45 দিনে 100 শতাংশ সীমান্ত সুরক্ষায় বড় ধাক্কা ! জমিজটে থমকে বর্ডার ফেন্সিং

45 দিনে 100 শতাংশ সীমান্ত সুরক্ষায় বড় ধাক্কা ! জমিজটে থমকে বর্ডার ফেন্সিং
Barbed Wire Fencing Installation Stalled in Border: জমিঅধিগ্রহণ, পুনর্বাসন-সহ একাধিক ইস্যুতে জটিলতা ৷ ইছামতী লাগোয়া জমি নিয়েও জট ৷ বাপি মণ্ডলের প্রতিবেদন ৷
Published : October 23, 2026 at 7:26 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 7:45 PM IST
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 23 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণের কয়েকদিন পরেই শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন 45 দিনের মধ্যে রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তের অরক্ষিত অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হবে ৷ এমনকি তার কয়েকদিনের মধ্যে প্রথম দফায় জমি অধিগ্রহণ ও বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের কাজ শুরু হয় ৷
সেই তালিকায় ছিল উত্তর 24 পরগনার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দুই মহকুমা বনগাঁ ও বসিরহাট ৷ বনগাঁর ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যা হয়নি ৷ কিন্তু, বসিরহাট মহকুমার তিন মৌজায় কাঁটাতার বসানোর কাজ এবার থমকে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ফলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী 45 দিনের মধ্যে উত্তর 24 পরগনার 100 শতাংশ সীমান্ত সুরক্ষা সম্ভব হয়নি ৷ এর পিছনে রয়েছে জমি অধিগ্রহণে জটিলতা ৷
বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন অংশে এখনও কাঁটাতার বসানো হয়নি ৷ বসিরহাটের স্বরূপনগর, ঘোজাডাঙা, সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্তের বেশ কিছু অংশ এখনও অরক্ষিত রয়েছে ৷ সীমান্তের খোলা এই অংশ দিয়ে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ ৷ সেই সঙ্গে সীমান্তে চোরাচালানকারীরা সক্রিয় রয়েছে বলেও অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা ৷
বসিরহাটের স্বরূপনগর, হাকিমপুর ও হিঙ্গলগঞ্জ মৌজায় জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ হাকিমপুরে জমিদাতাদের বক্তব্য, সরকার যে পরিমাণ জমির দাম দিচ্ছে, অধিগ্রহণ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি ৷ আবার হিঙ্গলগঞ্জের সমস্যা অন্যরকম ৷ সেখানে বাংলাদেশ সীমান্তের গা ঘেঁষে নদী বয়ে গিয়েছে ৷ সেই নদীর পাড়েই বাজার ও জনবসতি রয়েছে ৷ সেখানকার বাসিন্দারা টাকার পরিবর্তে পুনর্বাসনের দাবি তুলেছেন ৷ আর তাতে আটকে গিয়েছে জমি অধিগ্রহণের কাজ ৷ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে ৷ কিন্তু, বাসিন্দারা তাঁদের দাবিতে অনড় থাকায় বসিরহাটের তিন মৌজায় জমি অধিগ্রহণের কাজ থমকে গিয়েছে ৷
এনিয়ে উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরী শরিয়া বলেন, "জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বনগাঁ মহকুমায় তেমন কোনও সমস্যা হয়নি ৷ বসিরহাট মহকুমার তিনটি মৌজায় কিছুটা সমস্যা হয়েছে ৷ ওই তিন মৌজায় নতুন করে সার্ভের কাজ করা হবে ৷ আমরা যে পরিমাণ জমি তাদের দিতে চেয়েছিলাম, সীমান্তরক্ষী বাহিনী তার চেয়ে বেশি জমি চাইছে ৷ সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা চলছে ৷ জমি অধিগ্রহণের জন্য যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল, আমরা তা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি ৷"
উত্তর 24 পরগনা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য 315 কিলোমিটার ৷ তার মধ্যে প্রায় 165 কিলোমিটার জলপথ ও বাকি 150 কিলোমিটার স্থল সীমান্ত ৷ প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী স্থল সীমান্তের 50 থেকে 60 কিলোমিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া বসানো হয়নি ৷ আবার বহু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও, তা জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, তো কোথাও এখনই ভেঙে গিয়েছে ৷ কোথাও আবার শুধু লোহার বিম পোঁতা রয়েছে ৷ কয়েকটি জায়গায় আবার বাঁশের সঙ্গে কাঁটাতার বেঁধে কোনওরকমে সীমানা সুনিশ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
অভিযোগ উঠেছে, বাগদা ব্লকের জিতপুর, বয়রা, কাশিপুর, রনঘাট-সহ পেট্রাপোল সীমান্তের একাধিক জায়গায় জলাভূমি ও ইছামতি নদী থাকায় চোরাচালানকারীরা বিএসএফ-এর চোখ এড়িয়ে অনেক সময় রাতে নদীপথে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে ৷ কয়েক বছর আগে অংরাইল সীমান্ত এলাকা দিয়ে এসে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা বিএসএফ-এর এক কনস্টেবলকে কুপিয়ে খুন করে ওপারে পালিয়ে যায় ৷
শুধু তাই নয়, মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতীয় সীমান্তের গ্রামগুলিতে ঢুকে চুরি-ডাকাতি করে চলে যাচ্ছে ৷ বসিরহাট মহকুমার হাকিমপুর, ঘোজাডাঙা, সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কয়েকটি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নেই ৷ ওই অংশ দিয়ে রাতে চোরাচালানকারীরা গ্রামে ঢুকে পড়ছে বলে বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন ৷
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা কাঁটাতার বসানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন ৷ কিন্তু, জমি অধিগ্রহণে প্রশাসনিক জটিলতা ও কেন্দ্র ও রাজ্য মতবিরোধে বাসিন্দাদের সেই দাবি অপূর্ণ ছিল ৷ সেই সুযোগে সীমান্তে কাঁটাতার না-থাকায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করে ফের বাংলাদেশে ফিরে যেত ৷ নতুন সরকার আসার পরেও তা বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ ৷ তারই মধ্যে নতুন করে এই জমিজট, সীমান্ত সুরক্ষাকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছে ৷