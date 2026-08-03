বিলুপ্তির পথে বসিরহাটের বিখ্যাত 'মুন্সি গামছা', 150 বছরের ঐতিহ্য বাঁচাতে একা লড়ছেন মান্নান

বিলুপ্তির পথে বসিরহাটের বিখ্যাত 'মুন্সি গামছা', 150 বছরের ঐতিহ্য বাঁচাতে একা লড়ছেন মান্নান
চিরতরে হারিয়ে যাবে বাংলার ঐতিহ্যবাহী হাতচালিত গামছা শিল্পের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ? ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে মান্নানের কাহিনি তুলে ধরলেন প্রতিনিধি শামীম মোল্লা ৷
Published : August 3, 2026 at 7:37 PM IST
বসিরহাট, 3 অগস্ট: 'গা-মোছা' শব্দ থেকে উৎপত্তি ৷ বাংলার লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনবদ্য অঙ্গ গামছা। শুধু শরীর মোছা নয়, মেহনতি মানুষের মাথার ঘাম, বাঙালির পুজো-আচ্চা, পালা-পার্বণ, শুভ থেকে অশুভ, সবকিছুতেই বঙ্গজীবনের অঙ্গ এই সুতি বস্ত্রখণ্ড।
ইতিহাস গবেষকদের মতে, ব্রিটিশ আমলের সূচনাপর্ব থেকে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমা ছিল দেশীয় তাঁতশিল্পের এক বিশাল কেন্দ্র। বিশেষত, অবিভক্ত বাংলার ইছামতী নদী তীরবর্তী পিফা, ভ্যাবলা, কেয়ামারি ও মাটিয়ার মতো জায়গায় এই শিল্পের প্রসার ছিল বিস্তর ৷ কিন্তু কালের স্রোতে বসিরহাটের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু আগেই বন্ধ হয়ে যায় প্রাচীন হাতচালিত তাঁতঘরগুলি। এসব অঞ্চলের তাঁতের আওয়াজ একে একে থমকে যাওয়ার পর শুধুমাত্র পানিতর গ্রামে এতদিন টিকে ছিল ঐতিহ্যবাহী গামছা তৈরির বুনন।
হস্তচালিত গামছা- এখানকার কারিগরদের বোনা 100 শতাংশ খাঁটি সুতির বিশেষ স্ট্রাইপ ও লাল-সাদা ও কালো চেকের বিখ্যাত 'মুন্সি গামছা'র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল অবিভক্ত বাংলাজুড়ে। তৎকালীন সময়ে কলকাতার বড়বাজার, হাওড়া হাট, উলুবেড়িয়া, হরিশা হাট থেকে শুরু করে বর্তমান ওপার বাংলার খুলনা, যশোর এবং ঢাকা-পাবনা পর্যন্ত পাড়ি দিত বসিরহাটের এই হস্তচালিত গামছা। কিন্তু আজ বসিরহাটের শেষ দুর্গ পানিতরেও নেমে এসেছে চরম আকালের কালো মেঘ। প্রযুক্তির আধুনিক ছোঁয়ায় বাজারে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মেকানাইজড বা পাওয়ারলুম মেশিন। বিকট আওয়াজে মিনিটে মিনিটে সস্তা দামের পলিয়েস্টার মিশ্রিত গামছা তৈরি হচ্ছে ৷ তার দাপটে বসিরহাট থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে বসেছে হাতচালিত তাঁতের সেই টেকসই মান, স্থায়িত্ব ও ঐতিহ্যবাহী খাঁটি সুতির মর্যাদা।
কারখানা বন্ধ হয়ে চারিদিক থমথমে- একসময় বসিরহাটের অন্যত্র তাঁত বন্ধ হওয়ার পরও পানিতর গ্রামে সারারাত আলো জ্বলত ৷ ভোর হতেই ঘরে ঘরে কাঠের মাকুর 'খটখাট' রৈখিক সুর ভেসে আসত। আজ সেখানে থমথমে এক বিষণ্ণ নীরবতা। এককালের জমজমাট গামছা তৈরির কারখানাগুলি আজ পরিত্যক্ত ও পতিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোথাও চাল ধসে পড়ছে, কোথাও ইট খসে পড়া ভাঙাচোরা দেওয়াল, আর অন্ধকার ঘরের কোণে ধুলো জমে মরচে ধরছে এককালের সচল হস্তচালিত তাঁতযন্ত্র ও মাকুগুলিতে। মেশিনের দাপট, সুতোর আকাশছোঁয়া দাম, মেহনতের তুলনায় নামমাত্র আয়ের কারণে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।
গামছা কারিগর মান্নান সাহেব- তবে এলাকার বহু কারখানা ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে গেলেও আধুনিক পাওয়ারলুমের দাপটের মধ্যে শেষ প্রদীপ হয়ে পানিতরের শত বছরের হাতচালিত ঐতিহ্যকে একা হাতে আজও আঁকড়ে ধরে রেখেছেন গামছা কারিগর আব্দুল মান্নান মোল্লা । পানিতর গ্রামে গিয়ে দেখা মিলল এক করুণ অথচ জেদি বাস্তবতার। এখানকার শত শত কারিগর একসময় দিনরাত মাকু চালিয়ে বসিরহাটের হস্তশিল্পকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতেন। কিন্তু টানা চার-পাঁচ ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দিনশেষে যে সামান্য টাকা মজুরি ওঠে, তা দিয়ে এখনকার আকাশছোঁয়া বাজারদরে সংসার চালানো এক কথায় অসম্ভব।
