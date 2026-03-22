মা বাসন্তীর আগমনে লক্ষণ অশুভ ! প্রভাব পড়বে অনেকের জীবনে
বাসন্তী পুজো বসন্তের দুর্গাপুজো হিসাবে পরিচিত ৷ বাংলা রীতি অনুযায়ী চৈত্র মাসে বাসন্তী বন্দনা করা হয় ৷ তবে চৈত্র নবরাত্রি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ৷
Published : March 22, 2026 at 10:43 AM IST
শরতের প্রকৃতি যেমন জানান দেয়, উমার আগমনের কথা ৷ তেমনই বসন্তের সময়ও প্রকৃতি সেজে ওঠে নতুন সাজে ৷ এই সময়ে আগমন ঘটে দেবী দুর্গার আদি রূপের । চৈত্র মাসে বাসন্তীপুজো করার অর্থ দেবী দুর্গারই আরাধনা । কালের পার্থক্যে সামান্য কিছু রীতির তারতম্য হলেও, শারদীয়া দেবী দুর্গা এবং বসন্তের দেবী বাসন্তী, উভয় পুজোর নিয়ম প্রায় একই ।
কিন্তু বাঙালির কাছে ষষ্ঠী থেকে দশমী হল প্রধান উৎসব । সেই মতো মহাষষ্ঠী পড়েছে 9 চৈত্র অর্থাৎ 24 মার্চ, মঙ্গলবার । মহাসপ্তমী পড়েছে বুধবার । মহাষ্টমী 26 মার্চ বৃহস্পতিবার ৷ এদিনই হবে সন্ধিপুজো । 27 তারিখ শুক্রবার মহানবমী ৷ তারপর দিন বিজয়া দশমী পালন করা হয় । সেদিনই মাতৃপ্রতিমাকে বির্সজন দেওয়ার রীতি ৷
বাঙালি রীতিতে ষষ্ঠী থেকে দশমী এই পাঁচদিন দেবী আরাধনা হলেও হিন্দিভাষীদের কাছে এই উৎসব আবার চৈত্র নবরাত্রি হিসেবে পরিচিত ৷ তাদের রীতি অনুযায়ী ন'দিন ধরে চলে দেবী বন্দনা ৷ সেই মতো দিন চারেক আগে (19 মার্চ) চৈত্র নবরাত্রি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এই নয় দিন ধরে দেবী দুর্গার নয়টি রূপের আরাধনা করা হবে । তবে, জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুসারে, এবার দেবী 'পালকিতে' আসছেন, যা শাস্ত্রে একটি বিশেষ চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত । এবছর বাসন্তী পুজোয় দেবীর গমন গজে (হাতি)।
শাস্ত্র মতে, পালকিতে মা দুর্গার আগমন একটি অশুভ লক্ষণ ৷ যার জেরে মড়ক বা রোগব্যাধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং গজে গমন অতিবৃষ্টি বা শস্যহানিকর ইঙ্গিত দিলেও, দেবীর বসন্তকালীন আরাধনা জাগতিক সমৃদ্ধি ও শান্তির বার্তা নিয়ে আসে । চৈত্র নবরাত্রিতে এই পুজো চারদিকে অগ্রগতি নিয়ে আসে ৷
পালকিতে আগমন, শাস্ত্র কী বলে ?
ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, নবরাত্রির সময় দেবী দুর্গা যে বাহনে মর্ত্যে আসেন এবং যে বাহনে তিনি বিদায় নেন, তার প্রভাব পড়ে পৃথিবীতে ৷ লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র বলছেন, দেবীর পালকিতে আগমন খুব একটা শুভ হয় না । জ্যোতিষশাস্ত্রীয় দিক থেকে, এর ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা হতে পারে ৷ সঙ্গে রোগব্যাধিও বাড়তে পারে ৷ এটা অনেকটা অস্থির সময়ের ইঙ্গিত দেয় ।
- প্রকৃতির দুর্যোগ- যখন মাতৃদেবী পালকিতে চড়ে আসেন, তখন প্রকৃতিতে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে । অসময়ের বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বা তীব্র ঝড়ের সম্ভাবনা থাকে, যা ফসলের ক্ষতি করতে পারে ।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা- দেশ ও সমাজে আদর্শগত বিভেদ বেড়ে যেতে পারে এইসময় । রাজনৈতিক মহলে অস্থিরতা বা বড় ধরনের পরিবর্তন হতে পারে ৷
হাতির পিঠে চড়ে দেবীর আগমন, শাস্ত্র কী বলে ?
এবছর দেবী বাসন্তীর গজে গমন । হাতির পিঠে যাত্রা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় । এটি সুখ, সমৃদ্ধির প্রতীক । নেতিবাচক প্রভাবকে কমিয়ে দেয় ৷ সমাজের সমৃদ্ধি বয়ে আনে ।
প্রতিকার পেতে করুন এই কাজগুলি-
তবে পালকিতে দেবীর আগমনে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই । ভক্তরা যদি প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে দেবীর আরাধনা করেন, তবে সঙ্কট এড়ানো সম্ভব । নবরাত্রির সময় নয় দিন ধরে দুর্গা সপ্তশতী পাঠ এবং উপবাস অত্যন্ত ফলপ্রসূ । এটি কেবল ঘরে শান্তি ও সমৃদ্ধিই নিয়ে আসে না, বরং নেতিবাচক শক্তিও নষ্ট করে । চৈত্র নবরাত্রি হল বিশ্বাস, ভক্তি এবং ইতিবাচক শক্তির উৎসব । মা দুর্গা যেহেতু বসন্তের দেবী, তাই তাঁর এই পুজো অশুভ শক্তি নাশ করে পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনবে ।
2026 সালের নবরাত্রি
- 19 মার্চ: মা শৈলপুত্রী পুজো (কলস স্থাপন)
- 20 মার্চ: মা ব্রহ্মচারিণী পুজো
- 21 মার্চ: দেবী চন্দ্রঘণ্টা পুজো
- 22 মার্চ: দেবী কুষ্মাণ্ডা পুজো
- 23 মার্চ: মা স্কন্দমাতা পুজো
- 24 মার্চ: দেবী কাত্যায়নীর পুজো
- 25 মার্চ: মা কালরাত্রি পুজো
- 26 মার্চ: মা মহাগৌরী পুজো (দুর্গাষ্টমী)
- 27 মার্চ: দেবী সিদ্ধিদাত্রী পুজো (রামনবমী এবং মহানবমী)
রামনবমী-
এই বছর রামনবমী আগামী 27 মার্চ শুক্রবার পালিত হবে । এই দিনে ভগবান রামের জন্মবার্ষিকী মহা ধুমধাম ও জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপন করা হয় ৷ বহু ভক্ত চৈত্র নবরাত্রি পালন করে ৷ নবরাত্রির সমাপ্তি অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির বিজয়ের বার্তা নিয়ে আসে ।