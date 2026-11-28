বেহাল আর্থিক অবস্থা, কাউন্সিলরদের নামে 'মিথ্যা মামলা'; 26 বছর পর তৃণমূলের বারুইপুর-বিপর্যয়
Baruipur Municipality Board Dissloved: বারুইপুর পুরসভার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ উঠে এসেছে । আর তা নিয়ে তুঙ্গে তরজা ।
Published : November 28, 2026 at 11:36 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: দীর্ঘদিন ধরেই চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলছে বারুইপুর পুরসভা । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পুরকর্মীদের নিয়মিত বেতন দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে ৷ এই সমস্যার কথা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ ৷ এই আবহে বোর্ড ভেঙে দিলেন চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী এবং ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস-সহ অন্যরা ৷
দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পুরসভায় দীর্ঘদিন বোর্ড পরিচালনা করেছে তৃণমূল ৷ বোর্ড মিটিংয়ের পর চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস-সহ মোট 17 জন কাউন্সিলর একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারুইপুরের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ৷
কয়েকজন কাউন্সিলরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন পুরবোর্ডের সদস্যরা ৷ তাঁদের দাবি, মামলার কারণে কয়েকজন কাউন্সিলরের উপর বারুইপুর এলাকায় প্রবেশের ক্ষেত্রেও আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ৷ এমনকী পুরসভার চেয়ারম্যানের যাতায়াতের উপরও একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে বলে দাবি তাঁদের ৷
এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীদের পরিষেবা দেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে ৷ তাই মেয়াদ শেষের তিনমাস আগে ভেঙে দেওয়া হল বারুইপুর পুরসভার বোর্ড ৷ অন্যদিকে, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বহু তৃণমূলের নেতা সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যেতে চাইথছেন । তাঁরাও পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এছাড়াও সূত্রের খবর, গেরুয়া শিবিরের দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছে অনেক কাউন্সিলর ।
এমন নানা কারণে দীর্ঘ প্রায় 26 বছর পর বারুইপুর পুরসভার হাতছাড়া হল তৃণমূলের । এই আড়াই দশক ধরে প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এই পুরপ্রতিনিধিরা ৷ দীর্ঘ এই সময়ে বারুইপুর শহরের পরিকাঠামো ও নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তন এসেছে ৷ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তায় আলো, পরিচ্ছন্নতা এবং শহরের বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা সম্প্রসারণের মতো একাধিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছাপ পড়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মত ৷ পুরসভার এই দীর্ঘ পথচলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী এবং ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস-সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা ৷
কেন এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ?
গত কয়েক মাস ধরেই বারুইপুর পুরসভার প্রশাসনিক ও আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। পুরপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, আর্থিক সঙ্কটের কারণে কর্মীদের বেতন দেওয়া, রাস্তার সংস্কার এবং দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতে সমস্যা হচ্ছে ৷ এছাড়া পুরপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা এবং প্রশাসনিক বাধার অভিযোগও তুলেছিলেন বোর্ডের সদস্যরা ৷
27 নভেম্বর সাংবাদিক বৈঠক করে পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আনেন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান-সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। পরবর্তী সময়ে মহকুমাশাসকের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল ৷
বারুইপুরের ভবিষ্যৎ পুর প্রশাসন কোন পথে ?
আগামিদিনে বারুইপুর পুরসভার প্রশাসনিক দায়িত্ব কার হাতে থাকবে ? নাগরিক পরিষেবা কীভাবে পরিচালিত হবে ? পুরসভার কর্মীদের বেতন, রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল, নিকাশি এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ কীভাবে চলবে, তা নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্নের জন্ম হয়েছে । দীর্ঘদিনের পরিচিত পুরবোর্ডের বিদায়ের পর প্রশাসনিক দায়িত্বে নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে পরবর্তী প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারি নির্দেশের অপেক্ষা করতে হবে ।
26 বছরের পুরনো রাজনৈতিক অধ্যায়ের অবসান
বারুইপুর পুরসভার এই পদত্যাগ নিছক কয়েকজন জনপ্রতিনিধির পদত্যাগ নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি পুরবোর্ডের প্রশাসনিক অধ্যায়ের অবসান হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল ৷ যে পুরবোর্ডের হাত ধরে দীর্ঘদিন বারুইপুর শহরের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছে, সেই বোর্ডের বিদায়ের পর আগানিদিনে শহরের উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবা কোন পথে এগোয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে বারুইপুরের সাধারণ মানুষ ৷