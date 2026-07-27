'মায়ের গয়না বেচে এনেছি' ! উপভোক্তার থেকে টাকার বান্ডিল নিচ্ছেন তৃণমূল নেতা; প্রকাশ্যে ভিডিয়ো

'মায়ের গয়না বেচে এনেছি' ! উপভোক্তার থেকে টাকার বান্ডিল নিচ্ছেন তৃণমূল নেতা; প্রকাশ্যে ভিডিয়ো
সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুবিধা দিতে টাকা নিচ্ছেন প্রাক্তন কাউন্সিলর ৷ সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়াতেই শুরু বিতর্ক ৷
Published : July 27, 2026 at 12:58 PM IST
বসিরহাট, 27 জুলাই: আবাস যোজনা-সহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলার অভিযোগ ৷ বিতর্কে বসিরহাট পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তথা রাজ্য তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি সাধারণ সম্পাদক কৌশিক দত্ত । যদিও ভোটের পর থেকে পলাতক তিনি ৷
সম্প্রতি তাঁর টাকা নেওয়ার একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । তাতে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি কাউন্সিলরের হাতে টাকার বান্ডিল তুলে দিয়ে বলছেন, তিনি মায়ের সোনার গহনা বিক্রি করে এই টাকা জোগাড় করেছেন ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়েছেন ওই নেতা । পালাবদলের পর থেকেই তিনি এলাকা ছাড়া । এর আগে টাকা ফেরতের দাবিতে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ ও থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ।
এই বিষয়ে বসিরহাট পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দা শুভম দে অভিযোগ করে জানান, তাঁরা সামাজিক মাধ্যমে দেখেছেন কাউন্সিলর কৌশিক দত্ত কীভাবে ঘরে বসে বান্ডিল বান্ডিল (10, 20, 500 এমনকি 50 হাজার টাকা পর্যন্ত) নোট নিচ্ছেন । ওয়ার্ডের যে সমস্ত গরিব মানুষকে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া হয়েছে, তাঁরা কেউ পাননি । এমনকি ওয়ার্ডের নিকাশি নালা বা অন্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজ তিনি করেননি বলে অভিযোগ ।
বিধানসভা ভোটের আগে কৌশিক এলাকায় উসকানিমূলক কথা বলেছিলেন ৷ পাশাপাশি, ঠিকমতো ভোট দিতে দেওয়া হয়নি ভোটারদের ৷ এখন কৌশিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । এই ঘটনার পর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে এই দুর্নীতিগ্রস্ত নেতার কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ৷ এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা তথা বসিরহাট দক্ষিণের পরাজিত প্রার্থী ডা. শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "তৃণমূলের কাউন্সিলর মানেই চোর । আবাস যোজনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের দুর্নীতি এখন সামনে চলে এসেছে । বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ সমস্ত কাউন্সিলরকে দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করেছিল তাদেরই সরকার, অথচ পুরবোর্ড এখনও প্রশাসক দিয়ে চলছে এবং কোনও কাউন্সিলর সেখানে নেই ।
শৌর্য যোগ করেন, কৌশিক দত্ত তো কেবল একটা ছোট মাছ, চেয়ারম্যান-সহ বাকি যাঁরা রয়েছেন, সবাই ধরা পড়বেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিষ্ঠিত সুশাসনের রাজ্যে কোনও দুর্নীতিবাজ ছাড় পাবে না এবং সবাইকে জেলে যেতে হবে ৷
ঘটনায় অভিযুক্ত প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেতার ফোন বন্ধ থাকায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র কোনও প্রতিক্রিয়া না দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে ।