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মাটির ঘরে লুকিয়ে বিপ্লবের ইতিহাস, হারিয়ে যাচ্ছে অরবিন্দ-নেতাজির স্মৃতিধন্য চান্না আশ্রম !

একসময় যে জায়গায় স্বাধীনতার স্বপ্নে গোপন বৈঠক বসত, আজ সেই আশ্রমই সংরক্ষণের অপেক্ষায় । স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সেই বিপ্লবতীর্থে হাজির ইটিভি ভারতের পুলক যশ ৷

Independence Day 2026
হারিয়ে যাচ্ছে অরবিন্দ-নেতাজির স্মৃতিধন্য চান্না আশ্রম! (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 5:40 AM IST

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গলসি, 15 অগস্ট: একদিকে খড়ি নদীর শান্ত স্রোত, অন্যদিকে সবুজে ঘেরা নির্জন প্রান্তর - তার মাঝেই দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সাক্ষী গলসির চান্না আশ্রম । পুরনো মাটির ঘর আর নিস্তব্ধ পরিবেশে আজও যেন লুকিয়ে আছে একের পর এক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের স্মৃতি । একসময় যে জায়গায় স্বাধীনতার স্বপ্নে গোপন বৈঠক বসত, আজ সেই আশ্রমই সংরক্ষণের অপেক্ষায় । হারিয়ে যেতে বসা এই বিপ্লবতীর্থের বর্তমান ছবি ও ইতিহাসের খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ।

চান্না আশ্রমের বর্তমান ছবি

খড়ি নদীর শান্ত পাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা গলসির চান্না গ্রাম । গ্রামের কোলাহল পেরিয়ে আশ্রমের দিকে এগোলেই বদলে যায় পরিবেশ । চারপাশে নির্জনতা, পুরনো মাটির বাড়ি, ভগ্নপ্রায় কাঠামো আর ছড়িয়ে থাকা স্মৃতিচিহ্ন - সব মিলিয়ে যেন অতীতের এক বিপ্লবী অধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়া । যে জায়গায় একসময় স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল, আজ সেই আশ্রমই ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দিন গুনছে ।

মাটির ঘরে লুকিয়ে বিপ্লবের ইতিহাস, হারিয়ে যাচ্ছে অরবিন্দ-নেতাজির স্মৃতিধন্য চান্না আশ্রম! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের আঁতুড়ঘর

পূর্ব বর্ধমান জেলার চান্না আশ্রমের ইতিহাসের কেন্দ্রে রয়েছেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । পরবর্তীকালে যিনি 'স্বামী নিরালম্ব' নামে পরিচিত হন এবং বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন । পরে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন । বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির দক্ষতার পাশাপাশি তরুণদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ।

Independence Day 2026
হারিয়ে যাচ্ছে অরবিন্দ-নেতাজির স্মৃতিধন্য চান্না আশ্রম! (নিজস্ব চিত্র)

1907 সালে চান্নাকে বেছে নেওয়ার পিছনেও ছিল বিশেষ কৌশল । কাছেই ছিল খানা জংশন, যেখান থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের সুযোগ ছিল । আবার আশ্রমের চারপাশের নির্জন পরিবেশ এবং খড়ি নদীর অবস্থান গোপন কর্মকাণ্ডের জন্য উপযোগী ছিল । ফলে সাধনাস্থলের আড়ালে চান্না হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের যোগাযোগ, আশ্রয়, পরামর্শ এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ।

Independence Day 2026
যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন (নিজস্ব চিত্র)

নেতাজি-অরবিন্দ-সহ একাধিক বিপ্লবীর কর্মস্থল

ইতিহাসবিদ ড. সর্বজিৎ যশের কথায়, "যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের জীবনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায় । বিভিন্ন সময়ে বহু বিপ্লবী এই আশ্রমে এসেছেন । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ-সহ একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে চান্নার যোগসূত্রের কথা ইতিহাসে উঠে আসে । 1925-এর সময়পর্বে বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং-দের মতো বিপ্লবীদের সঙ্গেও এই বিপ্লবী পরিমণ্ডলের যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায় ।"

Independence Day 2026
একসময় স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল (নিজস্ব চিত্র)

