ভবানীপুরে মমতা-শুভেন্দুর লড়াই, গানে গানে শান্তিরক্ষার বার্তা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বাউলের
ভবানীপুর থেকে শুরু ৷ স্বপন দত্ত বাউল সারা রাজ্যে গানের মাধ্যমে এই বার্তা পৌঁছে দেবেন । তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়৷
Published : March 22, 2026 at 5:43 PM IST
কলকাতা, 22 মার্চ: 'শান্তিপূর্ণ ভোট দাও, শান্তি ভঙ্গ করো না, নিজের ভোট নিজে দাও, ভোট নষ্ট করো না, ভোট না-দিলে ভোটের কার্ডের মূল্য রবে না...' ৷ বিধানসভা ভোটের আগে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে নিজের লেখা এই গানের তালে ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল ৷ এবার তাঁর দেখা মিলল ভবানীপুরে ৷
রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন । ইতিমধ্যেই শাসক থেকে বিরোধী সকলেই ভোটকে পাখির চোখ করে ময়দানে নেমে পড়েছে । এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র ভবানীপুর বিধানসভার দিকেই নজর সবার ৷ এই আসনে দুই হেডিওয়েটের লড়াই ৷ একদিকে তৃণমূলের প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তাঁর বিপরীতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ যার ফলে ভবানীপুরে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
প্রত্যেক বিধানসভা নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময়ে এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজ্যে কোথাও না কোথাও অশান্তি বা হিংসার ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে ৷ শাসকদল থেকে বিরোধী দলের বহু কর্মী সমর্থকদের প্রাণহানি হয়েছে । আবার অনেকেই ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়েছেন । সেই পরিস্থিতির পুরনাবৃত্তি যাতে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে না-হয়, তাই কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন । এদিকে এই ভোটের লড়াইয়ে যেন কোনওভাবেই রক্তপাত না-হয়, সবাই যাতে শান্তিপূর্ণ ভোট উৎসবে সামিল হয়, তাই সারা রাজ্যজুড়ে ঘুরে ঘুরে জনগণকে শান্তি ও সংহতি বজায় রাখার বার্তা দিচ্ছেন স্বপন দত্ত বাউল ।
শুধু এই বিধানসভা নির্বাচনেই নয়, বরং বর্ধমানের বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত এর আগে 2021 সালের বিধানসভা এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ও তাঁর গানের মাধ্যমে নিঃস্বার্থ ও নিরলস সমাজ সচেতনতার বার্তা নিয়ে ঘুরেছেন সারা রাজ্যে । নিজেই গান লিখে সুর করে নানান জেলায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন তিনি । শুধু ভোট নয়, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জাতপাতের ভেদাভেদের বিরুদ্ধেও নিজের গানের মাধ্যমে প্রচার চালান তিনি । এবার বিধানসভা ভোটের আগেও তার অন্যথা হল না ৷ ভবানীপুর থেকে শুরু করলেন ভোটের সচেতনতামূলক প্রচার ৷ শান্তির দূত হয়ে পৌঁছে গেলেন পাড়ায় পাড়ায়, অলিগলিতে ৷
তাঁর এই সচেতনতামূলক প্রচার কাজ নিয়ে স্বপন দত্ত বাউল বলেন, "প্রতিবার নির্বাচনের সময় অশান্তির ঘটনা ঘটে । তাই সবার কাছে আমার আবেদন যে, কেউ শান্তি ভঙ্গ করবেন না । শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন । নিজের ভোট নিজে দিন । কেউ ভোট নষ্ট করবেন না । একটি ভোটের অনেক মূল্য । গণতন্ত্রের উপর প্রত্যেক ভোটারকে আস্থা রাখতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে । অবাধ পক্ষপাতহীন ভোট করতে হবে । ধর্ম জাতি বর্ণের ভেদাভেদ করলে চলবে না ।"
ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর ভোট দ্বৈরথ নিয়ে তিনি বলেন, "আমি যেহেতু শান্তিপূর্ণ ভোটের পক্ষেই কথা বলছি, তাই সব কেন্দ্রের মানুষকে আমি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার কথাই বলব । আমি ভোট প্রচার এই ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে শুরু করলাম কারণ এই ভবানীপুর কেন্দ্রের দিকে সবার নজর রয়েছে ৷ তাই মনে হল এখান থেকেই আমার শান্তির বার্তা দেওয়া শুরু করা উচিত ।"
তাঁর কথায়, "কে ঝগড়া, মারামারি খুনোখুনি করবে, তা দেখতে যাব না ৷ যেহেতু আমি শিল্পী, আমার একটাই কাজ শান্তির বার্তা দেওয়া ৷ আমি জনগণকে বলি ভোট বড় উৎসব, তাতে অংশ নিন ৷ একটাও যেন প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখুন ৷"
ভবানীপুর থেকে সবে শুরু ৷ রাজ্যের 23টি জেলায় ঘুরে ঘুরে এই শান্তির বার্তা দেবেন স্বপন দত্ত বাউল ৷ মানুষের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছতে তিনি হাজির হবেন সমুদ্র পেরিয়ে পাহাড় থেকে জঙ্গলে ৷