পোনা মাছের টক ছাড়া ভোগ অসম্পূর্ণ ! কন্যারূপে পূজিত ভৈরবেশ্বরী কালী, জানুন নিমকাঠের মূর্তির ইতিহাস

পোনা মাছের টক ছাড়া ভোগ অসম্পূর্ণ ! কন্যারূপে পূজিত ভৈরবেশ্বরী কালী, জানুন নিমকাঠের মূর্তির ইতিহাস
Bardhaman Bhairaveshwari Kali: ভৈরবেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে 300 বছরের নিমকাঠের কালীমূর্তির অজানা ইতিহাস ও বিশ্বাসের খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ।
Published : November 5, 2026 at 5:49 PM IST
বর্ধমান, 5 নভেম্বর: একটা অন্ধকার রাত…চারপাশ নিস্তব্ধ । এক ভক্ত নিভৃতে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন । তাঁর চোখে জল, মনে একটাই আকুতি-সন্তান চাই । নিজের বংশের প্রদীপ জ্বালানোর স্বপ্ন দেখেন তিনি । কিন্তু প্রতিদিনের সেই প্রার্থনার উত্তর যে একদিন স্বপ্নের মধ্যেই আসবে, তা কী জানতেন ভৈরবচাঁদ কাপুর?
আর সেই স্বপ্ন থেকেই যে জন্ম নেবে বর্ধমানের এক প্রাচীন কালীক্ষেত্রের ইতিহাস তাও বা কে জানত । মায়ের ভোগে আজও বিশেষভাবে নিবেদন করা হয় পোনা মাছের টক ! প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, এই মাছের টক ছাড়া মা-কে ভোগ নিবেদন করা যায় না । প্রায় 300 বছরের প্রাচীন এই মন্দিরে আজও অটুট সেই বিশেষ ভোগের পরম্পরা ।
ভৈরবেশ্বরী কালীপুজোর শুরু
জনশ্রুতি, ভৈরবচাঁদ কাপুর ছিলেন বর্ধমানের রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত এক ভক্ত । নিঃসন্তান হওয়ার যন্ত্রণা তাঁকে প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হত । মা কালীর প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভক্তি । প্রতিদিন দেবীর কাছে সন্তান কামনায় প্রার্থনা জানাতেন তিনি । এক রাতে স্বপ্নে দেবী তাঁকে আশ্বাস দেন-সন্তানের জন্য আর দুঃখ করার প্রয়োজন নেই । মা নিজেই কন্যারূপে তাঁর কাছে থাকবেন । স্বপ্নাদেশে যেন বদলে গেল ভৈরবচাঁদ কাপুরের জীবনের অর্থ । যে সন্তানের জন্য এতদিন প্রার্থনা করেছিলেন, সেই মাকেই নিজের মেয়েরূপে পাওয়ার বিশ্বাস জন্মাল তাঁর মনে । এরপরই শুরু হয় দেবীর আরাধনা ।
ঘরের মেয়ে ভৈরবেশ্বরী কালী
প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, প্রথমে একটি ছোট্ট মন্দির তৈরি করে সেখানে মায়ের পুজো শুরু করেন ভৈরবচাঁদ কাপুর । ভক্তি আর বিশ্বাসকে সম্বল করেই শুরু হয়েছিল এই আরাধনা । সেই পুজোর সূচনা ঘিরেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বর্ধমানের এই প্রাচীন কালীক্ষেত্র । মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দশীর দিন নিমকাঠের বিগ্রহে দেবীর প্রতিষ্ঠা হয় বলে স্থানীয় জনশ্রুতি । ভৈরবচাঁদ কাপুরের নামের সঙ্গে মিল রেখেই দেবীর নাম হয় ভৈরবেশ্বরী কালী । সেই থেকেই মায়ের কাছে তিনি কেবল ভক্ত নন, যেন এক পিতাও । আর দেবীও এখানে শুধু আরাধ্য নন, ভক্তদের বিশ্বাসে তিনি ঘরের মেয়ে ।
ভৈরবেশ্বরী কালী মন্দিরের ঠিকানা
বর্ধমান শহরের 1 নম্বর শ্যামবাজার লেনে অবস্থিত এই ভৈরবেশ্বরী কালী মন্দির । শহরের ব্যস্ততার মধ্যেই যেন আড়ালে রয়ে গিয়েছে মন্দিরটি । মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পাশের পুকুরের ঘাট ধরে এগোলে পৌঁছনো যায় এই প্রাচীন মন্দিরে । বাইরে শহরের চেনা কোলাহল, অথচ ভিতরে পা রাখলেই যেন অন্য এক পরিবেশ । পুরনো স্থাপত্য আর সামনের হাঁড়িকাঠ-সব মিলিয়ে দিনের আলোতেও এখানে অনুভব করা যায় এক পুরনো আদলের ছায়া ।
নিমকাঠের মূর্তির অজানা তথ্য
