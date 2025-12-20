নজিরবিহীন পদক্ষেপ ! দলীয় চেয়ারম্যানকে সরিয়ে বসিরহাট পুরবোর্ড ভেঙে দিল সরকার

নজিরবিহীন পদক্ষেপ ! দলীয় চেয়ারম্যানকে সরিয়ে বসিরহাট পুরবোর্ড ভেঙে দিল সরকার
বেনিয়ম-সহ পুর পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ । চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল পরিচালিত বসিরহাট পুরসভার বোর্ডও ভেঙে দিল রাজ্য সরকার ।
Published : December 20, 2025 at 1:01 PM IST
বসিরহাট, 20 ডিসেম্বর: বেনিয়মের অভিযোগে 'শোকজ' করা হয়েছিল আগেই ৷ কিন্তু কারণ দার্শানোর জবাব সন্তোষজনক না-হওয়ায় বসিরহাট পুরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান অদিতি মিত্রকে সরিয়ে দিয়ে পুরো পুরবোর্ডই ভেঙে দিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। ভোটের মুখে 'নজিরবিহীন' পদক্ষেপে জোর চর্চা সীমান্ত শহরে।
প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে সেখানে পুর প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বসিরহাটের মহকুমা শাসক জসলিন কৌর-কে। সম্প্রতি, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে এই সংক্রান্ত একটি চিঠি এসে পৌঁছয় উত্তর 24 পরগনা জেলা প্রশাসনের কাছে ৷ তার ভিত্তিতেই বসিরহাট পুরসভার পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ায় স্বভাবতই চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে দাপুটে এই তৃণমূল নেত্রীকে। ভোটের মুখে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ কার্যত 'নজিরবিহীন' বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। এ নিয়ে জোর চর্চাও শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে।
বিশেষত, বিরোধী শিবির সরকারের এই পদক্ষেপ-কে শুধুমাত্র 'আইওয়াশ' ছাড়া আর কিছুই নয় বলে কটাক্ষ করেছে। তাঁদের দাবি, পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বেনিয়মের অভিযোগ উঠে থাকলে তাঁকে তো আইনের আওতায় এনে 'শাস্তি' দেওয়া উচিত ছিল প্রশাসনের। কিন্তু, তা না-করে ঘুরপথে পুরবোর্ড ভেঙে দিয়ে আসলে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল সরকার।' এতে পুর-পরিষেবা আরও বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করছে বিরোধী শিবির।
যদিও এ নিয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে, পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন তৃণমূল পরিচালিত বসিরহাট পুরসভার বিদায়ী চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র।চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি-ও একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।
এই বিষয়ে পুরসভার বিদায়ী চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র বলেন, "জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে পুরবোর্ড ভেঙে দিয়ে পুর প্রশাসক বসানো হচ্ছে সেখানে। তবে, কী কারণে এই পদক্ষেপ তা বলতে পারব না।" তবে, তৃণমূলের বিদায়ী চেয়ারম্যান পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া নিয়ে বিশদে কিছু না-বললেও এর নেপথ্যে মূলত রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বেনিয়মের অভিযোগ-ই। এছাড়া পুরসভার বেহাল নাগরিক পরিষেবার অভিযোগ তো রয়েছেই।
জানা গিয়েছে, মাস খানেক আগে বসিরহাট পুরসভার বেহাল পরিষেবা এবং চেয়ারম্যানের বেনিয়ম নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে। সূত্রের খবর, তাতে শহরবাসীর অভিযোগ ছিল, বসিরহাটের পুর পরিষেবা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয় জল, আবর্জনা জমা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, শহুরে এলাকা হলেও বসিরহাটে রাস্তা-ঘাটে পর্যাপ্ত আলো না-থাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে অভিযোগপত্রে নালিশ জানিয়েছেন বাসিন্দাদের একাংশ।
অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির মাথায় ছিলেন বসিরহাটের মহকুমা শাসক জসলিন কৌর। অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে প্রাথমিক সত্যতাও পান তিনি। এর পরেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'শোকজ' করা হয় পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্রকে। সূত্রের খবর, এ নিয়ে কারণ দর্শাতে পৃথক চিঠিও দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু, সেই চিঠির জবাব সন্তোষজনক বলে মনে হয়নি বসিরহাটের মহকুমা শাসকের।
সম্প্রতি, এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট তিনি জমা দেন জেলা শাসকের দফতরে। সেখান থেকে রিপোর্ট যায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে। জমা পড়া সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই সরিয়ে দেওয়া হয় বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যানকে। শুধু তাই নয়, পুরো পুরবোর্ড-ই ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। সেই সিদ্ধান্ত মেনে আপাতত সেখানে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন মহকুমা শাসক নিজেই।
সামনেই বিধানসভা ভোট। নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অসন্তুষ্ট শহরবাসীর ক্ষোভের প্রভাব যাতে ভোট বাক্সে না-পড়ে, সেই কারণে তড়িঘড়ি চেয়ারম্যান-সহ পুরো পুরবোর্ড ভেঙে দিয়ে পক্ষান্তরে শাসকদল বসিরহাটের সীমান্ত এলাকার মানুষের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করল বলেই মনে করছেন অনেকে ৷ প্রসঙ্গত, 2024-এর লোকসভা ভোটের পুরসভা ভিত্তিক খারাপ ফলাফলের নিরিখে এর আগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তৃণমূল পরিচালিত একাধিক পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানকে। যার মধ্যে উত্তর 24 পরগনা জেলার সদর শহর বারাসত এবং বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান-ও ছিলেন ৷
দলের নির্দেশ মেনে বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে অশনি মুখোপাধ্যায় সরে গেলেও তার উল্টো পথে হাঁটেন বনগাঁর তৎকালীন চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। তাঁকে পদ থেকে সরাতে গিয়ে রীতিমতো কালঘাম ছোটে তৃণমূল নেতৃত্বের। দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা চলার পর শেষে দলীয় কাউন্সিলরদের বড় অংশ তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। ভোটাভুটিতে পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন গোপাল শেঠ। তার মধ্যেই এবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর তৃণমূল পরিচালিত বসিরহাট পুরসভায় এক ধাপ এগিয়ে চেয়ারম্যান পদ থেকে অদিতি মিত্রকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ভেঙে দিল পুরবোর্ডও। যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ৷