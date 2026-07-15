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দুর্নীতির বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র বসিরহাট! কাউন্সিলারের স্বামীকে মারধর, বাড়ি ভাঙচুর

গরিব মানুষকে পাকা বাড়ি দেওয়ার নাম করে কাটমানি নেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ত্রাণ সামগ্রী ও ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মসাৎ-সহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে ৷

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দুর্নীতির বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র বসিরহাট (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 1:40 PM IST

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বসিরহাট, 15 জুলাই: বসিরহাট পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অদিতি মণ্ডলের বাড়ি ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ ৷ সরকারি আবাস যোজনার টাকা আত্মসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগে জনরোষ, হাতাহাতি ও মারপিটের ঘটনায় ধুন্ধুমার বাঁধল । মারধর করা হয়েছে কাউন্সিলারের স্বামীকে ৷

গরিব মানুষকে পাকা বাড়ি দেওয়ার নাম করে কাটমানি নেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ত্রাণ সামগ্রী ও ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মসাৎ এবং প্রতিবাদ করলে সাধারণ মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর একাধিক অভিযোগ উঠেছে কাউন্সিলারের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা জগন্নাথ মণ্ডলের বিরুদ্ধে । এই ক্ষোভ থেকেই আজ এলাকার কয়েকশো মানুষ একজোট হয়ে কাউন্সিলারের বাড়িতে গিয়ে টাকা ফেরত ও অসম্পূর্ণ বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । কাউন্সিলারের স্বামী জগন্নাথ মণ্ডলকে উত্তেজিত জনতা রাস্তায় পেয়ে ব্যাপক মারধর করে এবং তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ৷ মুহূর্তে সেই তাণ্ডবের ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ।

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কাউন্সিলারের স্বামীকে মারধর (নিজস্ব চিত্র)

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে রাজু মণ্ডল নামে এক বাসিন্দা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "আমাদের তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অদিতি মণ্ডল গরিব মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছে, ঘর দেওয়ার নাম করে যে কাটমানি নিয়েছে, সেই জনগণের টাকা জনগণকে ফেরত দিতে হবে, ওঁর স্বামী মানুষের বিক্ষোভ দেখে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ।"

আরেক আন্দোলনকারী দীপক পালিত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "2015 সাল থেকে হওয়া সমস্ত বাড়ির কাটমানি খেয়েছে, আয়লা-আমফানের ত্রিপল, টাকা এমনকি করোনার সময়ের টাকা পর্যন্ত চুরি করে খেয়েছে ৷ আমরা চাই গরিব মানুষের এই সমস্ত টাকা ফেরত দেওয়া হোক এবং ওয়ার্ডের কাজ করা হোক ।"

অন্যদিকে মাম্পি মণ্ডল নামে বিক্ষোভকারী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "চার-পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে আমার বাবা একটা ঘর পায়নি ৷ চাল দিয়ে জল পড়ে অথচ উনি আরামে এসি রুমে ঘুমাচ্ছেন ৷ আমাদের টাকা সুদসমেত ফেরত দিতে হবে ।"

এই ঘটনার খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বসিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাউন্সিলারের স্বামীকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে এবং বর্তমানে গোটা এলাকা থমথমে থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং এলাকার মানুষ অবিলম্বে তাঁদের ন্যায্য পাওনা বুঝে পেতে অনড় রয়েছেন । পুলিশের পক্ষ থেকে আপাতত পরিস্থিতি শান্ত রাখার চেষ্টা চলছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

TAGGED:

CUT MONEY
TMC LEADER BEATEN
কাউন্সিলারের স্বামীকে মারধর
কাটমানি
COUNCILLOR HUSBAND BEATEN UP

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