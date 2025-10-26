জুয়ার ঠেকের প্রতিবাদ করায় আইনজীবীর উপর প্রাণঘাতী হামলা ! 48 ঘণ্টা পরেও অধরা দুষ্কৃতীরা

জুয়ার ঠেকের প্রতিবাদ করায় আইনজীবীর উপর প্রাণঘাতী হামলা ! 48 ঘণ্টা পরেও অধরা দুষ্কৃতীরা
বারাসতে আইনজীবীর ওপর প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ দায়েরের 48 ঘণ্টা পরেও দুষ্কৃতীরা কেউ গ্রেফতার না-হওয়ায়, প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা !
Published : October 26, 2025 at 5:25 PM IST
বারাসত, 26 অক্টোবর: বারাসতের জনবহুল রাস্তার ধারে প্রকাশ্যে চলছিল জুয়ার ঠেক ! তার প্রতিবাদ করায় আইনজীবীর ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । এমনকি, মারধরের পর আইনজীবীর গলা থেকে ছিনতাই করে নেওয়া হয় সোনার চেনও । ঘটনার পর আক্রান্ত আইনজীবী সুশান্ত কুণ্ডুকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তিও থাকতে হয় । হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি সরাসরি পুলিশের দ্বারস্থ হন । গোটা ঘটনাটির লিখিত আকারে অভিযোগও জানান বারাসত থানায় ।
কিন্তু, অভিযোগ দায়েরের 48 ঘণ্টা পরেও পুলিশ অভিযুক্তদের কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি । যা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশের ভূমিকা । এ নিয়ে আক্রান্ত ওই আইনজীবীও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । যদিও পুলিশের দাবি, "অভিযুক্তরা পলাতক । তাদের ধরতে সব রকমের চেষ্টা চলছে ।"
ঘটনার সূত্রপাত, 20 অক্টোবর কালীপুজোর রাতে । সেদিন টাকি রোড ধরে বিধান পার্কের বাড়িতে ফিরছিলেন বারাসত আদালতের আইনজীবী সুশান্ত । সেই সময় তিনি লক্ষ্য করেন, রাস্তার ঠিক পাশে কয়েকজন জুয়ার বোর্ড চালাচ্ছে । তা দেখে এগিয়ে যান সুশান্ত । জুয়াড়িদের তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদের এখানে এই অপকর্ম চালাতে বলেছে ! অভিযোগ, তা শুনে চার থেকে পাঁচ জন ঘিরে ধরে তাঁকে । কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্কৃতীরা চড়াও হয় তাঁর ওপর । চলে মারধরও ।
আক্রান্ত আইনজীবী তাঁর অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, "জুয়াড়িদের একজন ফোন করে ঘটনার মূল পাণ্ডা মানিক দত্তকে ডেকে নিয়ে আসে ঘটনাস্থলে । সেখানে এসে সে আমার কাছে থাকা মোবাইল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে । বাধা দিলে ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হয় । চলে এলোপাথাড়ি কিল-লাথি-ঘুষিও ।"
অভিযোগপত্রে তিনি আরও জানিয়েছেন, "মারধরের সময় মত্ত অবস্থায় ছিল মূল অভিযুক্ত মানিক । সে বারবার আমাকে শাসানি দিতে থাকে, তোকে বাড়াবাড়ি করতে কে বলেছে ? তোর উকিলগিরি ঘুচিয়ে দেব ! পুলিশ, উকিল কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না । তোর যা করার করে নে !"
এদিকে, মারধরে আক্রান্ত আইনজীবী যখন শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করছেন তখন তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন আশপাশের লোকজন । তখনই সুযোগ বুঝে চম্পট দেয় হামলাকারীরা । এরপর আক্রান্ত ওই আইনজীবীকে ভর্তি করা হয় বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । সেখানে ভর্তি থাকার একদিন পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে । এর ঠিক দু'দিন পর বারাসত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । সেই অভিযোগের প্রতিলিপি বারাসত জেলার পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছেও দিয়েছেন ওই আইনজীবী ।
আক্রান্ত আইনজীবী সুশান্ত কুণ্ডুর দাবি, "ওই এলাকায় জুয়ার ঠেকের দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়ছে । পুলিশ মাঝে মধ্যে অভিযান চালায় ঠিকই । কিন্তু, তার পর যে কে সেই ! আমি বারাসত জেলা আদালতের একজন আইনজীবী । জুয়ার ঠেকের প্রতিবাদ করেছি । এটাই আমার অন্যায় । তার জেরে আমার ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হল । ওঁদের উদ্দেশ্যেই ছিল খুন করার । আমি চাই পুলিশ প্রশাসন জুয়ার ঠেক বন্ধ করতে তৎপর হোক । সেই সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে কড়া শাস্তি দিক প্রশাসন । নইলে এই ধরনের ঘটনা আরও বাড়বে ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বারাসত জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "বিষয়টি খতিয়ে দেখে যা পদক্ষেপ করার তা করা হচ্ছে । অপরাধ করলে ছাড় পাবে না কেউই, এটুকু বলতে পারি ।"