ভৈরবেশ্বরী কালী মন্দিরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মায়ের বিগ্রহ । প্রায় 4 ফুট উচ্চতার এই বিগ্রহ নিমকাঠের তৈরি । দক্ষিণাকালী রূপে পূজিতা হন দেবী । মন্দিরের পুরোহিত গোপাল ভট্টাচার্যর দাবি, একটি নিমকাঠের মধ্যেই মায়ের মস্তক থেকে মহাকাল ভৈরব পর্যন্ত বিগ্রহটি নির্মিত । পুরীর জগন্নাথদেবের বিগ্রহের পর এমন কাঠের নির্মাণশৈলী দেশের মধ্যে বিরল বলেও তাঁর দাবি । মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই এবং নারায়ণ শিলাও রয়েছে ।
এই মন্দিরের বিশেষত্ব নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত চৌধুরী বলেন, "নিমকাঠের প্রাচীন বিগ্রহের পাশাপাশি এখানকার পুজোর তান্ত্রিক রীতিও আলাদা । সন্ধ্যার পুজো থেকে হোম-সবই প্রাচীন নিয়ম মেনে হয় । মন্দিরে জাঁকজমক নেই, বরং পুরনো দিনের পরিবেশ আজও ধরে রাখা হয়েছে ।" তাঁর কথায়, "শহরের মধ্যে থেকেও মন্দিরে ঢুকলে অন্যরকম অনুভূতি হয় । সারা বছর ভক্তরা আসেন, বিশেষ করে শনিবার ও মঙ্গলবার । তাঁদের বিশ্বাস, মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালে মনস্কামনা পূর্ণ হয় ।"
পুজোয় বলিপ্রথার প্রচলন
সারা বছরই নিয়মিত পুজো হয় এই মন্দিরে । প্রতি অমাবস্যায় মায়ের ভোগসেবার আয়োজন থাকে । তবে কালীপুজো এবং মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দশীতে বিশেষ আয়োজন চোখে পড়ে । ষোড়শোপচারে তন্ত্রমতে দেবীর আরাধনা হয় । পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বলির প্রাচীন প্রথাও । ছাগবলির পাশাপাশি আখ, চালকুমড়ো, নারকেল এবং মণ্ড বলির রীতি রয়েছে ।
দেবীর ভোগের বিশেষত্ব
মায়ের ভোগেও রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য । পোনা মাছের টক ছাড়া মাকে ভোগ নিবেদন করা যায় না বলে প্রচলিত রীতি । পাশাপাশি নিবেদন করা হয় রাজভোগ, খিচুড়ি, বিভিন্নরকম ভাজাভুজি, নবরত্ন তরকারি এবং পায়েস । কালীপুজোর দিন ভোগ বিতরণ ঘিরে মন্দিরে ভক্তদের দীর্ঘ লাইন পড়ে । ওই দিন প্রায় 4000 থেকে 5000 মানুষের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হয় ।
মন্দিরের পুরোহিত গোপাল ভট্টাচার্য বলেন, "প্রায় 300 বছর আগে ভৈরবচাঁদ কাপুর স্বপ্নাদেশ পেয়ে মায়ের প্রতিষ্ঠা করেন । নিঃসন্তান ভক্তকে মা কন্যারূপে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন বলেই এখানে মাকে মেয়ের মতো করে পুজো করা হয় । মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দশীতে প্রতিষ্ঠা উৎসব পালিত হয় । তন্ত্রমতে ষোড়শোপচারে পুজোর পাশাপাশি কোনা মাছের টক, রাজভোগ, খিচুড়ি, ভাজাভুজি, নবরত্ন তরকারি ও পায়েস নিবেদন করা হয় । মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও নানা বিশ্বাস ও লোকাচার ।"
মন্দিরের আকর্ষণ বিশেষ গাছ
স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত চৌধুরীর কথায়, "মন্দির চত্বরে থাকা একটি বিশেষ গাছকে ঘিরেও ভক্তদের বিশ্বাস রয়েছে । কালসর্প দোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় অনেকে সেখানে আসেন । এমন নানা বিশ্বাস, আচার এবং প্রাচীন রীতির টানেই সারা বছর ভক্তদের আনাগোনা লেগে থাকে এই মন্দিরে ।"
প্রায় তিন শতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছে । বদলেছে সময়, বদলেছে চারপাশের পরিচিত ছবিটাও । কিন্তু ভৈরবেশ্বরী মন্দিরে আজও একই নিষ্ঠায় চলছে নিমকাঠের বিগ্রহের কালীর আরাধনা । ভৈরবচাঁদ কাপুরের সেই স্বপ্নাদেশের কাহিনি আজও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ফিরে আসে ভক্তদের মুখে । তাঁদের কাছে দেবী শুধু পূজিতা নন, তিনি যেন পরিবারেরই একজন-সেই ঘরের কন্যা ।