খেলার মাঠে নাবালক খুনে প্রতিবেশীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
বসিরহাট আদালতের এই রায় সাধারণ মানুষের মনে বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও ভরসা আরও বাড়িয়ে দেবে বলে জানান সরকারি আইনজীবী ৷
Published : June 17, 2026 at 3:09 PM IST
বসিরহাট, 17 জুন: সকাল ন'টা মানেই গ্রামের মেঠো রাস্তায় একঝাঁক শিশুর চিৎকার । বসিরহাটের মাটিয়া থানার চৈতা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গাঙাটি গ্রামেও সেদিন সকালটা শুরু হয়েছিল চেনা চিলতে রোদ আর বাচ্চাদের খিলখিল হাসিতে ।
কে জানত, সেই হাসির রোল মাত্র কয়েক মিনিটে পরিণত হবে এক বুকফাটা আর্তনাদে ৷ বাচ্চাদের খেলার মাঠের ঝগড়া যে রূপ নেবে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের, তা কল্পনাও করতে পারেনি কেউ । মাত্র 14 মাস 13 দিন আগে ঘটে যাওয়া সেই ভয়াবহ ক্ষতের বিচার হল আজ । 11 বছরের শিশু আমিনুর জামানকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অপরাধে প্রতিবেশী কামরুল জামানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন বসিরহাট ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট নং-2 এর বিচারক অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ।
দিনটা ছিল গত বছরের 4 এপ্রিল । অন্যান্য দিনের মতোই সমবয়সীদের সঙ্গে খেলছিল 11 বছরের আমিনুর । খেলার ছলে আচমকাই তার সঙ্গে সামান্য বচসা বাধে প্রতিবেশী কামরুল জামানের মেয়ের । মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরতেই যেন মুহূর্তের মধ্যে এক পৈশাচিক রাগ গ্রাস করে কামরুলকে । হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে, আগে-পিছু না ভেবে ঘর থেকে একটা ধারালো কুড়ুল নিয়ে ছুটে আসে সে । কিছু বুঝে ওঠার আগেই, উল্লাসে মেতে থাকা নিষ্পাপ আমিনুরের ঘাড়ে ও মাথার পিছনে নেমে আসে একের পর এক ধারালো কুড়ুলের কোপ । রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে 11 বছরের আমিনুর । পথচলতি মানুষজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
ছেলের রক্তাক্ত দেহ কোলে নিয়ে সেদিন কেঁদেছিলেন বাবা হাসানুর জামান । মাটিয়া থানায় দায়ের হয়েছিল খুনের মামলা । পুলিশ অফিসার সেলিম রাজার মানবিক ও অত্যন্ত তৎপর তদন্তের পর দ্রুত আদালতে চার্জশিট জমা পড়ে । এই মামলার বিশেষ সরকারি আইনজীবী (Special PP) সত্যব্রত দাস বলেন, "আমরা আদালতের কাছে আসামির ফাঁসির সাজা দাবি করেছিলাম । একটি নিষ্পাপ শিশুকে যেভাবে নৃশংসভাবে আঘাত করে মারা হয়েছে, তাতে এলাকার মানুষ চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল । আজ সাজা ঘোষণার সময় আসামির চোখে-মুখে কোনও অনুশোচনা দেখা যায়নি ।"
আদালত এই মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে কামরুল জামানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং 50 হাজার টাকা জরিমানা করে, যা নিহতের পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই রায়ের পর নিথর সন্তানহারা বাবা হাসানুর জামান বলেন, "আমি আসামির ফাঁসি চেয়েছিলাম । তবে জজ সাহেব তাকে যে যাবজ্জীবন জেল দিয়েছেন, আইন যা ভালো বুঝে করেছে—আমি তাতেই সন্তুষ্ট ।"
সরকারি আইনজীবী আরও জানান, আদালতের এই রায়ের পর এলাকার বহু মা-বোনেরা আজ আদালত চত্বরে ভিড় করেছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত খুশি । এই সাজা সাধারণ মানুষের মনে বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও ভরসা আরও বাড়িয়ে দেবে এবং এলাকার মানুষ আবার শান্তিতে বসবাস করতে পারবে ।