তাঁর মতে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় চান্নাগ্রামে কেটেছিল । বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপ্লবীরা তাঁর কাছে আসতেন, তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের শিক্ষা গ্রহণ করতেন । সেই কারণেই চান্নাগ্রাম ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল ।

হেরিটেজ হোক, চান স্থানীয়রা

স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা নবীন টুডুর স্মৃতিতেও আশ্রমের কিছু কথা জানা যায় । তিনি বলেন, "বিপ্লবীরা এখানে এসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন । ইংরেজদের কর্মকাণ্ড নিয়েও চলত আলোচনা । বাইরে থেকে সাধারণ জায়গা মনে হলেও একসময় এই আশ্রমেই বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল ।"

Independence Day 2026
ইতিহাসের সাক্ষী গলসির চান্না আশ্রম (নিজস্ব চিত্র)

আজও আশ্রম প্রাঙ্গণে সেই ইতিহাসের কিছু চিহ্ন টিকে রয়েছে । রয়েছে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রীর মূর্তি, স্মৃতিমন্দিরের মতো স্থাপনা এবং সেই মাটির ঘর, যেখানে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছিলেন এই বিপ্লবী । বিভিন্ন সময়ে আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজও হয়েছে । তবে স্থানীয়দের দাবি, বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ যথেষ্ট নয় - এই ঐতিহাসিক স্থানকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন ।

Independence Day 2026
মাটির ঘরে লুকিয়ে বিপ্লবের ইতিহাস (নিজস্ব চিত্র)

আশ্রম সংরক্ষণের আর্জি পরিচালন সমিতির

চান্না আশ্রম ট্রাস্টের পরিচালন সমিতির সদস্য সুব্রত শ্যামের কথায়, "স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে এত গভীরভাবে যুক্ত এই জায়গাটি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে । বিভিন্ন সরকারের সময়ে গেট, জমি উন্নয়ন, ঘেরাটোপ, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং গেস্ট হাউস তৈরির মতো কাজ হয়েছে । কিন্তু আশ্রমের ঐতিহ্য রক্ষায় আরও বড় উদ্যোগ প্রয়োজন ।" তাঁর দাবি, নতুন সরকার আশ্রম চান্নাকে অধিগ্রহণ করে হেরিটেজ মর্যাদা দিক ।

Independence Day 2026
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্তি (নিজস্ব চিত্র)

শুধু আশ্রম সংরক্ষণ নয়, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকে আরও দৃশ্যমান করার দাবিও রয়েছে স্থানীয়দের । আশ্রমের জমি দিয়ে তৈরি চান্না জুনিয়র হাইস্কুলের নাম বিপ্লবীর নামে করার আবেদন জানানো হয়েছিল । এমনকী খানা জংশন স্টেশনের নামও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে করার দাবি উঠেছে । বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন হলেও এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি ।

পর্যটনের ভাবনা

আশ্রমের পাশাপাশি খড়ি নদীর পাড়কে ঘিরে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবিও রয়েছে গ্রামবাসীদের । নবীনচন্দ্রের মতে, "নদীর ধারে সুন্দর পরিবেশ রয়েছে । সরকারি উদ্যোগে জায়গাটি সাজানো এবং থাকার ব্যবস্থা করা গেলে দূরদূরান্তের মানুষ এখানে আসতে পারবেন । তাতে ইতিহাসের পাশাপাশি চান্নার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মানুষের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে ।"

Independence Day 2026
একদিকে খড়ি নদীর শান্ত স্রোত, অন্যদিকে সবুজে ঘেরা নির্জন প্রান্তর (নিজস্ব চিত্র)

স্থানীয়দের প্রশ্ন, শুধু 15 অগস্টের আগে খবর নয়, সারা বছর এই ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ কবে হবে ? যে আশ্রম একসময় বিপ্লবীদের আঁতুড়ঘরের সাক্ষী ছিল, সেটি কি এবার সরকারি উদ্যোগে পাবে স্থায়ী স্বীকৃতি ?

চান্নার মানুষের দাবি স্পষ্ট, এটি শুধু একটি পুরনো আশ্রম নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি জীবন্ত দলিল । তাই হারিয়ে যাওয়ার আগে চান্নাকে হেরিটেজ মর্যাদা দিয়ে সংরক্ষণ করা হোক, নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হোক বাংলার সেই বিস্মৃত বিপ্লবতীর্থের ইতিহাস ।

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চান্না আশ্রম
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