নতুন প্রজন্মও চায় না এই কাজ করতে- পেটের তাগিদে বাধ্য হয়েই একের পর এক হাতচালিত কারখানা গুটিয়ে নিয়েছেন মালিকরা। আর পানিতরের দক্ষ ও প্রবীণ কারিগররা হাতের চেনা মাকু ফেলে জীবিকার তাগিদে নাম লিখিয়েছেন ইটভাটা, দিনমজুরি, টোটো চালানো কিংবা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে। এমনকী নতুন প্রজন্মও আর এই অনিশ্চিত ও ভাঙাচোরা উপার্জনের রাস্তায় আসতে চাইছে না।
প্রাক্তন গামছা কারিগরের বক্তব্য- পেশা পরিবর্তনের সেই নির্মম অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে প্রাক্তন গামছা কারিগর নুর হোসেন মোল্লা বলেন, "এই গামছায় এখন আর লাভ নেই ৷ সুতোর দামও অনেক বেশি। তাই এই কাজ ছেড়ে এখন অন্য কাজ করছি ৷ সেখান থেকেই সংসার চলছে। বাপ-দাদাদের আমল থেকে প্রায় 50-60 বছর ধরে আমাদের পরিবার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু গত 10 বছরে কোনও লাভ না-থাকায় অন্য কাজে ঢুকে গিয়েছি। একসময় বাংলাদেশ থেকেও লোক এসে এখানে এই কাজের উপর নির্ভর করে জীবন চালিয়েছে। এখন আর সেসবের কিছুই নেই৷ বাধ্য হয়ে সবাই অন্য পেশায় চলে গিয়েছে।"
ভেঙেচুরে হস্তশিল্প কারখানাগুলি- চারপাশে ভাঙাচোরা অকেজো কারখানা আর মরচে ধরা মেশিনের মাঝে দাঁড়িয়ে বসিরহাটের মুন্সি গামছার শেষ ভরসা আব্দুল মান্নান মোল্লা নিজের আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, আগে পুরো পানিতর গ্রামটাই হাতে গামছা তৈরির কাজে যুক্ত ছিল। বাপ-দাদার আমল থেকে আমরা এই কাজ করে আসছি। কিন্তু এখন সুতোর দাম প্রচুর বেড়েছে ৷ পাল্লা দিয়ে কমেছে আয় ৷ তাই সবাই অন্য কাজের দিকে চলে গিয়েছে ৷ হস্তশিল্পের কারখানাগুলো সব ভেঙেচুরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। শুধু আমি একে এখনও ধরে রেখেছি। অন্য কাজ করি আবার দিনমজুরিও করি ৷ আর সময় পেলে বাপ-দাদার ঐতিহ্য ধরে রাখতে বাড়িতে বসে গামছা বুনি। সারাদিনে মাত্র চার পিস গামছা তৈরি হয়। এই শিল্পকে বাঁচাতে হলে কারিগরদের মজুরি বাড়াতে হবে আর সুতোর দাম কমাতে হবে। সরকারি হস্তক্ষেপ তো অবশ্যই দরকার।
কাপড় ব্যবসায়ীর বক্তব্য- বাজারের বর্তমান বাস্তবতা তুলে ধরে স্থানীয় কাপড় ব্যবসায়ী তপন বিশ্বাস বলেন, "তাঁতের তৈরি এই ঐতিহ্যবাহী মুন্সি গামছার বাজার আজও দারুণ ৷ এর কদরও প্রচুর। কিন্তু মূল সমস্যা হল হাতচালিত কারখানাগুলো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ কারিগরও নেই ৷ তাই বাজারে চাহিদা থাকলেও জোগান নেই ৷ এই কাজ করে দিনশেষে কারিগরদের সংসার চলে না ৷ তাই তাঁরা পেশা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন ৷ সরকারিভাবে তাঁতিদের যদি কোনও আর্থিক সাহায্য বা সুতোয় ভর্তুকি দেওয়া হয়, তবেই এই তাঁতিরা আবার কাজে ফিরতে পারেন ৷ বাংলার এই প্রাচীন ঐতিহ্য বেঁচে থাকতে পারে ।"
দেড়শো বছরের ইতিহাস- প্রযুক্তির দাপটে বাজার হারিয়ে যাওয়া আর চরম দারিদ্র্যের থাবায় বসিরহাটের পানিতরে যেখানে একসময়ের জমজমাট ঐতিহ্যবাহী কারখানাগুলি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত, সেখানে আব্দুল মান্নান মোল্লার এই একমাত্র তাঁতশিল্পী বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের জানান দিয়ে আজও সশব্দে গামছা তৈরি করে চলেছে। শুধু উপার্জনের জন্য নয়, বরং বাপ-দাদার স্মৃতি ও লোকশিল্পের প্রতি একবুক আবেগ থেকে কাজ করে চলেছেন মান্নান সাহেব। তাঁর খসখসে হাতের আঙুলে আজ কোনওমতে নিঃশ্বাস নিয়ে টিকে রয়েছে বসিরহাটের প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাস। প্রশাসনিক নজরদারি, সুতোয় ভর্তুকি কিংবা সরকারি স্বনির্ভর উদ্যোগ না মিললে পানিতরের এই শেষ আলোটিও হয়তো অচিরেই নিভে যাবে ৷