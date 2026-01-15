গঙ্গাসাগরে 3000 পুণ্যার্থী নিয়ে মাঝনদীতে আটকে পড়ল বার্জ
ঘটনার সময় বার্জটিতে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী ছিলেন । মাঝখানে অনিশ্চিত অবস্থার কারণে অনেকেই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন যাত্রীরা ৷
গঙ্গাসাগর, 15 জানুয়ারি: কনকনে শীত ও দীর্ঘ অপেক্ষা উপেক্ষা করেই লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে শাহি স্নান সেরেছেন বুধবার ৷ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মকর সংক্রান্তিতে এদিন 85 লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে গঙ্গাসাগরে ৷ কিন্তু এসবের মাঝেই বৃহস্পতির ভোররাতে অঘটনের মুখে পড়েন হাজার হাজার পুণ্যার্থী ৷ গঙ্গাসাগর মেলা 2026-কে কেন্দ্র করে পুণ্যস্নানে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের নিয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মুড়িগঙ্গা নদীতে ।
এদিন ভোররাতে পুণ্যার্থীদের নিয়ে এমভি বুলবুল নামে একটি বার্জ আটকে পড়ে মাঝনদীতে ৷ পারাপার এবং যানবাহন পারাপারের জন্য একটি বার্জ কাকদ্বীপ লর্ড নম্বর 8 থেকে তীর্থযাত্রী নিয়ে কচুবেড়িয়াতে যাচ্ছিল ৷ সেই সময় বার্জে ছিলেন প্রায় 3000 জন তীর্থযাত্রী ৷
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মুড়িগঙ্গা নদীতে ভাটা থাকার কারণে হঠাৎই জলের স্তর নেমে যায় ৷ যার ফলে পুণ্যার্থীদের বার্জটি আটকে পড়ে । হাজার হাজার যাত্রীর মধ্যে ছিলেন মহিলা, শিশু ও বয়স্করা ৷ দীর্ঘ সময় নদীর মাঝখানে আটকে থাকায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । কনকনে ঠান্ডা, কুয়াশা ও নদীর মাঝখানে অনিশ্চিত অবস্থার কারণে অনেকেই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন । গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের উদ্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও ভিনরাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীরা পড়েন চরম দুর্ভোগে । বেশ কয়েকঘণ্টা ওই অবস্থাতেই আটকে থাকেন তীর্থযাত্রীরা ৷
এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধার কাজ শুরু হয় । জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সদস্যরা তড়িঘড়ি পানীয় জল এবং শুকনো খাবার নিয়ে মাঝ নদীতে আটকে থাকা বার্জটিতে পৌঁছন । এরপর একে একে পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করে ছোট নৌকোর মাধ্যমে কচুবেড়িয়াতে নিয়ে আসা হয় । উদ্ধার হওয়া তীর্থযাত্রীদের বক্তব্য, সময়মতো উদ্ধার করা না-হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামিদিনে নদীপথে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে এবং তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
এ বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, "একটি বার্জ মাঝনদীতে জলস্তর কম থাকার কারণে আটকে পড়ে । এই খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসনের তরফ থেকে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয় ৷ প্রশাসনিক তৎপরতায় নিরাপদে তীর্থযাত্রীদেরকে উদ্ধার করা হয় এবং কচুবেড়িয়াতে নিয়ে আসা হয় ।" উল্লেখ্য, সংক্রান্তিতে এবার 'মহা মুহূর্ত' অর্থাৎ শাহি স্নান শুরু হয়েছে বুধবার দুপুর 1টা 19 মিনিটে ৷ যা চলবে আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুপুর 1টা 19 মিনিট পর্যন্ত ৷