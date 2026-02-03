শাড়ির ভাঁজে ওটা কী... পোস্ট অফিসে পার্সেল খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ
চিনে পাচার হওয়ার আগে রহস্যভেদ বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশের ৷ শাড়ি পার্সেল করতে গিয়ে উদ্ধার বহু মাছরাঙার পালক ৷
Published : February 3, 2026 at 11:06 AM IST
বারুইপুর, 3 ফেব্রুয়ারি: শাড়ির ভাঁজে লুকনো পাখির পালক ৷ পাচারের আগেই ছক বানচাল ৷ পোস্ট অফিস থেকে ধরা পড়ল আন্তর্জাতিক পাচারকারী ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পোস্ট অফিসের আধিকারিকদের তৎপরতায় ভেস্তে গেল বন্যপ্রাণ পাচারের চেষ্টা । আজ মঙ্গলবার ধৃতকে বারুইপুর মহাকুমার আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে ৷
শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে বিপুল পরিমাণ মাছরাঙার পালক চিনে পাচার করার ছক ছিল বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর একচল্লিশের ধৃত মিনাতুল্লাহ নেগাবনের বাড়ি সুন্দরবন পুলিশ জেলার অন্তর্গত ঢোলাহাট থানার উত্তরাবাদ এলাকায় ৷
বারুইপুর এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন বলেন, "এক ব্যক্তি সোমবার বারুইপুর পোস্ট অফিসে কিছু জিনিস পার্সেল করার জন্য আসে । ডাক বিভাগের কর্মীদের পার্সেল খুলে দেখাতে বললে সে চমকে যায় ও পালানোর চেষ্টা করে ৷ তারপরই কর্মীদের ওই ব্যক্তির আচরণে সন্দেহ হয় ৷ পোস্ট অফিসের কর্মীরাই থানাতে ফোন করেন । পুলিশ গিয়ে ওই পার্সেলটি খুলে মাছরাঙার পালক উদ্ধার করে ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার শাড়ির বড় বড় প্যাকেট নিয়ে পোস্ট অফিসে হাজির হয় মিনাতুল্লাহ । সে জানায়, শাড়ির পার্সেল পাঠাবে । কিন্তু প্যাকেটগুলোর অস্বাভাবিক আকার, ওজন এবং মোড়ক দেখে সন্দেহ হয় পোস্ট অফিসের কর্মীদের । নিয়মমাফিক প্যাকেট খুলে দেখাতে বলতেই অভিযুক্ত আচমকাই সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে । সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত কর্মীরা তাকে ধরে ফেলেন এবং খবর দেন বারুইপুর থানায় । পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এবং প্যাকেটগুলি বাজেয়াপ্ত করে ।
পরে সেগুলো খুলতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশের । শাড়ির ভাঁজের ভিতরে অত্যন্ত কৌশলে লুকিয়ে রাখা ছিল মাছরাঙার পালক । মোট 41টি আলাদা প্যাকেটে পালকগুলি ভরা ছিল । প্রাথমিকভাবে অনুমান, এগুলি চিনে পাচারের উদ্দেশে পাঠানো হচ্ছিল । বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে সংরক্ষিত পাখির দেহাংশ সংগ্রহ, মজুত বা পাচার করা গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ । এই ঘটনার পর বন দফতরের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বিরল পাখির পালক অবৈধ আন্তর্জাতিক বাজারে অলংকার বা সংগ্রহযোগ্য সামগ্রী হিসেবে উচ্চ দামে বিক্রি হয় । পুলিশি জেরায় ধৃত জানিয়েছে, সে বিহার থেকে এই পালকগুলি সংগ্রহ করেছে । তবে এত বিপুল পরিমাণ মাছরাঙার পালক সে কীভাবে পেল এবং এর পিছনে বড় কোনও পাচার চক্র জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ তাঁদের সন্দেহ, এটি একটি সংগঠিত আন্তঃরাজ্য তথা আন্তর্জাতিক চক্রের অংশ ৷ এরপর অভিযুক্তকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, পার্সেলগুলি ঠিক কোথায় পাঠানোর কথা ছিল ৷ এর আগেও এমন পাচার হয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।