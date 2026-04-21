বারুইপুরে পিক-আপ ভ্যানের চাকায় পিষ্ট স্ত্রী, দেহ কোলে বসে আর্তনাদ স্বামীর

বারুইপুরে পিক-আপ ভ্যানের চাকায় পিষ্ট স্ত্রী, দেহ কোলে বসে আর্তনাদ স্বামীর
বোলেরো পিক-আপ ভ্যানের চাকায় পিষে মৃত্যু মহিলার ৷ অল্পের জন্য রক্ষা পেল সন্তান ৷ বারুইপুরের রাস্তায় স্ত্রীর দেহ কোলে নিয়ে বসে হাহাকার স্বামীর ৷
Published : April 21, 2026 at 10:11 AM IST
বারুইপুর, 21 এপ্রিল: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক মহিলার । সোমবার রাতে দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের পদ্মপুকুর বাইপাস সংলগ্ন একটি ব্যস্ত ক্রসিংয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ যা মুহূর্তের মধ্যে শোকস্তব্ধ করে দেয় পুরো এলাকাকে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত প্রায় 11টা নাগাদ বারুইপুর কাছারি বাজার থেকে কামালগাজির দিকে একটি মালবোঝাই বোলেরো পিক-আপ ভ্যান দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল । ঠিক সেইসময় পদ্মপুকুর দিক থেকে আমতলার উদ্দেশে একটি মোটরবাইক ক্রসিং পার হওয়ার চেষ্টা করে । বাইকটিতে স্বামী, স্ত্রী এবং তাঁদের ছোট সন্তান ছিল । আচমকাই বেপরোয়া গতির পিকআপ ভ্যানটি বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে ।
ধাক্কার তীব্রতায় বাইকে থাকা তিনজনই ছিটকে পড়ে যান রাস্তায় । প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, দুর্ঘটনার পর স্ত্রী ও শিশুটি গড়িয়ে গিয়ে পিক-আপ ভ্যানের তলায় ঢুকে যায় । আশ্চর্যজনকভাবে শিশুটি গুরুতর বিপদের মুখ থেকে প্রাণে বেঁচে গেলেও, মহিলার উপর দিয়ে গাড়ির পিছনের চাকা চলে যায় । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর । এই নির্মম দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেন উপস্থিত মানুষজন । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারুইপুর থানার পুলিশ ।
দুর্ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় স্ত্রীর নিথর দেহ কোলে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন স্বামী । তাঁর কান্না এবং অসহায় আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে পুরো এলাকা । এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা মানুষজনকে নাড়িয়ে দেয় ।
পথ দুর্ঘটনার পরেই ক্ষুব্ধ জনতা গাড়ির চালককে ধরার চেষ্টা করলে, সে গাড়ি ফেলে পালানোর চেষ্টা করে । তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় চালক ও খালাসি ধরা পড়ে ৷ পরে তাদের বারুইপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় এবং মৃতের স্বামী ও বাচ্চাটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় । ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বেপরোয়া গতি এবং অসাবধানতার কারণেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে ।
এই দুর্ঘটনা আবারও প্রশ্ন তুলে দিল রাতের রাস্তায় যানবাহনের নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে । স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ক্রসিংয়ে দ্রুত স্পিড ব্রেকার ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এমন মর্মান্তিক ঘটনা আর না-ঘটে ৷