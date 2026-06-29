জিআই ট্যাগ পেল বাটিক ও একতারা ! কবিগুরুর জাভা সফরের শতবর্ষের প্রাক্কালে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি
শান্তিনিকেতনী বাটিকের ইতিহাস কেবল একটি শিল্পের ইতিহাস নয়, এটি সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানেরও এক অনন্য কাহিনিও । অভিষেক দত্ত রায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : June 29, 2026 at 8:43 PM IST
বোলপুর, 29 জুন: শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে জুড়ল নতুন গৌরবের পালক । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাভা সফরের শতবর্ষের প্রাক্কালে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) ট্যাগ পেল শান্তিনিকেতনী বাটিক এবং শান্তিনিকেতনী একতারা ।
দীর্ঘদিনের শিল্পঐতিহ্য, নান্দনিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এই স্বীকৃতিকে ঘিরে খুশির আবহ শিল্পী, গবেষক, বাউল সমাজ এবং বিশ্বভারতী মহলে । শুধু জিআই ট্যাগেই থেমে থাকছে না উদ্যোগ । বিশ্বভারতী ও বীরভূম জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এই দুই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে দেশ-বিদেশে আরও বিস্তৃতভাবে পরিচিত করে তোলার রূপরেখা তৈরি করেছে । পাশাপাশি শান্তিনিকেতনী বাটিককে ভবিষ্যতে ইউনেস্কোর স্বীকৃতির আওতায় আনার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে ।
ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (ইজেডসিসি) এর অধিকর্তা আশিসকুমার গিরি বলেন, লোক-ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং তার আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়ানোই কেন্দ্রের অন্যতম লক্ষ্য । তাঁর কথায়, "ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক প্রথম থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা ধরনের লোকায়ত ঐতিহ্যকে জিআই ট্যাগ-সহ রক্ষণের চেষ্টা করছে ৷ অবশেষে একতারা বাদ্যযন্ত্র জিআই ট্যাগ পেয়েছে ৷ আরও বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র, যা বিলুপ্তপ্রায়, সেগুলোকেও এই ট্যাগের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে ৷ আর শান্তিনিকেতনের বাটিকের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে । সেটিও জিআই ট্যাগ পেয়েছে ৷ আমাদের চেষ্টা আছে, এটিকে ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইটে নিয়ে যাওয়ার ।"
প্যারিসে সূচনা, জাভায় নতুন দিশা
শান্তিনিকেতনী বাটিকের ইতিহাস কেবল একটি শিল্পের ইতিহাস নয়, এটি সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানেরও এক অনন্য কাহিনিও । 1921 সালে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ফ্রান্সের প্যারিসে গিয়েছিলেন প্রতিমা দেবী । সেখানেই প্রথম বাটিক শিল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় । তিনি এই শিল্প শিখে শান্তিনিকেতনে ফিরলেও ইউরোপীয় পদ্ধতির জটিলতা সাধারণ শিল্পীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি । ফলে সেই সময়ে বাটিকের প্রসার সীমিতই থেকে যায় ।
পরিবর্তনের সূচনা হয় 1927 সালে । সে বছর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরে জাভা যান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন এবং ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । জাভার রাজপরিবারে বাটিক শিল্পের নিখুঁত ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হন রবীন্দ্রনাথ । রাজপরিবারের মহিলাদের হাতে বাটিক তৈরির প্রক্রিয়া তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন । সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শিল্পপদ্ধতির বিস্তারিত নথিবদ্ধ করেন, আর সুরেন্দ্রনাথ কর ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন সরাসরি শিল্পটি রপ্ত করেন । দেশে ফিরে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শুরু হয় নতুন অধ্যায়।
নন্দলাল বসুর হাত ধরে জন্ম নেয় 'শান্তিনিকেতনী বাটিক'
জাভা থেকে আসা শিল্পরীতিকে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে মিশিয়ে এক নতুন মাত্রা দেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু । তাঁর দুই কন্যা গৌরী ভঞ্জ ও যমুনা সেন, প্রতিমা দেবী এবং অন্যান্য শিল্পীরাও এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন । কবি অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তী দেবী ওলন্দাজ ভাষা থেকে বাটিক শিল্পের পদ্ধতি বাংলায় অনুবাদ করে দেন । সেই সূত্র ধরেই গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 'শান্তিনিকেতনী বাটিক' ।
