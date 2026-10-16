সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে চলে আসছে পুজো, 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার ইতিহাস জড়িয়ে রায়চৌধুরী বাড়ির অন্দরে

সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে চলে আসছে পুজো, 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার ইতিহাস জড়িয়ে রায়চৌধুরী বাড়ির অন্দরে
Baruipur Roychowdhury Bari Durga Puja: শহর থেকে কিছু দূরে বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর অন্যতম বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজো ৷ প্রতিবেদন সঞ্জয় অধিকারীর ৷
Published : October 16, 2026 at 6:29 PM IST
বারুইপুর, 16 অক্টোবর: বিরাট জমির আনাচে কানাচে কিছু ভেঙে পড়া দেওয়াল, প্রবেশদ্বারের অংশ বিশেষ আজও থমকে থাকা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজো সেই থমকে থাকা ইতিহাসের নীরব সাক্ষী ৷
বারমহল, অন্দরমহল এবং মন্দির জুড়ে রায়চৌধুরীদের আভিজাত্যের অভিজ্ঞান, যা ধরে রাখতে সচেষ্ট বর্তমান উত্তরসূরিরা ৷ জমিদারি চলে গেলেও জমিদারের বনেদিয়ানা আজও টিমটিম করে জ্বলছে ৷ তাই আধুনিক যুগের ব্যস্ততার মাঝেও এই বাড়িতে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ অব্যাহত ৷
এখন দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ ঠাকুর দালানে মা দুর্গা প্রতিমা সাজানোর শেষবেলার ছোঁয়া ৷ যদিও দেবীপক্ষের প্রথম প্রহর থেকে এই বাড়ীতে চণ্ডীপাঠ শুরু হয়ে যায় ৷ তারপর ধীরে ধীরে প্রতিটি ধাপ মেনে উমার আবাহন, অর্চনা এবং বিদায় ৷ মা দুর্গা এখানে কন্যারূপে আদৃতা ৷ তাই উপাচারের গণ্ডিতেও সে বাড়ির মেয়ে ৷
রায়চৌধুরী বাড়ির বেশিরভাগ শরিক কাজের সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে ৷ তবুও তাঁরা ডিভাইডেড বাই জব, ইউনাইটেড বাই মা দুর্গার আরাধনায় ৷ বর্তমানে বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির বনেদিয়ানা টিকে রয়েছে অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ৷ অশীতিপর মানুষটি 19 বছর আগে কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেও পরিবারের বনেদিয়ানা ধরে রাখার ব্যাপারে ভীষণভাবে সচেষ্ট ৷
সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো এই দুর্গাপুজো ৷ সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে যার পর চলা শুরু ৷ বিশাল জমিদারির অঙ্গ হিসেবে সেই সময় জমিদারিতে বাস করা মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিমিতির গণ্ডি মেপে চলত ৷ বর্তমানে জমিদারি নেই, তবে পারিবারিক রীতি মেনে সীমাবদ্ধতার গণ্ডি মেপে আজও নিমন্ত্রণ হয় ৷ আজও বারুইপুর রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজোয় প্রতিমা শিল্পী থেকে বাজনদার, হলুইকররা সমগ্র পুজো সম্পাদনে বংশ পরম্পরায় যোগ দিয়ে থাকেন ৷
সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীনত্বের দাঁড়িপাল্লায় এই পুজোয় আমন্ত্রিতের তালিকায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন, রয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৷ পরিবারের বর্তমান উত্তরসূরি অমিয় কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, "বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই অঞ্চলের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন আমাদের বাড়ির পুজোয় আসতেন ৷ এখানে থাকতেন ৷ 'দুর্গেশন্দিনী' উপন্যাস এই বাড়িতে বসেই রচনা করেছিলেন তিনি । তাঁর ব্যবহৃত টেবিল আজও রয়েছে ৷ মধুকবিও এসেছিলেন ৷"
পুজোর নিয়ম-রীতি নিয়ে তিনি বলেন, "আজও বলি হয় আমাদের পুজোয় ৷ সারা বছর প্রতিটি পার্বণ চলতেই থাকে ৷ রাজবল্লভ রায়চৌধুরী এই দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন ৷ জমিদারিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে বসাতে হয় ৷ তিনি বসিয়েছিলেন ৷ তাঁরাও এই পুজোয় অংশ নিতেন ৷ বলি হলেও আগের থেকে সেই সংখ্যা কমেছে ৷ তবে বন্ধ হয়নি ৷ আমাদের এখানে আনন্দময়ী মা প্রতিষ্ঠিত ৷"
রীতি মেনে বনেদি রায়চৌধুরী বাড়ির পুজো হয় ৷ তাই মা দুর্গার বিদায় বেলায় নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর প্রচলন ছিল ৷ এযুগে নীলকণ্ঠ পাখি পাওয়া যায় না ৷ তাই ওর মতো কোনও পাখি ছাড়া হয় ৷ রায়চৌধুরী বাড়ির বর্তমান উত্তরসূরি অমিয় কৃষ্ণ রায়চৌধুরীর ভাইপো চন্দন রায়চৌধুরী বলেন, "পরিবারের সবাই বিশ্বের সব শহরে ছড়িয়ে রয়েছে ৷ তারা পুজোর সময় একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করে ৷ নীলকণ্ঠ পাখি বিসর্জনের আগে ছাড়ার রীতি রয়েছে ৷ তবে এখন তো আর সে সব পাওয়া যায় না ৷ ওর মতো কোনও পাখি ছাড়া হয় ৷ আমরাও যাই ৷ তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে এই পুজো চলে আসছে ৷ রাজ্যের পুরনো পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম ৷"
বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির মতো ক্রীড়া প্রশাসনের দায়িত্ব এবং কর্মব্যস্ততা সামলে চন্দন রায়চৌধুরী সপরিবারে পারিবারিক দুর্গাপুজায় সামিল হন ৷ তিনি বলেন, "এই বিপুল কর্মকাণ্ড সামলাতে ট্রাস্ট রয়েছে ৷ সোনায় মোড়া এই বারুইপুর রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজো, যা আধুনিক শহরের বুকে বনেদিয়ানার উজ্জ্বল ছবি ৷"