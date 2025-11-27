স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন
জামিনের শর্ত হিসেবে আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় সপ্তাহে দু'দিন হাজিরা দিতে হবে। সহযোগিতা করতে হবে তদন্তে ৷
Published : November 27, 2025 at 8:18 AM IST
বারাসত, 27 নভেম্বর: নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলা হত্যাকাণ্ডে আপাতত স্বস্তি মিলল রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। বুধবার রাতে বারাসত আদালত শর্তসাপেক্ষে তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে। এদিন দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে বারাসত আদালতের বিচারক শান্তনু ঝাঁ অভিযুক্ত বিডিও-কে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন দিয়েছেন ৷
তবে জামিনের শর্ত হিসেবে আদালত জানিয়েছে, বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় সপ্তাহে দু'দিন হাজিরা দিতে হবে। তাঁকে সহযোগিতা করতে হবে মামলার তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গেও। স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ এবং খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে এফআইআরে নাম রয়েছে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। নিহতের পরিবারের তরফে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে গত 11 নভেম্বর বারাসত জেলা আদালতে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করেন তিনি। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করল ডিস্ট্রিক্ট সেশন বিচারক।
বারাসত জেলা আদালতের আইনজীবী অলোক সমাজপতি বলেন, "50 হাজার টাকার বন্ডে শর্তসাপেক্ষে বিডিও-কে জামিন দিয়েছেন বিচারক। এছাড়াও সপ্তাহে দু'দিন তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করে মামলায় সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে। এই শর্তেই বিচারক রাজগঞ্জের সরকারি আধিকারিকের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন।"
এদিকে, আগাম জামিনের শুনানি চলাকালীন এজলাসে দাঁড়িয়ে অভিযুক্ত বিডিও-কে প্রশাবশালী বলে তাঁর আগাম জামিন না-মঞ্জুর করার সওয়াল করেছিলেন সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়। জামিন না-মঞ্জুর করার কারণ হিসেবে এদিন বিচারকের সামনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন সরকারি আইনজীবী ৷ সওয়ালে সরকারি আইনজীবী বলেন, "স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলার মৃতদেহে 32টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। যার মধ্যে বেল্ট এবং জুতো দিয়ে আঘাতও রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেছে মারধরের ছবিও ধরা পড়েছে। যে ঘরে স্বপন কামিলাকে আটকে রেখে মারধর করা হয়েছে সেই ঘরটি বায়োমেট্রিক লক থাকায় সেখানে এখনও অবধি প্রবেশই করতে পারেনি পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সেখান থেকে তথ্য পাওয়া খুবই জরুরি তদন্তকারীদের কাছে।"
সরকারি আইনজীবী তাঁর সওয়ালে আরও বলেন, "স্বপন কামিলার খোঁজ পেতে দত্তাবাদের সোনার দোকানের সাইনবোর্ড থেকে তাঁর মোবাইল নম্বর জোগাড় করেন বিডিও। এমনকী বিডিও তাঁর ক্ষমতাবলে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর আধার কার্ড থেকে তাঁর ঠিকানা নিয়ে বাড়ি থেকে স্বপন কামিলাকে তুলে নিয়ে আসে ৷ তাই, বিডিও-কে গ্রেফতার করা না গেলে মামলার তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে। তিনি একজন প্রভাবশালী লোক। তাই, তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করা হোক।"
পাল্টা অভিযুক্তের আইনজীবী জামিনের জোরালো সওয়াল করে বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে বুধবার আগাম জামিনের রায়দান স্থগিত থাকে ডিস্ট্রিক্ট সেশন বিচারকের এজলাসে। সন্ধ্যার পর জানা যায়, রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের জামিন শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করেছেন বিচারক।
এদিকে, অভিযুক্ত বিডিও'র এই আগাম জামিনে খুশি নন নিহত ব্যবসায়ী স্বপন কামিলার পরিবার। রায়দানের পর আদালত চত্বরে কার্যত মুষড়ে পড়েন তাঁরা। উল্লেখ্য, গত 29 অক্টোবর নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল বছর 40-এর স্বপন কামিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ। স্বপনের পৈতৃক বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরে। সল্টলেকের কাছে দত্তাবাদে সোনার দোকান রয়েছে তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ 28 অক্টোবর স্বপনের দোকানে এসেছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। চুরির গয়না স্বপনের দোকানে বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই চুরির তদন্তের সূত্রেই দত্তবাদের দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় স্বপন এবং ওই বাড়ির মালিক গোবিন্দ বাগকে। তার ঠিক পরদিনই উদ্ধার হয় স্বপনের দেহ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে অপহরণ ও খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।