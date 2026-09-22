বারবিকিউ কাণ্ডে সিল হোমস্টে, চিকিৎসায় সরকারি সাহায্য চাইল নিকিতার পরিবার

বারবিকিউ কাণ্ডে সিল হোমস্টে, চিকিৎসায় সরকারি সাহায্য চাইল নিকিতার পরিবার
Barbecue Fire: পরিবারের দাবি, বারবিকিউতে তরল জ্বালানি ঢালার সময় আচমকা দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে । তাতে নিকিতার শরীরের প্রায় 65 শতাংশ পুড়ে যায় ।
Published : September 22, 2026 at 5:07 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: বারবিকিউ-কাণ্ডে কার্শিয়াংয়ের সিটিং-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসমহল এলাকার সেই হোমস্টেটি অবশেষে সিল করে দিল পুলিশ ও প্রশাসন। দুর্ঘটনার আটদিন পর মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে। এরপরই উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশে হোমস্টেটি সিল করে দেওয়া হয়।
এটি নেহাতই একটি দুর্ঘটনা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে—তা ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি আহত নিকিতা সাহার চিকিৎসায় সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছে তাঁর পরিবার ।
গত 13 সেপ্টেম্বর সিটিংয়ের ওই হোমস্টেতে চিকেন বারবিকিউ তৈরির সময় ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা নিকিতা সাহা নামে এক তরুণী অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হন। অভিযোগ, বারবিকিউতে তরল জ্বালানি ঢালার সময় আচমকা দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে নিকিতার শরীরের প্রায় 65 শতাংশ পুড়ে যায়।
ঘটনার পর হোমস্টে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ তোলেন দগ্ধ তরুণীর স্বামী সৌভিক দাস। তাঁর অভিযোগ, “দুর্ঘটনার পর হোমস্টে কর্তৃপক্ষের তরফে নিকিতাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করা হয়নি। আর তাই গাড়ির বন্দোবস্ত করতে গিয়ে অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়।” পাশাপাশি, ওই হোমস্টেতে ন্যূনতম অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা বিধি মানার বালাই ছিল না বলেও অভিযোগ।
থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে কার্শিয়াং থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ হোমস্টের মালিক নেহাল আইরান, ম্যানেজার দীপেন লামা, কর্মী পবন আগরওয়াল এবং নাসিরুদ্দিন নামে এক শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, ঘটনার সময়ে নাসিরুদ্দিনই বারবিকিউতে তরল জ্বালানি ঢালছিলেন। শনিবার ধৃতদের কার্শিয়াং মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।
এদিকে, আহত নিকিতা সাহা বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। প্রথমে শিলিগুড়ির কাওয়াখালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর, রবিবার রাতে বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সে করে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেয়েকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে রাজ্য সরকারের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আকুল আর্জি জানিয়েছেন নিকিতার বাবা নির্মল সাহা।
তিনি বলেন, “মেয়ের শরীরের 60 শতাংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে। চিকিৎসকরা শরীরে সংক্রমণের আশঙ্কা করছেন। আমাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। রাজ্য সরকার যদি উদ্যোগ নিয়ে আমার মেয়েকে এসএসকেএম বা উন্নত সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে নিখরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেয় তবে হয়ত দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।” পাশাপাশি দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তিনি।
পাহাড়ে হোমস্টেগুলিতে জোরদার অগ্নি-পরিদর্শন
সিটিংয়ের ঘটনার পর পাহাড়জুড়ে তোলপাড় শুরু হতেই নড়েচড়ে বসেছে পর্যটন দফতর ও দমকল বিভাগ। পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, “যথাযথ তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা হবে । হোমস্টেগুলিতে সতর্কতামূলক কী ব্যবস্থা রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে পর্যটকেরা আসবেন না, ফলে হোমস্টে ব্যবসার ক্ষতি হবে।”
সরকারি সূত্রের খবর, কালিম্পং ও দার্জিলিং মিলিয়ে পাহাড়ে নথিভুক্ত হোমস্টের সংখ্যা 1459টি । এর মধ্যে কালিম্পংয়েই রয়েছে 1135টি। পাশাপাশি বহু অনথিভুক্ত হোমস্টে-ও চলছে। ঘটনার পর থেকে দমকল বিভাগের কর্মীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পাহাড়ি এলাকার প্রতিটি হোমস্টেতে পৌঁছচ্ছেন । রেজিস্টার খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জলের যোগান ও যাতায়াতের জরুরি পথ ঠিক রয়েছে কি না, তা যাচাই করে রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু করেছেন।