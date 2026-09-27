রাজনীতি ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবিতে 'মায়ের গান', পুজোর আগে অন্য ভূমিকায় কৌস্তুভ

রাজনীতি ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবিতে 'মায়ের গান', পুজোর আগে অন্য ভূমিকায় কৌস্তুভ
Koustav Bagchi: অন্নপূর্ণা মন্দির থেকে গঙ্গার ঘাট, নৌকায় চড়ে পুজোর গানের ভিডিওতে ব্যারাকপুরের বিধায়ক, সুরে সৌম্য বসু, নিজের গলাতেই দুর্গার গান কৌস্তুভের ৷
Published : September 27, 2026 at 7:37 PM IST
ব্যারাকপুর, 27 সেপ্টেম্বর: সামনে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব । শহর থেকে শহরতলি, পাড়ার মণ্ডপ থেকে বনেদি বাড়ি- দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ত বাংলা । তার মধ্যেই রাজনীতির পরিচিত মঞ্চ ছেড়ে একেবারে অন্য ভূমিকায় দেখা গেল ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীকে । পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি । কখনও ব্যারাকপুরের শিবশক্তি মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনে, কখনও গঙ্গার ঘাটে, আবার কখনও নৌকার উপর । ক্যামেরার সামনে এ বার রাজনীতিক নন, শিল্পী কৌস্তুভ ।
দুর্গাপুজো উপলক্ষে মা দুর্গাকে নিয়ে দু'টি গান ইতিমধ্যেই রেকর্ড করেছেন ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক । সেই গানেরই ভিডিও শ্যুটে রবিবাসরীয় সকালে ব্যস্ত দেখা গেল তাঁকে । সুর দিয়েছেন সংগীতশিল্পী সৌম্য বসু । একটি গানের ভিডিওর শ্যুট হয়েছে অন্নপূর্ণা মন্দিরে । অন্য গানের দৃশ্য রেকর্ড করা হয়েছে গঙ্গার ঘাট এবং নৌকায় । দুই ভিডিওতেই অভিনয় করেছেন কৌস্তুভ নিজেই ।
সারা বছর রাজনীতি, আদালত এবং নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন আইনজীবী কৌস্তুভ । এ বার দুর্গাপুজোর আগে সেই ব্যস্ততার মাঝেই সামনে এল তাঁর অন্য পরিচয়, গান । মঞ্চে গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা অবশ্য তাঁর নতুন নয় । বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে গান গাইতে দেখা গিয়েছে আগেও । কিন্তু এ বার নিজের কণ্ঠে পুজোর গান এবং সেই গানের ভিডিওতে অভিনয়- দুই ভূমিকাতেই দেখা গেল তাঁকে ।
চিরাচরিত বাঙালি সাজেই এ দিনের শ্যুটিংয়ে হাজির হয়েছিলেন বিধায়ক । ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কখনও মন্দিরের পরিবেশে, কখনও গঙ্গার পাড়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন তিনি । পুজোর আবহ, মন্দির, গঙ্গা এবং বাঙালির চেনা পোশাক- সব মিলিয়ে ভিডিওতেও থাকছে উৎসবের আবহ ।
কী ভাবে এই গানের যাত্রা শুরু? কৌস্তুভের কথায়, বিধায়ক হওয়ার পর ব্যারাকপুরের একটি মঞ্চে গান গাইতে শুনেছিলেন সৌম্য বসু । সেখান থেকেই আলাপ । পরে পুজোর গানে তাঁকে কণ্ঠ দেওয়ার প্রস্তাব দেন সৌম্য । সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান কৌস্তুভ ।
তাঁর কথায়, গান তাঁর কাছে শুধুই কোনও অনুষ্ঠানের বিষয় নয়, ব্যক্তিগত ভালবাসার জায়গা । গান শুনতে যেমন ভালোবাসেন, তেমনই সুযোগ পেলেই গান করেন । রাজনীতির ব্যস্ততার মধ্যেও গান তাঁকে অন্য রকম আনন্দ দেয় ।
প্রথমে অবশ্য গানের ভিডিওতে অভিনয় করার প্রস্তাবে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না কৌস্তুভ । পরে সৌম্য বসুর অনুরোধে রাজি হন । সেই থেকেই শুরু ভিডিও শ্যুটের প্রস্তুতি । একটি গান ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে । অন্য গানটিও দুর্গাপুজোর আগেই প্রকাশ পাওয়ার কথা ।
রাজনীতির বাইরে এই নতুন ভূমিকায় কেমন লাগছে ? কৌস্তুভের সোজাসাপ্টা উত্তর, "আমি গান গাইতে চিরকালই খুব ভালোবাসি । বিভিন্ন মঞ্চেও গান গেয়েছি । রাজনীতির পাশাপাশি গান আমার খুব প্রিয় । গান আমায় আনন্দ দেয় ।" তাঁর আরও বক্তব্য, "আমি গান ভালোবাসি, গান শুনতে ভালবাসি । এক কথায়, আমি সুরের মধ্যে থাকতে ভালবাসি । বেসুরো কোনও কিছুই আমার পছন্দ নয় ।"
রাজনীতির মঞ্চে প্রতিদিনের ব্যস্ততা, বক্তব্য, কর্মসূচি আর রাজনৈতিক চাপানউতোরের বাইরে দুর্গাপুজোর আগে তাই কৌস্তুভের হাতে মাইক্রোফোন, সামনে ক্যামেরা । এ বার ব্যারাকপুরের বিধায়ককে দেখা যাবে মা দুর্গার গান গাইতে, আবার সেই গানের ভিডিওতে অভিনয় করতেও । পুজোর মরসুমে তাঁর এই অন্য পরিচয় কতটা নজর কাড়ে, এখন সেটাই দেখার ।