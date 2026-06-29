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ইলিশ নয়, জালে উঠল 'সেলে’ ! ডায়মন্ডহারবারে 7.5 লক্ষ টাকার বিরল মাছ

মোট 40টি সেলে মাছ ধরা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রতিটি মাছের ওজন আনুমানিক 20 থেকে 25 কেজি ৷

Barracuda Fish Diamond Harbour
7.5 লক্ষ টাকার সেলে মাছ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 8:39 PM IST

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ডায়মন্ডহারবার, 29 জুন: ইলিশের মরশুমে সাধারণত মৎস্যজীবীদের চোখ থাকে রূপোলি শস্যের দিকেই। কিন্তু এবার ইলিশের বদলে জেলেদের জালে উঠে এল আরও দামি এক বিরল মাছ, যা কার্যত বদলে দিল তাঁদের ভাগ্য। দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ডহারবারে মৎস্যজীবীদের জালে ধরা পড়েছে প্রায় পাঁচ কুইন্টালেরও বেশি সেলে মাছ ৷ বাজারদর অনুযায়ী এই মাছের মোট মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে 7 লক্ষ টাকা ৷ হঠাৎ এমন বিপুল পরিমাণ দামি মাছ জালে ওঠায় স্বভাবতই খুশির হাওয়া জেলার মৎস্যজীবী মহলে।

জানা গিয়েছে, সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া একাধিক ট্রলারের জালে একসঙ্গে ধরা পড়ে এই বিরল প্রজাতির এই সেলে মাছ। পরে মাছগুলি নিয়ে আসা হয় ডায়মন্ডহারবারের নগেন্দ্র বাজারে। বাজারে পৌঁছতেই মাছ ব্যবসায়ী ও পাইকারদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ব্যাপক আগ্রহ। কারণ, এই মাছ সচরাচর বাজারে দেখা যায় না। একসঙ্গে এতগুলি সেলে মাছ ধরা পড়ার ঘটনা এলাকায় বিরল বলেই মনে করছেন অভিজ্ঞ মৎস্যজীবীরাও।

মোট 40টি সেলে মাছ ধরা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে । প্রতিটি মাছের ওজন ছিল আনুমানিক 20 থেকে 25 কেজি ৷ কিছু মাছের ওজন আরও বেশি ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ণবয়স্ক সেলে মাছের ওজন সর্বাধিক 40 কেজি পর্যন্ত হতে পারে ৷ বিশাল আকারের এই মাছ শুধু বড়ই নয়, বাজারমূল্যেও অত্যন্ত চড়া। মাছ ব্যবসায়ীদের দাবি, সেলে মাছের দাম বর্তমানে প্রতি কেজি প্রায় 1,500 টাকা। সেই হিসেবে পাঁচ কুইন্টালের বেশি মাছের মোট মূল্য সহজেই 7 লক্ষ 50 হাজার টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে । আশ্চর্যের বিষয়, এই মাছের দাম অনেক ক্ষেত্রেই ইলিশ মাছের দ্বিগুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলে ইলিশ না পেলেও সেলে মাছ ধরা পড়ায় জেলেদের মুখে ফুটেছে হাসি।

কিন্তু কেন এত দামী এই মাছ ? মূল কারণ লুকিয়ে রয়েছে মাছটির পটকায়। সেলে মাছের পটকা বিশেষভাবে মূল্যবান, কারণ তা বিভিন্ন ওষুধ ও চিকিৎসাসংক্রান্ত সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই পটকার আন্তর্জাতিক বাজারেও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। মূলত এই কারণেই সেলে মাছের দাম এত বেশি। এই বিষয়ে মাছ ব্যবসায়ী সজল খাড়া বলেন, “ইলিশের বিকল্প হিসেবে এবার মৎস্যজীবীরা সেলে মাছ পেয়েছেন। এতে ওদের অনেক লাভ হবে। ইলিশের থেকেও এই মাছের দাম বেশি। চলতি মরশুমে এই প্রথম এত সেলে মাছ জালে উঠল। এই মাছ সচরাচর ধরা পড়ে না। যাদের জালে পড়ে, তাদের ভাগ্য খুলে যায়।”

তিনি আরও বলেন, “এই মাছের পটকার জন্যই বাজারে এত চাহিদা। পাইকারি দরে ক্রেতারা মাছ কিনে নিয়ে যান। পরে পটকা আলাদা করে তা থেকে ওষুধ তৈরির কাজ হয়। একসঙ্গে এত মাছ পাওয়া সত্যিই বিরল ঘটনা।” ডায়মন্ডহারবারের নগেন্দ্র বাজারে মাছ দেখতে ভিড় জমায় বহু সাধারণ মানুষও। এত বড় আকৃতির মাছ একসঙ্গে দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। বাজারে উপস্থিত অনেকেই মোবাইলে ছবি ও ভিডিও তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মুহূর্তেই এই বিরল মাছ ঘিরে চর্চা ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে।

ইলিশের মরশুমে সাধারণত আবহাওয়া, জোয়ার-ভাটা এবং নদী-সমুদ্রের অবস্থার উপর নির্ভর করে মৎস্যজীবীদের ভাগ্য। অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ইলিশ না মিললেও অন্য প্রজাতির দামি মাছ জালে উঠে আসে। এবারের সেলে মাছ ধরা পড়ার ঘটনাও সেই সম্ভাবনাকেই আরও জোরালো করেছে। এই ঘটনার পর ডায়মন্ড হারবারের অন্যান্য মৎস্যজীবীরাও আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। তাঁদের আশা, আগামী দিনেও এমন দামী মাছ জালে উঠতে পারে, যা আর্থিকভাবে অনেকটা স্বস্তি এনে দেবে। বর্ষার মরশুমে সমুদ্রে নামা প্রতিটি ট্রলারের এখন একটাই আশা— ইলিশ হোক বা সেলে, জাল যেন ভরে ওঠে সোনার ফসলে।

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ডায়মন্ডহারবারে সেলে মাছ
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BARRACUDA FISH DIAMOND HARBOUR

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