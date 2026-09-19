ETV Bharat / state

হানিমুন দম্পতির বারবিকিউ অগ্নিকাণ্ডে ভয়ানক সত্য ! বারবিকিউয়ে কী তেল ঢালা হয়েছিল ?

Sitong Homestay Incident: বারবিকিউয়ের আগুনে তারপিন তেল ঢালা হয় ৷ ঘটনার আরও তথ্য তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দী ৷

DARJEELING HONEYMOON ACCIDENT
হানিমুনে গিয়েছিল দম্পতি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 6:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 19 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শান্ত ও মনোরম পরিবেশের জন্য জনপ্রিয় সিটঙের এক হোম-স্টেতে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পর্যটক নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। মাত্র তিন মাস আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সৌভিক ও নিকিতা তাঁদের জীবনের অন্যতম বিশেষ সময়, অর্থাৎ মধুচন্দ্রিমার উদ্দেশ্যে দার্জিলিংয়ের সিটঙে যান। কিন্তু সেখানকার একটি অঘটন মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের আনন্দময় স্মৃতিকে রূপ দিল এক ভয়াবহ বিভীষিকায়। বারবিকিউ সিটংয়ের হোমস্টে-তে আগুনে দগ্ধ নিকিতা এখনও আশঙ্কাজনক ৷ শনিবার ধৃতদের চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷

আইনজীবী ও পুলিশের বক্তব্য

  • সরকারি আইনজীবী সরোজ সিনহা বলেন, "ধৃতদের এদিন আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।"
  • কার্শিয়াংয়ের অ্যাডিশনাল এসপি অনিন্দ সুন্দর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ঘটনায় ইতিমধ্যেই চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার বিস্তারিত ও সঠিক নিরপেক্ষ তদন্ত চালাচ্ছে, যাতে আগামিদিনে পাহাড়ে আসা পর্যটকদের সুরক্ষা এবং কোনও পর্যটক যেন এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার শিকার না হন তা নিশ্চিত করা হবে। তবে এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে হোম-স্টে কর্তৃপক্ষের দাবি এবং ভুক্তভোগী দম্পতির বক্তব্যের মধ্যে চরম বৈপরীত্য দেখা গিয়েছে।

পুলিশ প্রশাসন ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে- গত 13 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বারবিকিউ আগুনে গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে এখন জীবনের শেষ লড়াই লড়ছেন নিকিতা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কার্শিয়াং থানা তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন হোম-স্টে'র মালিক নেহাল আইরান, হোম-স্টে'র দেখভালের দায়িত্বে থাকা পবন কুমার আগারওয়াল, কর্মী দিপেন লামা এবং শ্রমিক নাসির উদ্দিন। পাহাড়ের পর্যটন শিল্প ও সুরক্ষার স্বার্থে পুলিশ প্রশাসন ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে।

মালিকের বক্তব্য- হোম-স্টে মালিক নেহাল আইরনের দাবি অনুযায়ী, 13 তারিখ রবিবারে সৌভিক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের আহানা হোম-স্টে'তে এসে পৌঁছন। সাইটসিন শেষ করে সন্ধ্যায় ফেরার পর তাঁরা বারবিকিউ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ম্যানেজার জলদি ব্যবস্থা করার পর কর্মী ঋগদেন তাঁদের সাহায্য করছিলেন। সেই সময় রাতের খাবারের অর্ডার জানাতে স্টাফ রান্নাঘরে গেলে গেস্টরা প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে আগুন বাড়াতে কেরোসিন ঢালতে বলেন। কেলেঙ্কারির শুরু সেখানেই ৷

ঘটনায় মালিকপক্ষের তড়িঘড়ি ব্যবস্থা- কেরোসিন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা অনেক উঁচুতে উঠে যায় এবং পাশে নাইলনের পোশাক পরা ও চুল খোলা অবস্থায় বসে থাকা ওই মহিলার শরীরে আগুন লেগে যায়। নেহালের দাবি, তাঁদের স্টাফ আগেই নিরাপদ দূরত্বে বসতে অনুরোধ করেছিলেন। অগ্নিকাণ্ডের পরই ম্যানেজার 10-15 সেকেন্ডের মধ্যে ভেজা তোয়ালে নিয়ে আসেন এবং 30-40 সেকেন্ডের মধ্যে আগুন নেভানো হয়। অ্যাম্বুলেন্স না-থাকায় স্থানীয় চালক শচীনকে ডেকে দ্রুত তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নিকিতার স্বামী সৌভিকের বক্তব্য- আক্রান্ত নিকিতার স্বামী সৌভিক, হোমস্টে কর্তৃপক্ষের এই সমস্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁরা নিজেদের থেকে কেরোসিন বা পেট্রোল চাননি, বরং হঠাৎ করেই কোনও কিছু না-জানিয়ে ওখানকার লোকেরা আগুনের মধ্যে দাহ্য পদার্থ ঢেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট আগুনের শিখায় তাঁর স্ত্রীর শরীর ও চুল দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। তিনি দাবি করেন, আগুন লাগার পর হোমস্টে-র কোনও কর্মী জল বা কোনও ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি ৷

