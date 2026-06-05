সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অস্ত্রকাণ্ডে গ্রেফতার বর্ধমানের যুবক
তদন্ত শুরু হতেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজে একের পর এক ঘটনা সামনে আসছে ৷ এবার কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার এক যুবক ৷
Published : June 5, 2026 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 5 জুন: সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখা । এই ঘটনায় বর্ধমান থেকে পরিতোষ দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত ব্যক্তি কলেজের বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহের দায়িত্বে থাকা এক ভেন্ডারের কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবেও পরিচিত ।
গত মঙ্গলবার রাতে কলেজের ইউনিয়ন রুমে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয় । শুধু অস্ত্রই নয়, সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকাও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে অস্ত্র ও নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনায় শিক্ষা মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তাকে কলকাতায় এনে জেরা করা হবে ।"
ঘটনার পর মুচিপাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । বুধবার দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিতোষ দত্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয় । এরপরই তদন্তকারীরা বিভিন্ন সূত্রে অনুসন্ধান চালিয়ে বর্ধমান থেকে পরিতোষকে গ্রেফতার করেন ।
পুলিশি সূত্রের দাবি, কলেজের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন পরিতোষ । ভেন্ডার হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কলেজের প্রশাসনিক মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে । অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনার পর থেকেই কলেজের অভ্যন্তরে একাংশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে । সেই সূত্র ধরেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ ।
তদন্তকারী আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, কলেজের অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তার, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে এই অস্ত্রকাণ্ডের যোগ থাকতে পারে । উদ্ধার হওয়া অস্ত্র এবং নগদ অর্থের উৎস কী, সেগুলি কলেজ চত্বরে কীভাবে পৌঁছল এবং এর পিছনে আর কারা জড়িত সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।
ধৃত পরিতোষ দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশা করছে পুলিশ । একইসঙ্গে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনায় আরও কয়েকজনের নাম সামনে আসতে পারে বলেও মনে করছে তদন্তকারী দল ।
সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মতো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্র ও নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে ।