ছেলেকে বাঁচাতে খরস্রোতা জলে ঝাঁপ মায়ের, বেলপাহাড়িতে মৃত্যু বারুইপুরের প্রীতির

ছেলেকে বাঁচাতে খরস্রোতা জলে ঝাঁপ মায়ের, বেলপাহাড়িতে মৃত্যু বারুইপুরের প্রীতির
Ghaghra Waterfall Accident: শনিবার ঘটনাটি ঘটে বেলপাহাড়ির ঘাগরা জলপ্রপাত এলাকায় ৷ মৃতের নাম প্রীতি দত্ত ৷ তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের বাসিন্দা ৷
Published : October 3, 2026 at 10:13 PM IST
বারুইপুর ও ঝাড়গ্রাম, 3 অক্টোবর: সাত বছরের সন্তানকে বাঁচাতে খরস্রোতা জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মা । জলে নামেন বাবাও । বাবার তৎপরতায় সন্তানকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও প্রবল স্রোতের টানে তলিয়ে গেলেন মা । দীর্ঘ তল্লাশির পর ঘাগরা জলপ্রপাতের গভীর অংশ থেকে উদ্ধার হল তাঁর নিথর দেহ ।
শনিবার বেলপাহাড়ির ঘাগরা জলপ্রপাত এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বারুইপুরের বাসিন্দা প্রীতি দত্তের । দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার মানব সিংলা । স্বজনহারা পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিভাস সরদার ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বারুইপুর থেকে মোট 38 জনের একটি দল শনিবার ঝাড়গ্রামে বেড়াতে এসেছিল । ওই দলেরই সদস্য ছিলেন বারুইপুরের একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত রাজদীপ দত্ত, তাঁর স্ত্রী প্রীতি দত্ত এবং তাঁদের সাত বছরের সন্তান প্রিয়ঙ্কন দত্ত । পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং আত্মীয়দের সঙ্গেই তাঁরা ঘাগরা জলপ্রপাত দেখতে এসেছিলেন ।
জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর নাগাদ পর্যটক দলটি ঘাগরা জলপ্রপাতে পৌঁছয় । জলপ্রপাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি ছবি তোলেন তাঁরা । কিছুক্ষণ সেখানে সময় কাটানোর পর সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে জলপ্রপাত এলাকা থেকে ফেরার সময়ই ঘটে বিপত্তি ।
স্থানীয়দের দাবি, বেলা প্রায় 12টা নাগাদ জলপ্রপাতের কাছ থেকে ফেরার সময় আচমকাই পা ফসকে জলে পড়ে যায় সাত বছরের প্রিয়ঙ্কন । খরস্রোতা জলের টানে মুহূর্তের মধ্যে শিশুটি ভেসে যেতে শুরু করে । চোখের সামনে সন্তানকে জলে পড়তে দেখে কোনও কিছু না ভেবেই তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেন মা প্রীতি । স্ত্রীকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখে শিশুটির বাবা রাজদীপ দত্তও জলে নেমে পড়েন । রাজদীপ সাঁতার জানতেন বলে কোনোরকমে ছেলেকে ধরে ফেলেন । এরপর প্রাণপণে চেষ্টা করে প্রিয়ঙ্কনকে জল থেকে তুলে পাড়ে নিয়ে আসেন তিনি । ফলে প্রাণে রক্ষা পায় সাত বছরের শিশুটি ।
কিন্তু সন্তানকে উদ্ধার করতে পারলেও স্ত্রী প্রীতিকে আর ধরে রাখতে পারেননি রাজদীপ । প্রবল স্রোতের টানে মুহূর্তের মধ্যে ভেসে যান প্রীতি । চোখের সামনে স্ত্রীকে জলের স্রোতে তলিয়ে যেতে দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েন রাজদীপ ও পরিবারের সদস্যরা । স্থানীয়রাও উদ্ধারের কাজে এগিয়ে আসেন। শুরু হয় নিখোঁজ প্রীতির খোঁজ । খবর দেওয়া হয় বেলপাহাড়ি থানায় । দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরে দমকল বাহিনীর কর্মীদের নিয়ে শুরু হয় উদ্ধার অভিযান ।
জলপ্রপাতের গভীর অংশ এবং আশপাশের এলাকায় দীর্ঘক্ষণ ধরে তল্লাশি চালানো হয় । তবে তীব্র স্রোত ও গভীর জলের কারণে উদ্ধারকাজে যথেষ্ট সমস্যার মুখে পড়তে হয় কর্মীদের । বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিরুনি তল্লাশির পর অবশেষে জলপ্রপাতের গভীর অংশ থেকে প্রীতি দত্তের দেহ উদ্ধার করা হয় । যে সফর শুরু হয়েছিল পরিবারের সঙ্গে আনন্দের মুহূর্ত কাটানোর জন্য, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তা পরিণত হয় শোকে । সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে মায়ের এই পরিণতিতে কার্যত ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা ।
ঘাগরা জলপ্রপাত ঝাড়গ্রামের অন্যতম পরিচিত পর্যটনকেন্দ্র । বিশেষ করে ছুটির দিনে বহু পর্যটক এখানে ভিড় করেন । পাহাড়ি পরিবেশ এবং জলপ্রপাতের সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করলেও জলপ্রপাতের গভীর অংশে তীব্র স্রোত বরাবরই ঝুঁকিপূর্ণ । শনিবারের দুর্ঘটনার পর ফের প্রশ্ন উঠেছে পর্যটনকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ।
স্থানীয়দের বক্তব্য, বিপজ্জনক জায়গাগুলিতে পর্যটকদের সতর্ক করা এবং নজরদারি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । জলপ্রপাতের কাছে কোথায় পর্যটকরা যেতে পারবেন, কোথায় যাওয়া বিপজ্জনক — সেই বিষয়ে আরও স্পষ্ট সতর্কবার্তা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলেও দাবি উঠেছে ।
তবে পুলিশের তরফে দুর্ঘটনার পুরো ঘটনাক্রম খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘প্রীতি ছেলেকে উদ্ধার করতে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দেন এবং তাঁর পিছু নেন রাজদীপ । একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী রাজদীপ তাঁর ছেলেকে তীরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেননি ৷ কারণ প্রবল স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ৷’ বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, ‘‘অত্যন্ত মর্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা । প্রীতি দত্ত আমাদের এই এলাকার বাসিন্দা ৷ এই মর্মান্তিকর ঘটনায় পরিবারের পাশে রয়েছে আমরা ।’’
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