যন্ত্রণাদায়ক যাত্রা- নিজেদের হাত দিয়েই আগুন নেভানোর চেষ্টা করায় সৌভিকের হাতও গুরুতর দগ্ধ হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যও কোনও সঠিক ব্যবস্থা বা অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়নি, বরং দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর একটি সাধারণ মারুতি গাড়িতে বসিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টার এক যন্ত্রণাদায়ক যাত্রার মাধ্যমে তাঁকে শিলিগুড়ির হাসপাতালে পৌঁছতে হয়েছে। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "পর্যটকরা অনেক কিছু চাইলেও সুরক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণ হোম-স্টে পরিচালকদের এবং তাঁরা চরম গাফিলতির দায় এড়াতে মিথ্যে কথা ছড়াচ্ছেন।"

নিকিতার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক- স্থানীয়দের অভিযোগ থেকেও স্পষ্ট যে, বারবিকিউয়ের আগুনের তাপ বাড়াতে গিয়ে অদক্ষ কর্মী তারপিন তেলের ড্রাম থেকে সরাসরি সেই আগুনে ঢেলে দিয়েছিলেন, যার ফলে অগ্নিকাণ্ড এত ভয়ানক আকার ধারণ করে। দুর্ঘটনার সময় হোম-স্টে ম্যানেজমেন্ট চরম উদাসীনতা দেখায় এবং সাহায্য ছাড়াই দগ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে একা দৌড়াদৌড়ি করতে হয় সৌভিককে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিকিতার কথা বলার ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক।

চিকিৎসকদের বক্তব্য- চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁকে পুরোপুরি সুস্থ করতে বা অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। সৌভিক জানান, আপাতত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ছাড়া তাঁদের আর কোনও উপায় নেই এবং তিনি পুুরো হোম-স্টে ম্যানেজমেন্টের চরম অব্যবস্থাপনাকেই এই অবস্থার জন্য দায়ী করেছেন। পাহাড়ের পর্যটন ক্ষেত্রে এই অভূতপূর্ব ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পর্যটন সংগঠনগুলিও।

হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী জানান, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় প্রচুর হোম-স্টে থাকলেও এই ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনার মুখোমুখি তাঁরা আগে হননি। মধুচন্দ্রিমা যাপনে এসে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার এই কেসটি অত্যন্ত শোচনীয়। পাহাড়ে ঘুরতে আসা পর্যটকদের সুরক্ষা বজায় রাখতে এবং অন্যান্য গ্রামে যাতে পর্যটকদের মনে কোনও ভীতি সঞ্চার না হয়, তার জন্য এই ঘটনায় উপযুক্ত প্রশাসনিক তদন্ত প্রয়োজন। সন্ধ্যাবেলায় আগুন বা বারবিকিউ নিয়ে পর্যটকদের বিনোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে হোম-স্টে চালকদের সচেতন ও সতর্ক হওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মনে করেন।

সিআইআইয়ের ট্যুরিজম প্যানেলের চেয়ারম্যান সম্রাট সান্যাল বলেন, "এই ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। পাহাড়ে সরকারি অনুমোদন ছাড়া প্রচুর হোম স্টে গড়ে উঠেছে। সেগুলোতে প্রশিক্ষিত কর্মীও নেই। রাজ্য সরকারকে অবশ্যই এই বিষয়টি দেখা উচিৎ। আমরা চাই পর্যটকদের নিরাপত্তা যেন নিশ্চিত করা হয়।"

প্রসঙ্গত, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় সরকারি অনুমোদিত হোম-স্টে'র সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। সেই জায়গায় অনুমোদনহীন হোম-স্টে'র সংখ্যা 10 হাজারের বেশি। পাহাড়ের অর্থনীতিকে পর্যটনের হাত ধরে চাঙ্গা করার জন্য তৎকালীন রাজ্য সরকার হোম-স্টে শুরু করেছিল। কিন্তু লাগামহীন হোম-স্টে বেড়ে চলায় ও সেসবে দক্ষ কর্মী ছাড়াই পরিচালনাই পর্যটকদের জীবনের ঝুঁকি ডেকে আনছে।

TAGGED:

WOMAN ENGULFED DURING HONEYMOON
NEWLYWED WOMAN FIRE INCIDENT
বারবিকিউয়ে আগুনে পুড়ে গেলেন তরুণী
মধুচন্দ্রিমায় দুর্ঘটনার কবলে নববধূ
DARJEELING HONEYMOON ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.