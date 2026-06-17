ভোররাতের মেগা অপারেশন ! গ্রেফতার বসিরহাটের 'ডন' তথা অভিষেক-ঘনিষ্ঠ শাহানুর
বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যজুড়ে দুর্নীতি ও হিংসার অভিযোগে একের পর এক তৃণমূল নেতাকর্মীদের গ্রেফতারির ধারা অব্যাহত । ফের গ্রেফতার অভিষেক ঘনিষ্ঠ নেতা ৷
Published : June 17, 2026 at 10:38 AM IST
বসিরহাট, 17 জুন: জমি দখল, হুমকি ও নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা ছড়ানোর একাধিক গুরুতর অভিযোগে ফের অভিষেক ঘনিষ্ঠ নেতা গ্রেফতার ৷ বুধবার ভোররাতে পুলিশের জালে উত্তর 24 পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তথা বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা শাহানুর মণ্ডল ।
রাজনৈতিক মহলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত এই নেতাকে আজ ভোররাতে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (SOG) টাকি রোডের সাকচুড়ো বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহানুর মণ্ডলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও দাপট খাটানোর একাধিক অভিযোগ উঠছিল । বিশেষ করে টাকির ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়িগুলোর পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে এবং জোরপূর্বক জমি দখল করার একাধিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল । বিঘার পর বিঘা জমি দখল এবং প্রতিবাদ করলে বাসিন্দাদের ভয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ।
এর পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হিংসার ছক কষারও অভিযোগ রয়েছে । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং 2022 সালের পুরসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে বসিরহাট ও টাকি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস, ভয় এবং আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার পিছনে শাহানুরের সরাসরি হাত ছিল বলে পুলিশের কাছে লিখিত ডায়েরি জমা পড়েছিল ।
এরপর 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে বিরোধীদের ভোট প্রচারে লাগাতার বাধা দেওয়া এবং বিরোধী নেতাকর্মীদের হুমকি দেওয়ার পেছনেও এই প্রভাবশালী নেতার হাত ছিল বলে অভিযোগ । এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশ তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল ।
অবশেষে আজ বুধবার ভোরবেলা সূত্র মারফত খবর পেয়ে বেঙ্গল পুলিশের SOG টিম সাকচুড়ো বাজার এলাকায় অভিযান চালায় । সেই সময় তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র একশো মিটার দূরে টাকি রোডের ধার থেকে শাহানুরকে হাতেনাতে গ্রেফতার করার পর হাসনাবাদ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ।
তৃণমূলের এই প্রভাবশালী নেতার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে বসিরহাটে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল এই শাহানুর মণ্ডল । ও আসলে একজন অবৈধ চোরাচালানকারী, মাফিয়া এবং গুন্ডা । এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা এই ত্রাসের কারণে এলাকার মা-বোনেদের চোখে জল পড়েছে । শাহানুর এলাকার মানুষের ঘরবাড়ি এবং জমিজমা লুট করেছে । শুধু তাই নয়, পঞ্চায়েত ও বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে না দিয়ে অবৈধভাবে ভোট পর্যন্ত লুট করেছে ।"
শাহানুরের এই গ্রেফতারিতে স্বস্তি প্রকাশ করে শৌর্য আরও বলেন, "আজ ও গ্রেফতার হওয়ায় আমরা এবং গোটা বসিরহাটের মানুষ অত্যন্ত খুশি । দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যে প্রয়াস চালাচ্ছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই ।"
অন্যদিকে, এই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার গ্রেফতারির খবর চাউর হতেই বসিরহাট মহকুমাজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে । ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ ।