'আমেরিকার সামনে নতি স্বীকার করেছে মোদি সরকার', E20 নিয়ে দাবি সাংসদ কীর্তি আজাদের

'আমেরিকার সামনে নতি স্বীকার করেছে মোদি সরকার', E20 নিয়ে দাবি সাংসদ কীর্তি আজাদের
ভারতের E20 পেট্রল নীতির নেপথ্যে রয়েছে আমেরিকার চাপ ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানালেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷
Published : August 20, 2026 at 9:35 PM IST
দুর্গাপুর, 20 অগস্ট: আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে E20 নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ তাঁর অভিযোগ, আমেরিকার সঙ্গে 100 বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য করার লক্ষ্যে ভারতকে সেখান থেকে আরও বেশি পণ্য কিনতে হচ্ছে ৷ সেই বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করতে E20-র ইথানল আমদানিরও যোগ রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি ৷
তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের কথায়, "আমেরিকার সঙ্গে 100 বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য করতে হবে ৷ কিন্তু সেই বাণিজ্য কোথা থেকে হবে ? আমরা তো সেখান থেকে খুব বেশি কিছু কিনতাম না ৷ এখন সেই বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা হচ্ছে ৷” E20 প্রসঙ্গে তাঁর আরও অভিযোগ, “দেশজুড়ে E20 ইস্যু তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা মানতে চাইছে না ৷ এদিকে E20-র জন্য পুরো দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷”
E20 বলতে পেট্রলের সঙ্গে 20 শতাংশ ইথানল মেশানো বোঝায় ৷ কেন্দ্রের বক্তব্য, এই নীতির মূল উদ্দেশ্য- বিদেশ থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির ক্ষেত্রে নির্ভরতা কমানো, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং দেশের কৃষকদের জন্য ইথানলের বাজার তৈরি করা ৷ সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 2025-26 অর্থবর্ষে পেট্রলের সঙ্গে ইথানল মেশানোর হার 20 শতাংশে পৌঁছেছে ৷ গত 5 জুলাই পিআইবি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 2014 সালের দেশে 421 কোটি লিটার ইথানল উৎপাদন হত ৷ চলতি বছরে সেই উৎপাদন পাঁচ গুণ বেড়ে 2 হাজার কোটি লিটারে দাঁড়িয়েছে ৷
এই ইথানল মিশ্রিত পেট্রল নিয়ে বিতর্কের মূল জায়গা অন্যত্র ৷ গাড়ির মাইলেজ কতটা কমবে, পুরনো গাড়িতে এর প্রভাব কীরকম, গাড়ির যন্ত্রাংশের কোনও ক্ষতি হবে কি না এবং শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত খরচের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর পড়বে কি না— এই প্রশ্নগুলি উঠছে ৷ যদিও কেন্দ্রের মোদি সরকার বারবার দাবি করেছে, E20 নিয়ে গাড়ির যন্ত্রাংশ নষ্ট হওয়ার অভিযোগের পক্ষে এখনও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷
এই কারণে E20 এখন শুধু পেট্রলের সঙ্গে ইথানল মেশানোর নীতি নয় ৷ এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে কৃষক, গাড়ির মালিক, জ্বালানি আমদানি, বৈদেশিক মুদ্রা এবং ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্ক ৷ তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ আজাদের প্রশ্ন তাই রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে একটি অর্থনৈতিক প্রশ্নও সামনে এনে দিয়েছে — দেশীয় উৎপাদনে E20-র প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হলে বিদেশ থেকে ইথানল আমদানির প্রয়োজন কেন, আর আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে ইথানলের কোনও সম্পর্ক আদৌ আছে কি না ?
এই প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলতেই পারে ৷ তবে শেষ পর্যন্ত E20-র সাফল্য বিচার হবে একটি জায়গায়— দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের খরচ এবং দেশের অর্থনীতির উপর এর প্রকৃত প্রভাব কতটা ৷