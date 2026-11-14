বরানগরে তরুণী খুন, বয়ান বদলাচ্ছে অভিযুক্ত; পেশ ব্যারাকপুর আদালতে

বরানগরে তরুণী খুন, বয়ান বদলাচ্ছে অভিযুক্ত; পেশ ব্যারাকপুর আদালতে
Baranagar Murder Case: দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয় ধরমবীর নামে অভিযুক্ত যুবককে। পুলিশের দাবি, জেরায় একাধিকবার বয়ান বদলাচ্ছে সে ।
Published : November 14, 2026 at 4:56 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: অনলাইন গেমিংয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা থেকে বিবাদ। সেখান থেকেই চরম পরিণতি! বরানগরের তরুণীকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ধরমবীরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বর্তমানে ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে এনে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। তবে পুলিশের দাবি,বারবার বয়ান বদলে তদন্তকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে অভিযুক্ত।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহে উত্তর 24 পরগনার বরানগরে এক তরুণীর নিথর দেহ উদ্ধার হয় তাঁর দিদি ও জামাইবাবুর ফ্ল্যাট থেকে। তরুণীর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন থাকায় প্রথম থেকেই পরিবারের পক্ষ থেকে এটি পরিকল্পিত খুন বলে দাবি করা হয়। ঘটনার পরেই ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বরানগর থানার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল ঘটনার তদন্তে নামে। তদন্ত শুরু করে তদন্তকারীদেরও মনে হতে থাকে তরুণীকে খুন করা হয়েছে ।
তদন্ত আরও খানিকটা এগোতেই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পান গোয়েন্দারা। জানা যায়, অনলাইন গেমিংয়ের মাধ্যমে ওই মহিলার সঙ্গে ধরমবীর নামে এক যুবকের সম্পর্ক তৈরি হয় । পরে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। এই সম্পর্কের কথা জানাজানি হতেই বাড়িতে অশান্তি শুরু হয়। আর সেই অশান্তির জেরে বরানগরের ওই ফ্ল্যাটে ঢুকে তরুণী পার্টনারকে খুন করে ধরমবীর। আপাতত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনই তথ্য সামনে এসেছে তদন্তকারীদের কাছে।
কিন্তু এই তথ্য সঠিক কিনা সেই বিষয়টি যাচাই করার কাজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। খুনের পরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে দক্ষিণেশ্বরের একটি হোটেলে গিয়ে ওঠে সে। খুনের তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করার উদ্দেশ্যে সেই হোটেলেই সে স্নান করে এবং সেখান থেকে দিল্লি পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, হত্যার পর তরুণীর মোবাইল ফোনটি নিজের কাছে রেখে দেয় অভিযুক্ত। পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে ওই ফোনটি অন-অফ করতে থাকে এবং তার মাঝেই তরুণীর পরিবারের সদস্যদের ফোন করে হুমকি দিতে থাকে। এরপর বৃহস্পতিবার দিল্লির আনন্দবিহার স্টেশন চত্বর থেকে ধরমবীরকে গ্রেফতার করা হয় ।
বর্তমানে ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে এনে জেরা শুরু করেছে পুলিশ। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এই প্রসঙ্গে জানান, "ধরমবীর একেকবার একেকরকম কথা বলছে। বয়ান বদল করছে। তদন্তকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। ফলে সে কোনটা সঠিক বলছে এবং কোনটা মিথ্যা কথা বলছে তা বোঝা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।" পুলিশের বিশেষ দল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা এবং ঠিক কী কারণে এই চরম পদক্ষেপ, তা খতিয়ে দেখতে সব দিক থেকে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।