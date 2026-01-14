ঐতিহ্যবাহী জয়দেবের মেলায় চলছে পুণ্যস্নান, বিশেষ আকর্ষণ 'বাউল মিউজিয়াম'

ঐতিহ্যবাহী জয়দেবের মেলায় চলছে পুণ্যস্নান, বিশেষ আকর্ষণ 'বাউল মিউজিয়াম'
বাউল গানে ব্যবহৃত খমক, ডুগি, ঘুঙুর, একতারা, দোতারা, বাঁশি প্রভৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে বাউল মিউজিয়ামে ।
Published : January 14, 2026 at 2:25 PM IST
জয়দেব, 14 জানুয়ারি: এবার জয়দেব-কেন্দুলির মেলায় বিশেষ আকর্ষণ বাউল অ্যাকাডেমিতে 'একতারা' নামে বাউল মিউজিয়াম । বাউল গানের উৎপত্তি থেকে শুরু করে বাউলের জীবনী এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে ৷ পাশাপাশি বাউল-ফকিরদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রও রয়েছে সংগ্রহশালায় ৷ বাউল-ফকিরেরই মেলা হিসাবে পরিচিত জয়দেব । তাই এই মিউজিয়াম বিশেষ আকর্ষণ বাউলপ্রেমীদের কাছে ৷ অন্যদিকে, অজয় নদের জলে পুণ্যস্নান সেরে রাধা-বিনোদের মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন ভক্তরা ।
পর্যটকদের মধ্যে লিজা চক্রবর্তী ও কল্যাণ বাগ বলেন, "এই মিউজিয়ামে খুব সুন্দর ভাবে বাউলে গানের উৎপত্তি ও বাউলদের জীবনযাত্রা বর্ণিত আছে ৷ কেউ যদি বাউল সম্পর্কে জানতে চান, এখানে এলেই জানতে পারবেন ৷ এমনকি, বাদ্যযন্ত্রগুলিও নাম-সহ রাখা রয়েছে । অনেক কিছু শিখলাম, খুব ভালো লাগলো ৷ বাউল সম্পর্কে অনেক ধারণা জন্মালো ।"
রাধা-বিনোদ মন্দিরের ইতিহাস
1683 সালে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে রাধা-বিনোদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই স্থানটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কবি জয়দেবের নাম ৷ রয়েছে তাঁর রচিত গীতগোবিন্দের স্মৃতি । প্রায় 400 বছরের প্রাচীন এই মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা শিল্পের মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে বর্ণিত আছে বহু পৌরাণিক কাহিনী সমূহ । রয়েছে নানান দেবদেবীর মূর্তি ৷
জমে উঠেছে জয়দেবের মেলা
মকরসংক্রান্তি দিন এই জয়দেবে এসে অজয় নদে পুণ্যস্নান সেরে রাধা-বিনোদের মন্দিরে পুজো দেওয়ার রীতি বহু প্রাচীন । সেই মতো ভোর থেকেই সেখানে ভিড় জমেছে ৷ মূলত বাউল, ফকির, কীর্তনীয়াদের মেলা হিসাবেই পরিচিত এই জয়দেব ৷ তাই ভোর হতেই মাটির গানের সুরে মেতেছে আখড়াগুলি ৷ শুরু হয়ে গিয়েছে বাউল গান, নদের চরে কেনাকাটাও । জমে উঠেছে জয়দেব মেলা ৷ মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে ।
মূল আকর্ষণ বাউল মিউজিয়াম
তবে এবার জয়দেব মেলায় মূল আকর্ষণ হল বাউল মিউজিয়াম । 2023 সালের 1 ফেব্রুয়ারি জয়দেবে 'বাউল অ্যাকাডেমি'র উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পর্যটন দফতরের তত্ত্বাবধানে থাকা এই অ্যাকাডেমি উদ্বোধনের পর থেকে সেভাবে কোনও কাজ হচ্ছিল না এখানে ৷ এবার এই বাউল অ্যাকাডেমিতে 'একতারা' নামে স্থায়ী বাউল মিউজিয়াম করা হয়েছে ।
এখানে বাউল গানে ব্যবহৃত খমক, ডুগি, ঘুঙুর, একতারা, দোতারা, বাঁশি প্রভৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে । এছাড়া, বাংলার বাউল গানের ধারা, উৎপত্তি, বাউলদের জীবনযাত্রা বর্ণিত আছে সংগ্রহশালায় । ছবি-সহ তুলে ধরা হয়েছে লালন সাঁই থেকে শুরু করে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বাউল গানের সম্পর্কের তথ্যও । তাই স্বাভাবিকভাবেই মেলায় আগত বাউল প্রেমীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ এই বাউল মিউজিয়াম ।
জয়দেবের মেলার খুঁটিনাটি
প্রসঙ্গত, এবার জয়দেব মেলায় রয়েছে প্রায় 175টি স্থায়ী আখড়া ও প্রায় 350টি অস্থায়ী আখড়া । 600টি স্থায়ী স্টল ও প্রায় দু'হাজারটি অস্থায়ী দোকান বসেছে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে । মেলায় প্লাস্টিকের ব্যবহার রুখতে প্রায় এক লক্ষ কাপড়ের ব্যাগ বিতরণ করেছে বীরভূম জেলা প্রশাসন । বীরভূম ছাড়াও, দুই বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা থেকে ভক্তরা ভিড় জমিয়েছেন প্রাচীন এই মেলায় ৷