরণে আরও বেশি সাহায্য করেছেন ।"