বরুণ বিশ্বাসে খুনের বিচার হয়নি 14 বছরেও, শুভেন্দুর জনতার দরবারে শিক্ষকের আত্মীয়

বরুণ বিশ্বাসে খুনের বিচার হয়নি 14 বছরেও, শুভেন্দুর জনতার দরবারে শিক্ষকের আত্মীয়
আগামিকাল 5 জুলাই সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের মৃত্যুর 14 বছর ৷ তাঁর বিচারের দাবিতে মুখ্য়মন্ত্রীর জনতার দরবারে এল নিহত বরুণ বিশ্বাসের পরিবার।
Published : July 4, 2026 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: সল্টলেকে রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে শনিবার ফের বসল জনতার দরবার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে এদিন উপস্থিত হন বরুণ বিশ্বাসের আত্মীয়। প্রায় 14 বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের বিচার আজও হয়নি ৷ তাই বিচারের আশায় শেষবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হলেন বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা রায় বিশ্বাস এবং দাদা অসিত বিশ্বাস।
আগামিকাল 5 জুলাই রবিবার সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের মৃত্যুর 14 বছর। তার আগে ভাইয়ের খুনের ন্যায়বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ বরুণ বিশ্বাসের পরিবার। বরুণের জীবন ও তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা নিয়ে সিনেমা তৈরি হয়েছে অতীতে ৷ ন্যায় বিচার চেয়ে হয়েছে মোমবাতি মিছিলও ৷ কলকাতা থেকে শুরু করে বরুণের জন্মভিটে- নানা জায়গায় নানা সময়ে হওয়া বহু জনসভা থেকে বরুণ খুনে বিচার চেয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে অন্য আন্দোলনকারীরা ৷ কিন্তু এত কিছুর পরও বরুণ বিশ্বাসের হত্যাকারীরা আজও অধরা ৷ এবার বিচারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয় শিক্ষকের পরিবার ৷
প্রসঙ্গত, 2012 সালের 5 জুলাই, উত্তর 24 পরগনার গোবরডাঙা স্টেশন চত্বরে গুলিতে খুন হন সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। কলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউটশনের শিক্ষক ছিলেন এই বরুণ। খুনের মামলায় মোট 9 জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে জেলেই একজনের মৃত্যু হয়। বাকিরা জামিনে ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সেই মামলা পড়ে রয়েছে আদালতে। তৃণমূল জমানায় বারবার বদল হয়েছে সরকারি আইনজীবী। এবার মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে হাজির সেই বরুণ বিশ্বাসের পরিবার।