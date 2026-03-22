ভবানীপুরে মমতা-শুভেন্দুর লড়াই, গানে গানে শান্তিরক্ষার বার্তা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বাউলের

ভবানীপুর থেকে শুরু ৷ স্বপন দত্ত বাউল সারা রাজ্যে গানের মাধ্যমে এই বার্তা পৌঁছে দেবেন । তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়৷

বিধানসভা ভোটেও শান্তির বার্তা দিচ্ছেন শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল (নিজস্ব ছবি)
Published : March 22, 2026 at 5:43 PM IST

কলকাতা, 22 মার্চ: 'শান্তিপূর্ণ ভোট দাও, শান্তি ভঙ্গ করো না, নিজের ভোট নিজে দাও, ভোট নষ্ট করো না, ভোট না-দিলে ভোটের কার্ডের মূল্য রবে না...' ৷ বিধানসভা ভোটের আগে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে নিজের লেখা এই গানের তালে ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল ৷ এবার তাঁর দেখা মিলল ভবানীপুরে ৷

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন । ইতিমধ্যেই শাসক থেকে বিরোধী সকলেই ভোটকে পাখির চোখ করে ময়দানে নেমে পড়েছে । এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র ভবানীপুর বিধানসভার দিকেই নজর সবার ৷ এই আসনে দুই হেডিওয়েটের লড়াই ৷ একদিকে তৃণমূলের প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তাঁর বিপরীতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ যার ফলে ভবানীপুরে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

প্রত্যেক বিধানসভা নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময়ে এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজ্যে কোথাও না কোথাও অশান্তি বা হিংসার ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে ৷ শাসকদল থেকে বিরোধী দলের বহু কর্মী সমর্থকদের প্রাণহানি হয়েছে । আবার অনেকেই ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়েছেন । সেই পরিস্থিতির পুরনাবৃত্তি যাতে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে না-হয়, তাই কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন । এদিকে এই ভোটের লড়াইয়ে যেন কোনওভাবেই রক্তপাত না-হয়, সবাই যাতে শান্তিপূর্ণ ভোট উৎসবে সামিল হয়, তাই সারা রাজ্যজুড়ে ঘুরে ঘুরে জনগণকে শান্তি ও সংহতি বজায় রাখার বার্তা দিচ্ছেন স্বপন দত্ত বাউল ।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী তিনি (নিজস্ব ছবি)

শুধু এই বিধানসভা নির্বাচনেই নয়, বরং বর্ধমানের বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত এর আগে 2021 সালের বিধানসভা এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ও তাঁর গানের মাধ্যমে নিঃস্বার্থ ও নিরলস সমাজ সচেতনতার বার্তা নিয়ে ঘুরেছেন সারা রাজ্যে । নিজেই গান লিখে সুর করে নানান জেলায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন তিনি । শুধু ভোট নয়, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জাতপাতের ভেদাভেদের বিরুদ্ধেও নিজের গানের মাধ্যমে প্রচার চালান তিনি । এবার বিধানসভা ভোটের আগেও তার অন্যথা হল না ৷ ভবানীপুর থেকে শুরু করলেন ভোটের সচেতনতামূলক প্রচার ৷ শান্তির দূত হয়ে পৌঁছে গেলেন পাড়ায় পাড়ায়, অলিগলিতে ৷

নিজের সুর ও লেখা গানে তিনি শান্তির বার্তা দিচ্ছেন (নিজস্ব ছবি)

তাঁর এই সচেতনতামূলক প্রচার কাজ নিয়ে স্বপন দত্ত বাউল বলেন, "প্রতিবার নির্বাচনের সময় অশান্তির ঘটনা ঘটে । তাই সবার কাছে আমার আবেদন যে, কেউ শান্তি ভঙ্গ করবেন না । শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন । নিজের ভোট নিজে দিন । কেউ ভোট নষ্ট করবেন না । একটি ভোটের অনেক মূল্য । গণতন্ত্রের উপর প্রত্যেক ভোটারকে আস্থা রাখতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে । অবাধ পক্ষপাতহীন ভোট করতে হবে । ধর্ম জাতি বর্ণের ভেদাভেদ করলে চলবে না ।"

স্বপন দত্ত বাউল (নিজস্ব ছবি)

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর ভোট দ্বৈরথ নিয়ে তিনি বলেন, "আমি যেহেতু শান্তিপূর্ণ ভোটের পক্ষেই কথা বলছি, তাই সব কেন্দ্রের মানুষকে আমি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার কথাই বলব । আমি ভোট প্রচার এই ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে শুরু করলাম কারণ এই ভবানীপুর কেন্দ্রের দিকে সবার নজর রয়েছে ৷ তাই মনে হল এখান থেকেই আমার শান্তির বার্তা দেওয়া শুরু করা উচিত ।"

গানে গানে শান্তির বার্তা দিচ্ছেন বাউল (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "কে ঝগড়া, মারামারি খুনোখুনি করবে, তা দেখতে যাব না ৷ যেহেতু আমি শিল্পী, আমার একটাই কাজ শান্তির বার্তা দেওয়া ৷ আমি জনগণকে বলি ভোট বড় উৎসব, তাতে অংশ নিন ৷ একটাও যেন প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখুন ৷"

ভোটের সচেতনতামূলক প্রচার স্বপন বাউলের (নিজস্ব ছবি)

ভবানীপুর থেকে সবে শুরু ৷ রাজ্যের 23টি জেলায় ঘুরে ঘুরে এই শান্তির বার্তা দেবেন স্বপন দত্ত বাউল ৷ মানুষের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছতে তিনি হাজির হবেন সমুদ্র পেরিয়ে পাহাড় থেকে জঙ্গলে ৷

