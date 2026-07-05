নাবালিকার যৌন নির্যাতন-খুন ! পুকুরে দেহ উদ্ধারে অগ্নিগর্ভ বারুইপুর, অভিযুক্তকে গণপিটুনি
নাবালিকার দেহ আটকে বিক্ষোভ ৷ এক অভিযুক্তকে গণপিটুনির অভিযোগ ৷ উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, গাড়ি ভাঙচুর ৷
Published : July 5, 2026 at 4:24 PM IST
বারুইপুর, 5 জুলাই: রাজ্যে ফের নাবালিকার উপর নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে ৷ 12 বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের পর খুনের অভিযোগ উঠেছে ৷ রবিবার সকালে এলাকার একটি পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বারুইপুর এলাকা ৷ দেহ আটকে রাস্তা বিক্ষোভ দেখান পরিবার ও স্থানীয় লোকজন ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে, তাদের উপরেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে ৷ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দোকানে যাবে বলে ৷ কিন্তু, দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও বাড়ি না-ফেরায় পরিবারের লোকজন আশেপাশে খোঁজ শুরু করেন ৷ প্রতিবেশীরাও ওই নাবালিকার খোঁজ করতে থাকেন বিভিন্ন জায়গায় ৷ যে দোকানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানেও খোঁজ করা হয় ৷ অভিযোগ, কোথাও তার হদিশ মেলেনি ৷ রাতভর তার খোঁজ করা হয় ৷ এরপর পুলিশে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷
এ দিন সকালে ওই এলাকার একটি পুকুরে দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা ৷ সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায় ৷ ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৷ তবে, পুলিশ নামার আগে স্থানীয়রাই পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ তুলে নিয়ে আসেন ৷ এরপর পরিবারের সদস্যরা নাবালিকার দেহ শনাক্ত করে, তাঁদের বাড়ির মেয়ে বলে জানান ৷
অভিযোগ, এরপরেই এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ নাবালিকার দেহ আটকে রেখে রাস্তায় নেমে অবরোধ শুরু করেন পরিবার ও স্থানীয় লোকজন ৷ রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ এমনকি পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে ৷ এই ঘটনায় স্থানীয় চার যুবকের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে অপহরণ করে যৌন নির্যাতন ও খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনায় এক অভিযুক্তকে ধরেও ফেলেন স্থানীয়রা ৷ অভিযুক্তকে মারধরের অভিযোগও উঠেছে ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে, হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷
পরে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷ নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি, আরও তিনজনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ এ নিয়ে এডিজি প্রেসিডেন্ট রেঞ্জ কংকর প্রসাদ বারুই বলেন, "একটা ঘটনা ঘটেছে ৷ আমরা কথা দিচ্ছি যারা যারা যুক্ত আছে সবার শাস্তির ব্যবস্থা করব ৷ পুলিশ রেইড চলছে ৷ গ্রেফতারের ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে বলতে হবে ৷ সবাইকে গ্রেফতার করা হবে ৷ আমরা কথা দিচ্ছি কেউ ছাড় পাবে না ৷ গাড়ি ভাঙচুর ও আহতের সংখ্যাটা খোঁজ নিয়ে জানানো হবে ৷"
তবে, নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "একজনকে আমরা গ্রেফতার করেছি ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ নাবালিকার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ তদন্তের স্বার্থে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ তবে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও ফরেনসিক পরীক্ষার ফল হাতে এলে ঘটনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে ৷"