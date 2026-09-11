বারুইপুরে তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! উড়ল জানলা-দরজা

বারুইপুরে তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! উড়ল জানলা-দরজা
Baruipur TMC Leader: তৃণমূল নেতার বাড়িতে প্রচুর বোমা রাখা ছিল। তবে পুলিশ বাড়ি থেকে বিস্ফোরক জাতীয় কিছু উদ্ধারের কথা জানায়নি ৷
Published : September 11, 2026 at 3:40 PM IST
বারুইপুর, 11 সেপ্টেম্বর: রাতের অন্ধকারে আচমকা বিকট শব্দ। বিস্ফোরণের অভিঘাতে উড়ল বাড়ির জানলা-দরজা। ছিটকে পড়ল শাটার ও টিনের অংশ। এমনকী, বিস্ফোরণের তীব্রতায় ধ্বংসাবশেষ গিয়ে পড়ল পাশের বাড়িতেও । বৃহস্পতিবার রাতে এমনই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা এলাকায়। স্থানীয় উত্তরভাগ লাল পোলের কাছে তৃণমূল নেতা দ্বিজেন মণ্ডলের দোতলা বাড়িতে এই বিস্ফোরণকে ঘিরে তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন।
বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "গতকাল রাতে বিস্ফোরণ হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, সিলিন্ডার ফেটেছে। রাতেই দমকল এসেছিল। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাও আসবেন। তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করবেন।"
স্থানীয়রা কী বলছেন ?
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই বাড়িতে প্রচুর বোমা মজুত করা ছিল। যদিও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে। বাড়ি থেকে বিস্ফোরক জাতীয় কিছু উদ্ধার হয়নি বলেও জানিয়েছে পুলিশ। বিস্ফোরণের শব্দে আশপাশের ঘরবাড়ির ভিতরে থাকা বাসিন্দারা আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, বিস্ফোরণের অভিঘাতে বাড়িটির জানলা ও দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাড়ির শাটার এবং টিনের কিছু অংশও উড়ে গিয়ে পড়ে পাশের বাড়িতে। ফলে বিস্ফোরণের তীব্রতা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক আরও বাড়ে।
ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিস্ফোরণের পর আশপাশের ক'য়েকটি বাড়ির বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিকট শব্দ, ধোঁয়া এবং আতঙ্কের জেরে অনেকে অসুস্থ বোধ করেন বলে স্থানীয়দের দাবি। যদিও এই অসুস্থতার নির্দিষ্ট কারণ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও সরকারি তথ্য এখনও সামনে আসেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। রাতেই দমকলের কর্মীরাও সেখানে যান। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে শুরু হয় তদন্ত।
পুলিশি তদন্তে কী কী জানা গেল ?
প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই এই বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে। তবে বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ জানতে ফরেন্সিক তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।
তবে পুলিশের এই প্রাথমিক অনুমানের পাশাপাশি বিস্ফোরণকে ঘিরে উঠছে বোমা মজুতের অভিযোগও। শুধু স্থানীয় বাসিন্দারা নন, এলাকার বিজেপি নেতাদের একাংশেরও দাবি, তৃণমূল নেতা দ্বিজেন মণ্ডলের বাড়িতে প্রচুর বোমা রাখা ছিল। তাঁদের অভিযোগ, মজুত থাকা বোমা থেকেই বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই অভিযোগের কোনও স্বাধীন সত্যতা এখনও মেলেনি। পুলিশও বাড়ি থেকে বিস্ফোরক জাতীয় কিছু উদ্ধারের কথা জানায়নি ৷
স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের সময় বাড়িতে ছিলেন না তৃণমূল নেতা রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই তাঁকে এলাকায় খুব একটা দেখা যায়নি বলেও দাবি স্থানীয়দের একাংশের। তবে বর্তমানে তিনি কোথায় রয়েছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। কোনও গ্যাস সিলিন্ডার বা অন্য কোনও সামগ্রী থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।