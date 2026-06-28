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সাফল্যের শিখরে ঘরের মেয়েরা, আন্তর্জাতিক মঞ্চে নৃত্যে সোনা জয় বসিরহাটের 3 কন্যার

নেপালে আয়োজিত হয় সাগরমাথা কাপ 2026 ৷ সেই আন্তর্জাতিক ডান্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করল বাংলার তিন মেয়ে ৷

gold in dance
নৃত্য-প্রশিক্ষকের সঙ্গে সোনাজয়ী বসিরহাটের তিন কন্যা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 28, 2026 at 12:18 PM IST

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বসিরহাট, 28 জুন: আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল ৷ সোনার পদক জিতে ঘরে ফিরল উত্তর 24 পরগনা জেলার বসিরহাট মহাকুমার তিন কৃতী কন্যাসন্তান । নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে আয়োজিত হয়েছিল সাগরমাথা কাপ 2026 আন্তর্জাতিক ডান্স চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ সেখানে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে নিজ এলাকায় খুশির জোয়ার বইয়ে দিয়েছে স্নিগ্ধা গাইন, আরোহী মণ্ডল এবং স্নেহা রায় ।

প্রত্যন্ত সীমান্ত এলাকা থেকে উঠে আসা এই তিন প্রতিভার বিশ্বজয়ে আজ সমগ্র রাজ্য তথা দেশ গর্বিত ও আলোড়িত । সম্প্রতি কাঠমাণ্ডুর ঐতিহ্যবাহী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক নৃত্য প্রতিযোগিতায় ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান-সহ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকশো প্রতিযোগী অংশ নেন । ওয়েস্টার্ন, সেমি-ক্লাসিক্যাল ও কনটেম্পোরারি-সহ নাচের একাধিক কঠিন বিভাগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই মঞ্চে নিজেদের অনন্য দক্ষতা, শারীরিক নমনীয়তা ও নিখুঁত মুদ্রা শৈলীর জাদুতে বিচারকদের মন জয় করে বসিরহাটের এই তিন প্রতিভাবান কন্যা এবং শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট ও সোনার পদক ছিনিয়ে নেয় ।

বিজয়ী এই তিন উদীয়মান নৃত্যশিল্পীর পারিবারিক পটভূমি অত্যন্ত সাধারণ । সোনাজয়ী প্রতিভাদের মধ্যে স্নিগ্ধা গাইন বসিরহাটের তেতুলিয়া হঠাৎগঞ্জের বাসিন্দা এবং আরোহী মণ্ডল ও স্নেহা রায় বাদুড়িয়া এলাকার বাসিন্দা । নেপালে ওয়েস্টার্ন ও কনটেম্পোরারি বিভাগে সোনাজয়ী তৃতীয় শ্রেণির খুদে পড়ুয়া স্নিগ্ধা গাইন নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, "প্রতিযোগিতায় নামার আগে আমার মনে কোনও ভয় ছিল না । আমার শুধু মনে হচ্ছিল আমি খুব ভালো ডান্স করতে পারব এবং ফার্স্ট হয়ে আসব । অবশেষে আমি সত্যিই ফার্স্ট হয়ে এসেছি । আগামিদিনে আমি আরও ভালো ডান্স করতে চাই ।"

নাচ শেখার পেছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি তা জানাতে চাওয়া হলে সে বলে, "আমার এই নাচের পেছনে আমার দাদু এবং আমার প্রিয় প্রীতম স্যারের অবদান ও সাহায্য সবচেয়ে বেশি ছিল ।" স্নিগ্ধা গাইনের দাদু শান্তিরঞ্জন মণ্ডল বলেন, "আমার নাতনি সোনা জয় করেছে ৷ খুবই ভালো লাগছে ৷ আমার নাতনি খুব ভালো নাচে ৷ আমি চাই ও রিয়ালিটি শো-তে অংশগ্রহণ করুক এবং আমাদের গ্রামের নাম উজ্জ্বল করুক ৷"

অন্যদিকে, সিনিয়র ক্যাটাগরিতে সোনাজয়ী নৃত্যশিল্পী স্নেহা রায় বলে, "আন্তর্জাতিক ডান্স চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানের মতো বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিল । সেখানে গিয়ে প্রথম থেকেই একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমি কিছু একটা করতে পারব । অবশেষে সেখানে প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল অর্জন করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে ।"

নেপাল থেকে সোনার পদক গলায় ঝুলিয়ে বসিরহাটে ফেরার পর তিন কন্যাকে বরণ করে নিতে এক অভূতপূর্ব উৎসবের আবহ তৈরি হয় সমগ্র এলাকায় । স্থানীয় স্টেশন ও সীমান্ত সড়ক চত্বরে ভোর থেকেই জমায়েত হতে শুরু করেন শয়ে শয়ে মানুষ । সাধারণ বাসিন্দাদের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল । ফুলের মালা, আবির খেলা, মিষ্টি মুখ এবং মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে কৃতী সন্তানদের রাজকীয় সংবর্ধনা জানান স্থানীয় বাসিন্দারা । ব্যান্ডের বাজনা আর সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে তিন কন্যাকে শোভাযাত্রা সহকারে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় । সাধারণ মানুষের এই উপচে পড়া ভিড় ও উন্মাদনা যেন আভাস দেয়, ঘরের মেয়েরা আজ আক্ষরিক অর্থেই গোটা মহকুমার নয়নের মণি হয়ে উঠেছে ।

এই তিন নৃত্যশিল্পীর অনন্য সাফল্যের নেপথ্যে মূল রূপকার হিসেবে রয়েছেন নৃত্য-প্রশিক্ষক প্রীতম অধিকারী । তিনি নিজে জনপ্রিয় টেলিভিশন রিয়েলিটি শো 'ডান্স বাংলা ডান্স 2021'-এর ফাইনালিস্ট ছিলেন । নিজের অধরা আন্তর্জাতিক স্বপ্ন ছাত্রীদের হাত ধরে পূরণ হতে দেখে তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ।

আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমি নিজে ব্যক্তিগত ও আর্থিক কিছু সমস্যার কারণে একসময় আন্তর্জাতিক মঞ্চে পারফর্ম করার সুযোগ পাইনি । কিন্তু আমার ছাত্রীরা আজ সেই খামতি দূর করে দেশের জন্য সোনা জিতে এনেছে । একজন গুরুর কাছে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি, আনন্দ ও গর্বের আর কিছুই হতে পারে না । শুধু এই ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল কাপ নয়, আগামিদিনে গ্রামীণ এলাকার এই সমস্ত বাচ্চাদের ডান্স বাংলা ডান্স-সহ আরও বড় বড় রিয়েলিটি শো-এর মঞ্চে পারফর্ম করানোর জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব ।"

মহকুমার বিশিষ্টজনেরা মনে করছেন, প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলে উপযুক্ত আধুনিক পরিকাঠামোর অভাব থাকা সত্ত্বেও এই তিন কন্যার বিশ্বজয় সত্যিই প্রশংসনীয় এবং এই লড়াই আগামিদিনে গ্রামীণ এলাকার আরও শত শত প্রতিভাকে মূল স্রোতে এগিয়ে আসতে এবং নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবে ।

TAGGED:

DANCE CHAMPIONSHIP
GOLD WIN
আন্তর্জাতিক ডান্স চ্যাম্পিয়নশিপ
সোনা জয়
GOLD IN DANCE

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