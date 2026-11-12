মৃত্যুর পর তরুণীর মোবাইল থেকে ফোন ও মেসেজ ! বরানগর-কাণ্ডে পুলিশের নজরে অনলাইন গেম

মৃত্যুর পর তরুণীর মোবাইল থেকে ফোন ও মেসেজ ! বরানগর-কাণ্ডে পুলিশের নজরে অনলাইন গেম
Baranagar Murder Case: তদন্তকে বিভ্রান্ত করতেই কি আততায়ী বা অন্য কেউ তরুণীর ফোন ব্যবহার করে এই মেসেজ পাঠাচ্ছে ?
Published : November 12, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: বরানগরের ফাঁকা ফ্ল্যাটে 26 বছরের এক তরুণীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এবার নতুন মোড় । তরুণীর মৃত্যুর পরও তাঁর নিখোঁজ মোবাইল ফোনটি সচল রয়েছে ! শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পরদিনও তাঁর নম্বর থেকে বাবার ফোনে এসেছে রহস্যজনক মেসেজ ! যা থেকে তদন্তকারীদের অনুমান, ঘটনার নেপথ্যে অনলাইন গেমের নেশা থাকতে পারে ।
মঙ্গলবার রাতে বরানগরে দিদি-জামাইবাবুর ফাঁকা ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় তরুণীর দেহ ৷ তবে ঘটনাস্থল থেকে তাঁর মোবাইল ফোনটি পাওয়া যায়নি । মৃতার বাবার দাবি, মঙ্গলবার বিকেল 3টে 45 মিনিট নাগাদ মেয়ের নম্বর থেকে তাঁর ফোনে একটি মেসেজ আসে । তাতে লেখা ছিল, "হামকো লে যাও । হম ফাঁস গয়ে বারিষমে" ।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ওই মেসেজটি পাঠানোর আগেই তরুণীর মৃত্যু হয়েছিল । তবে আসল চমক অপেক্ষা করছিল পরদিন । বুধবার দুপুর 2 টো 38 মিনিটে তরুণীর সেই একই নম্বর থেকে বাবার ফোনে আরও একটি মেসেজ আসে, যাতে লেখা ছিল মাত্র একটি শব্দ, 'হাই' ! বৃহস্পতিবার থানায় গিয়ে সেই মেসেজ পুলিশকে দেখিয়েছেন মৃত তরুণীর বাবা । প্রশ্ন উঠছে, তরুণীর মৃত্যুর পর তাঁর ফোনটি কার হাতে রয়েছে ? তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতেই কি আততায়ী বা অন্য কেউ তাঁর ফোন ব্যবহার করে এই মেসেজ পাঠাচ্ছে ?
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যরাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা এই ঘটনাটি খুব গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছি । প্রয়োজনে সাইবার বিশেষজ্ঞদের সাহাজ্যও নেওয়া হতে পারে ।"
তদন্তে উঠে এসেছে অনলাইন গেম এর প্রসঙ্গও । মৃতার বাবার অভিযোগ, বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও মেয়ে ওই গেমে আসক্ত ছিলেন । গেম খেলার সূত্রেই বেশ কয়েকজন অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল । তরুণীর বাবা পুলিশকে এও জানিয়েছেন, গেমের সূত্রে পরিচিত এক যুবক ওই তরুণীকে কোনও এক 'বিশেষ সাধনা'র কথা বলেছিলেন । সেই কারণেই ডানলপের বাড়ি ছেড়ে মাঝেমধ্যে শ্রীরামপুরে থাকা দিদি-জামাইবাবুর বরানগরের ফাঁকা ফ্ল্যাটে যেতেন তিনি । অনলাইন গেমের সেই রহস্যময় যুবকের সঙ্গে এই খুনের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন মৃতার বাবা । আপাতত তরুণীর মোবাইল ফোনটির টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে অভিযুক্তের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ । ফোনের কল লিস্ট এবং পাবজি অ্যাকাউন্টের চ্যাট হিস্ট্রি খতিয়ে দেখলেই এই রহস্যের জট খুলবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।