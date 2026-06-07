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বিশ্ব সাইকেল দিবস: পরিবেশ সচেতনতায় বিশেষ উদ্যোগ মহকুমাশাসকের

বসিরহাট টাউন হল মাঠ থেকে সাইকেল র‍্যালির সূচনা ৷ ইটিণ্ডা রোড থেকে ইছামতি বোটঘাট পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালি ৷

World Bicycle Day
পরিবেশ সচেতনতায় বসিরহাট মহকুমাশাসকের উদ্যোগে বিশেষ সাইকেল র‍্যালি ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 4:01 PM IST

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বসিরহাট, 7 জুন: পাহাড় থেকে জঙ্গল, পরিবেশ দূষণের কবলে আজ গোটা বিশ্ব ৷ তাই বিশ্ব সাইকেল দিবসে পরিবেশরক্ষার বার্তা দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমাশাসকের দফতর ৷ বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত এলাকা থেকে সুন্দরবনের জঙ্গল পর্যন্ত দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে সাইকেল ব়্যালির আয়োজন করা হয় ৷

7 জুন 'বিশ্ব সাইকেল দিবস' উপলক্ষে উত্তর 24 পারগনার সীমান্ত শহর বসিরহাটে একটি বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয় ৷ একদিকে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণ রোধ করা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাইকেল ব্যবহারের উপযোগিতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ৷

World Bicycle Day
সাইকেল র‍্যালি ৷ (ইটিভি ভারত)

এ দিন সকালে বসিরহাট টাউন হলের মাঠ থেকে এই সচেতনতা র‍্যালির সূচনা হয় ৷ সুসজ্জিত অসংখ্য সাইকেল নিয়ে এই র‍্যালিটি শহরের প্রধান পথ ইটিণ্ডা রোড পরিক্রমা করে ইছামতি বোটঘাটে এসে শেষ হয় ৷ রাজ্য সরকারের পরিবেশবান্ধব নীতিকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সাইকেল নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শামিল হন স্বয়ং বসিরহাটের উপ-মহকুমাশাসক অঞ্জন চৌধুরী ৷ তাঁর সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে র‍্যালির নেতৃত্ব দেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিন্টু ঘরামি-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ মহকুমা প্রশাসনের সমস্ত স্তরের কর্মচারীরাও এই সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেন ৷

প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাতে ছিল পরিবেশ সচেতনতামূলক নানা বার্তা লেখা ফেস্টুন ও ব্যানার ৷ যেখানে প্লাস্টিক বর্জন, বৃক্ষরোপণ এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে সাইকেল চালানোর মাধ্যমে বায়ুদূষণ কমানোর আহ্বান জানানো হয় ৷ বিশ্ব সাইকেল দিবস উদযাপনের পাশাপাশি এই কর্মসূচির মাধ্যমে এক সুস্থ ও গতিশীল সমাজ গড়ার বার্তা দেওয়া হয় সরকারের তরফে ৷

World Bicycle Day
বসিরহাট টাউন হলের মাঠ থেকে সাইকেল র‍্যালির সূচনা ৷ (ইটিভি ভারত)

এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বসিরহাটের উপ-মহকুমাশাসক অঞ্জন চৌধুরী বলেন, "আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশ্ব সাইকেল দিবসের এটাই বার্তা যে, আমাদের সাইকেলের ব্যবহার বৃদ্ধি হোক ৷ সুস্থ জীবনধারণের জন্য, দূষণহীন পরিবেশ গড়ে তুলতে ছোটখাটো যে আমাদের যাতায়াত আছে, সেগুলির ক্ষেত্রে আমরা যেন সাইকেল বেশি ব্যবহার করি ৷ এতে পরিবেশরক্ষা হবে পাশাপাশি, আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে ৷"

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের গোটা পৃথিবী দূষণে ভরে যাচ্ছে ৷ এর জন্য আমরা নিজেরা শারীরিক পরিশ্রম বা অন্যান্য জিনিসগুলি খুব কম করছি ৷ তো তাতে যদি আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের জন্য সাইকেল ব্যবহার করি, তাহলে একদিকে যেমন আমরা সুস্থ জীবনযাপন করব, আর তার সঙ্গে আমরা কিন্তু জ্বালানি বা অন্যান্য জিনিসেরও অপচয় কমাতে পারব ৷"

সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে উপ-মহকুমাশাসক বলেন, "সব শ্রেণির মানুষ সাইকেল ব্যবহার করুক ৷ অনেক উন্নত দেশেও এখন সাইকেল ব্যবহারের দিকে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে ৷ আমরাও চাইছি সবাই মিলে একসঙ্গে এই বার্তাটাই সবাইকে দিতে ৷" সরকারি আধিকারিকদের এই ইতিবাচক ভূমিকা এবং সাইকেল নিয়ে রাস্তায় নামার এই দৃশ্য সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে ৷

TAGGED:

ENVIRONMENTAL AWARENESS
BICYCLE RALLY
বিশ্ব সাইকেল দিবস
পরিবেশ সচেতনতা
WORLD BICYCLE DAY

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