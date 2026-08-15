মাটির ঘরে লুকিয়ে বিপ্লবের ইতিহাস, হারিয়ে যাচ্ছে অরবিন্দ-নেতাজির স্মৃতিধন্য চান্না আশ্রম !

মাটির ঘরে লুকিয়ে বিপ্লবের ইতিহাস, হারিয়ে যাচ্ছে অরবিন্দ-নেতাজির স্মৃতিধন্য চান্না আশ্রম !
একসময় যে জায়গায় স্বাধীনতার স্বপ্নে গোপন বৈঠক বসত, আজ সেই আশ্রমই সংরক্ষণের অপেক্ষায় । স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সেই বিপ্লবতীর্থে হাজির ইটিভি ভারতের পুলক যশ ৷
Published : August 15, 2026 at 5:40 AM IST
গলসি, 15 অগস্ট: একদিকে খড়ি নদীর শান্ত স্রোত, অন্যদিকে সবুজে ঘেরা নির্জন প্রান্তর - তার মাঝেই দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সাক্ষী গলসির চান্না আশ্রম । পুরনো মাটির ঘর আর নিস্তব্ধ পরিবেশে আজও যেন লুকিয়ে আছে একের পর এক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের স্মৃতি । একসময় যে জায়গায় স্বাধীনতার স্বপ্নে গোপন বৈঠক বসত, আজ সেই আশ্রমই সংরক্ষণের অপেক্ষায় । হারিয়ে যেতে বসা এই বিপ্লবতীর্থের বর্তমান ছবি ও ইতিহাসের খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ।
চান্না আশ্রমের বর্তমান ছবি
খড়ি নদীর শান্ত পাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা গলসির চান্না গ্রাম । গ্রামের কোলাহল পেরিয়ে আশ্রমের দিকে এগোলেই বদলে যায় পরিবেশ । চারপাশে নির্জনতা, পুরনো মাটির বাড়ি, ভগ্নপ্রায় কাঠামো আর ছড়িয়ে থাকা স্মৃতিচিহ্ন - সব মিলিয়ে যেন অতীতের এক বিপ্লবী অধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়া । যে জায়গায় একসময় স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল, আজ সেই আশ্রমই ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দিন গুনছে ।
বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের আঁতুড়ঘর
পূর্ব বর্ধমান জেলার চান্না আশ্রমের ইতিহাসের কেন্দ্রে রয়েছেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । পরবর্তীকালে যিনি 'স্বামী নিরালম্ব' নামে পরিচিত হন এবং বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন । পরে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন । বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির দক্ষতার পাশাপাশি তরুণদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ।
1907 সালে চান্নাকে বেছে নেওয়ার পিছনেও ছিল বিশেষ কৌশল । কাছেই ছিল খানা জংশন, যেখান থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের সুযোগ ছিল । আবার আশ্রমের চারপাশের নির্জন পরিবেশ এবং খড়ি নদীর অবস্থান গোপন কর্মকাণ্ডের জন্য উপযোগী ছিল । ফলে সাধনাস্থলের আড়ালে চান্না হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের যোগাযোগ, আশ্রয়, পরামর্শ এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ।
নেতাজি-অরবিন্দ-সহ একাধিক বিপ্লবীর কর্মস্থল
ইতিহাসবিদ ড. সর্বজিৎ যশের কথায়, "যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের জীবনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায় । বিভিন্ন সময়ে বহু বিপ্লবী এই আশ্রমে এসেছেন । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ-সহ একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে চান্নার যোগসূত্রের কথা ইতিহাসে উঠে আসে । 1925-এর সময়পর্বে বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং-দের মতো বিপ্লবীদের সঙ্গেও এই বিপ্লবী পরিমণ্ডলের যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায় ।"
তাঁর মতে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় চান্নাগ্রামে কেটেছিল । বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপ্লবীরা তাঁর কাছে আসতেন, তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের শিক্ষা গ্রহণ করতেন । সেই কারণেই চান্নাগ্রাম ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল ।
হেরিটেজ হোক, চান স্থানীয়রা
স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা নবীন টুডুর স্মৃতিতেও আশ্রমের কিছু কথা জানা যায় । তিনি বলেন, "বিপ্লবীরা এখানে এসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন । ইংরেজদের কর্মকাণ্ড নিয়েও চলত আলোচনা । বাইরে থেকে সাধারণ জায়গা মনে হলেও একসময় এই আশ্রমেই বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল ।"
আজও আশ্রম প্রাঙ্গণে সেই ইতিহাসের কিছু চিহ্ন টিকে রয়েছে । রয়েছে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রীর মূর্তি, স্মৃতিমন্দিরের মতো স্থাপনা এবং সেই মাটির ঘর, যেখানে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছিলেন এই বিপ্লবী । বিভিন্ন সময়ে আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজও হয়েছে । তবে স্থানীয়দের দাবি, বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ যথেষ্ট নয় - এই ঐতিহাসিক স্থানকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন ।
আশ্রম সংরক্ষণের আর্জি পরিচালন সমিতির
চান্না আশ্রম ট্রাস্টের পরিচালন সমিতির সদস্য সুব্রত শ্যামের কথায়, "স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে এত গভীরভাবে যুক্ত এই জায়গাটি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে । বিভিন্ন সরকারের সময়ে গেট, জমি উন্নয়ন, ঘেরাটোপ, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং গেস্ট হাউস তৈরির মতো কাজ হয়েছে । কিন্তু আশ্রমের ঐতিহ্য রক্ষায় আরও বড় উদ্যোগ প্রয়োজন ।" তাঁর দাবি, নতুন সরকার আশ্রম চান্নাকে অধিগ্রহণ করে হেরিটেজ মর্যাদা দিক ।
শুধু আশ্রম সংরক্ষণ নয়, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকে আরও দৃশ্যমান করার দাবিও রয়েছে স্থানীয়দের । আশ্রমের জমি দিয়ে তৈরি চান্না জুনিয়র হাইস্কুলের নাম বিপ্লবীর নামে করার আবেদন জানানো হয়েছিল । এমনকী খানা জংশন স্টেশনের নামও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে করার দাবি উঠেছে । বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন হলেও এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি ।
পর্যটনের ভাবনা
আশ্রমের পাশাপাশি খড়ি নদীর পাড়কে ঘিরে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবিও রয়েছে গ্রামবাসীদের । নবীনচন্দ্রের মতে, "নদীর ধারে সুন্দর পরিবেশ রয়েছে । সরকারি উদ্যোগে জায়গাটি সাজানো এবং থাকার ব্যবস্থা করা গেলে দূরদূরান্তের মানুষ এখানে আসতে পারবেন । তাতে ইতিহাসের পাশাপাশি চান্নার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মানুষের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে ।"
স্থানীয়দের প্রশ্ন, শুধু 15 অগস্টের আগে খবর নয়, সারা বছর এই ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ কবে হবে ? যে আশ্রম একসময় বিপ্লবীদের আঁতুড়ঘরের সাক্ষী ছিল, সেটি কি এবার সরকারি উদ্যোগে পাবে স্থায়ী স্বীকৃতি ?
চান্নার মানুষের দাবি স্পষ্ট, এটি শুধু একটি পুরনো আশ্রম নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি জীবন্ত দলিল । তাই হারিয়ে যাওয়ার আগে চান্নাকে হেরিটেজ মর্যাদা দিয়ে সংরক্ষণ করা হোক, নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হোক বাংলার সেই বিস্মৃত বিপ্লবতীর্থের ইতিহাস ।