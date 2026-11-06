ব্যাংককের গোল্ডেন বুদ্ধ টেম্পল বারাসতে ! 60 বছরে বড় চমক বিদ্রোহী ক্লাবের
Barasat Bidrohi Club: অতীতে এই ক্লাবের পুজোয় প্রাক্তন রাজ্যপালের মতো ব্যক্তিত্ব এসেছেন । চলচ্চিত্র জগতের তারকারাও এসেছেন । বাপি মণ্ডলের প্রতিবেদন ৷
Published : November 6, 2026 at 10:29 PM IST
বারাসত, 6 নভেম্বর: কালীপুজো মানেই উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত । জেলা সদরে যে ক'টি বড় কালীপুজো হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম বারাসতের বিদ্রোহী ক্লাবের কালীপুজো । 60তম বছরের পুজোয় অভিনব থিম ও আলোর মালা সাজিয়ে বিদ্রোহী ক্লাব এবার দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে চলেছে ।
বিগত কয়েক দশক ধরে পাশাপাশি অবস্থিত বারাসত ও মধ্যমগ্রামের কালীপুজো দর্শনার্থীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে । বারাসত ও মধ্যমগ্রাম দুই শহরে ছোট বড় মিলিয়ে শতাধিক কালীপুজো হচ্ছে । তার মধ্যে এবার বারাসতে বড় বাজেটের কালীপুজোর সংখ্যা 19টি । মধ্যমগ্রামে বড় পুজোর সংখ্যা কমবেশি 10টি ।
বারাসতের কালী পুজো ঘিরে দর্শনার্থীদের মধ্যে বিশেষ আবেগ থাকে । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী বারাসত শহরে ঠাকুর দেখতে আসেন । তাই উত্তর 24 পরগনার জেলা সদরের সমস্ত রাস্তায় ভিড় থিকথিক করে । প্রতিমা দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারিও থাকে । চলতি বছর বারাসাতে যে কয়েকটি বড় কালীপুজো হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চাঁপাডালি মোর সংলগ্ন বিদ্রোহী ক্লাবের পুজো ৷
প্রতিবছর অভিনব থিম ও নিখুঁত শৈল্পিক ছোঁয়ায় উদ্যোক্তারা দর্শনার্থীদের চমক দিয়ে থাকেন । চলতি বছর উদ্যোক্তাদের পছন্দের থিম ব্যাংককের গোল্ডেন বুদ্ধ টেম্পল । বিগত তিন মাস ধরে শিল্পীরা নিখুঁতভাবে অবিকল ব্যাংককের বুদ্ধমন্দিরের আদলে বিদ্রোহী ক্লাবের মাঠে মণ্ডপ ফুটিয়ে তুলেছেন ।
চাঁপাডালি মোড় থেকে টাকি রোড ধরে রাস্তার দু'পাশে আলোর জাদু । বিদ্রোহী ক্লাবের পুজোর কোষাধ্যক্ষ ধ্রুব দত্ত বলেন, "প্রতিবছর আমাদের ক্লাবের পুজো দর্শনার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের হয়ে থাকে । এবারও দর্শনার্থীদের জন্য উদ্বোধনে চমক থাকবে । জনপ্রিয়তার সেই পরম্পরা ধরে রাখতে আমরা চেষ্টার কসুর করিনি । বিগত তিন মাস ধরে শিল্পীরা দিনরাত এক করে মণ্ডপসজ্জা করেছেন । মণ্ডপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমরা আলোকসজ্জাও করেছি । আশা করছি চলতি বছর আমাদের পুজো দর্শনার্থীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে ।"
পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা বাবলু রায় বলেন, "এবার আমরা পুজোর থিম করেছি ব্যাংককের গোল্ডেন বুদ্ধমন্দির । মণ্ডপসজ্জা শেষ হওয়ার আগে থেকেই গোটা বারাসতে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে । আমাদের পুজোয় অতিরিক্ত ভিড় হয় বলে প্রশাসনের নির্দেশ মেনে প্রবেশ ও বাহির পথকে মুক্ত রেখেছি । আমাদের ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকরাও পুজোর কয়েকদিন দর্শনার্থীদের সাহায্য করার জন্য বিশেষ দায়িত্বে থাকবেন । দমকলের আসা-যাওয়ার পথ রেখেছি । আশা করছি আমাদের পুজোর থিম দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে ।"
বিদ্রোহী ক্লাবের কর্মকর্তারা বলেছেন, পুজোর উদ্বোধনী বিশেষ চমক থাকবে । অতীতে বিদ্রোহী ক্লাবের পুজোয় প্রাক্তন রাজ্যপালের মতো ব্যক্তিত্ব এসেছেন । চলচ্চিত্র জগতের প্রথম সারির তারকারাও এসেছেন । কিন্তু এবারের পুজোয় কোন তারকা আসবেন, উদ্যোক্তারা তা ভাঙতে চাননি ।
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