এই শিল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল বাংলার আলপনা, প্রকৃতি, লোকজ মোটিফ এবং রবীন্দ্র-ভাবনার অপূর্ব সংমিশ্রণ । গরম মোমের সাহায্যে সুতির কাপড়ে নকশা তৈরি করে পরে রংয়ের স্তর বসানোর যে সূক্ষ্ম পদ্ধতি, তা শান্তিনিকেতনে এক নতুন শিল্পভাষা লাভ করে । নিখুঁত অলঙ্করণ, কোমল রঙের ব্যবহার এবং হাতে আঁকা নকশার জন্য শান্তিনিকেতনী বাটিক আজ বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ।
বিশ্বভারতীর নন্দন আর্ট গ্যালারির প্রাক্তন কিউরেটর শিল্পী সুশোভন অধিকারী বলেন, "আমরা অত্যন্ত খুশি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাভা যাত্রার 100 বছর পূর্ণের সময়েই এই বাটিক শিল্প জিআই ট্যাগ পেল ৷ ইতিহাসে চোখ রাখলে দেখা যায়, প্রতিমাদেবী প্যারিস থেকে এই বাটিক শিল্পকে শান্তিনিকেতনে আনলেও জটিলতার কারণে প্রসার ঘটেনি ৷ পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ জাভা যাত্রা করেন ও বাটিক শিল্পকে কলাভবনে নিয়ে আসেন ৷ শান্তিনিকেতনী বাটিক সম্পূর্ণ আলাদা, এখানে আলপনার মাধুর্য লক্ষ্য করা যায় ৷ যা অনন্য । সবার থেকে ভিন্ন ৷ তাই সারা বিশ্বে বাটিক শিল্পের এত কদর ।"
একতারা: বাউলের প্রাণ, বাংলার আত্মা
জিআই ট্যাগের স্বীকৃতি পেয়েছে শান্তিনিকেতনের আর একটি ঐতিহ্য, একতারাও । একটি মাত্র তারের এই বাদ্যযন্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার বাউল, ফকির ও লোকসংগীতের অবিচ্ছেদ্য অংশ । শুকনো লাউয়ের খোল, বাঁশ, ছাগলের চামড়া এবং একটি তার দিয়ে তৈরি ঐতিহ্যবাহী একতারা এখনও বাউল জীবনের প্রতীক । যদিও বর্তমানে কাঠের একতারাও তৈরি হয়, শিল্পীদের মতে লাউয়ের তৈরি একতারার সুর অনেক বেশি কোমল ও মধুর ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও বাউল দর্শনে গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন । শান্তিনিকেতনে নিয়মিত বাউলদের আমন্ত্রণ জানাতেন তিনি । তাঁর অসংখ্য গান ও রচনায় বাউল ভাবধারা এবং একতারার প্রতীকী উপস্থিতি স্পষ্ট । শান্তিনিকেতন, পৌষমেলা কিংবা অজয় নদের তীরে জয়দেবের বাউল মেলা- সর্বত্র একতারা আজও বাংলার লোকঐতিহ্যের প্রধান প্রতীক । বাউল শিল্পী গৌর খ্যাপা ও দিলীপ বাউলদের কথায়, "একতারা শুধু বাদ্যযন্ত্র নয়, আমাদের জীবনের সঙ্গী । এই স্বীকৃতি বাউল সমাজেরও সম্মান ।"
বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা
বিশ্বভারতী এবং বীরভূম জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । কলাভবন ও শিল্পসদনে বাটিক শিল্পের প্রশিক্ষণ আরও সম্প্রসারণ করা হবে । প্রশিক্ষিত শিল্পীদের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বাজারে শান্তিনিকেতনী বাটিককে আরও সুসংগঠিতভাবে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । একই সঙ্গে বাউল অ্যাকাডেমিকে যুক্ত করে একতারা নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে ।
বাংলার ঐতিহ্যের নতুন মাইলফলক
এবার পশ্চিমবঙ্গের মোট 12টি ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী জিআই ট্যাগ পেয়েছে । সেই তালিকায় রয়েছে চন্দননগরের জলভরা, জনাইয়ের মনোহরা, বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ, মুর্শিদাবাদের সিল্ক, পুরুলিয়ার লাক্ষা, কলকাত্তি গয়না, নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল, শান্তিনিকেতনী বাটিক এবং শান্তিনিকেতনী একতারা-সহ আরও কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী । পাশাপাশি, শান্তিনিকেতনী আলপনাকেও জিআই ট্যাগের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ।
রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন, বাংলার লোকঐতিহ্য এবং শান্তিনিকেতনের সৃজনশীল চেতনার যে মিলিত উত্তরাধিকার এক শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছে, জিআই ট্যাগ সেই ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন মর্যাদা দিল বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের । শিল্পীদের আশা, এই স্বীকৃতি শুধু সম্মানের নয়, আগামী দিনে হাজার হাজার কারুশিল্পী ও বাউল পরিবারের জীবিকাকেও নতুন দিশা দেখাবে । আর সেই সঙ্গে বিশ্বমঞ্চে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত শান্তিনিকেতনের নাম ।