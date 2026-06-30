'দেড় মাসের অভিজ্ঞতা ভালো নয়, চাপ সামলাতে পারছি না', ইস্তফা বারাসতের পুরপ্রধানের

'দেড় মাসের অভিজ্ঞতা ভালো নয়, চাপ সামলাতে পারছি না', ইস্তফা বারাসতের পুরপ্রধানের
তৃণমূলের দখলে থাকা একের পর এক পুরসভার প্রধানরা ইস্তফা দিচ্ছেন ৷ সেই তালিকায় যোগ দিলেন বারাসতের প্রবীণ চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায়ও ৷
Published : June 30, 2026 at 6:14 PM IST
বারাসত, 30 জুন: ইস্তফা দিলেন বারাসতের পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে পদত্যাগ করেছেন উপ-পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্তও ৷ ইস্তফা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সুনীল বলেন, "আমি আর চাপ নিতে পারছি না ৷ নতুন সরকার উন্নয়নের কাজ করুক ৷ তাই পদ ছেড়ে দিলাম ৷"
কংগ্রেস আমল, বাম জমানা এবং সম্প্রতি শেষ হওয়া তৃণমূল শাসনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, " 52 বছরের রাজনৈতিক জীবনে অজয় মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখেছি ৷ তিনি দেড় বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব দেখেছি ৷ পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্টের 34 বছরে জ্যোতিবাবু, বুদ্ধবাবুদের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখেছি ৷ 15 বছর দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব দেখেছি ৷ এই দেড় মাসও দেখলাম ৷ কিন্তু অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো নয় ৷ সেই জন্যে আমি ছেড়ে দিলাম ৷ এটাই হচ্ছে মূল কারণ ৷"
35 ওয়ার্ডের বারাসত পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল ৷ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনীল মুখোপাধ্যায় টানা 15 বছর ধরে পুরপ্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন ৷ 2022 সালের পুরনির্বাচনের পর তাঁকে সরিয়ে অশনি মুখোপাধ্যায়কে পুরপ্রধান করা হয় ৷ দলের অভ্যন্তরীণ পাটিগণিতে 2025 সালের শেষ দিকে অশনির নাম বাদ পড়ে যায় ৷ ফের পুরপ্রধানের কুর্সিতে বসেন প্রবীণ সুনীল ৷
সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের পর সব হিসাব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে ৷ প্রাক্তন পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইট-বৃষ্টি হয়েছে ৷ উপ-পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্তের বাড়িতেও ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে ৷ পুরসভার গোডাউনে ত্রিপল মজুদ থাকা ঘিরে পুরপ্রধান বর্ষীয়ান সুনীল মুখোপাধ্যায়কে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় ৷ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে কাউন্সিলররা কার্যত কেউই পুরভবনে আসছিলেন না ৷ সব কাজ একা হাতে সামলাচ্ছিলেন 77 বছরের পুরপ্রধান ৷ শেষে তিনিও ইস্তফা দিলেন ৷
সোমবার রাতে পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় ও উপ-পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত বারাসত সদর মহকুমা শাসকের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন ৷ মঙ্গলবার দুপুরে বারাসত পুরভবনে বসে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি সেই খবর জানান ৷ এদিন তিনি বলেন, "নতুন সরকার এসেছে ৷ আমি মনে করি, আমাদের আর চেয়ার আগলে থাকা উচিত নয় ৷ আমাদের উচিত তাঁদের উন্নয়নের কাজে সহযোগিতা করা ৷ নতুন সরকার উন্নয়নের কাজ করুক ৷ আমি সেটাই চাই ৷ তাই পুরপ্রধানের পদ থেকে আমি পদত্যাগ করলাম ৷"
পদত্যাগ করার জন্য কোনও চাপ ছিল কি না, সে প্রশ্নের উত্তরে সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাকে কেউ কখনও চাপ দেয়নি ৷ আসলে বিধানসভা নির্বাচনের পরে কাউন্সিলররা আর কেউ অফিসে আসছেন না ৷ আমার এখন 77 বছর বয়স ৷ একার পক্ষে 35টি ওয়ার্ড দেখাশোনা করা সম্ভব নয় ৷ তাই আমি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলাম ৷"
পুরপ্রধান আচমকা পদত্যাগ করলে নাগরিক পরিষেবা কীভাবে চালু থাকবে, সে প্রশ্নের উত্তরে প্রবীণ নেতার জবাব, "আমার সঙ্গে উপপ্রধান-সহ মোট আট জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন ৷ যদি অর্ধেকের বেশি কাউন্সিলর থেকে যান, তাহলে নতুন করে পুরবোর্ড গঠিত হবে ৷ তবে আমি যতটুকু খবর পেয়েছি, অন্য কাউন্সিলররাও দু-একদিনের মধ্যে পদত্যাগ করবেন ৷ তারপর সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রশাসক নিয়োগ হবে ৷"
প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের পর উত্তর 24 পরগনার 27টি পুরসভার অধিকাংশকে ঘিরেই অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ৷ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বেশিরভাগ পুরসভার পুরপ্রধানরা ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন ৷ হাতেগোনা যে কয়েকটি পুরসভার পুরপ্রধানরা এখনও পদত্যাগ করেননি, তাঁরাও দু'একদিনের মধ্যে হাল ছেড়ে দেবেন বলে খবর ৷ কাউন্সিলরদের পরিস্থিতিও প্রায় একইরকম ৷
ফলে জেলার বেশিরভাগ পুরসভার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এখন প্রশাসকের উপর ন্যস্ত হয়েছে ৷ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 2027 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অধিকাংশ পুরসভার কার্যকালের সময়সীমা শেষ হবে ৷ কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে বেশিরভাগ পুরসভার পুরপ্রধান ইস্তফা দেওয়ায় অচল অবস্থা তৈরি হয়েছে ৷ সে ক্ষেত্রে রাজ্যে পুরসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল ৷