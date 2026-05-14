মমতার আইনজীবী পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন, সত্যতা জানতে চেয়ে চিঠি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'র

পরাজয়ের পর আইনজীবী রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু তাঁর এই পরিচয় কি বৈধ ? জানতে চাইল দেশের আইনজীবীদের নিয়ামক সংস্থা ৷

কলকাতা হাইকোর্টে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: পিটিআই)
Published : May 14, 2026 at 7:12 PM IST

কলকাতা, 14 মে: দু'দিনের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী পরিচয় সবিস্তার জানতে চাইল দেশে আইনজীবীদের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ৷ পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের সেক্রেটারিকে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়ে চিঠি দিয়েছেন ভারতের বার কাউন্সিল-এর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শ্রীমন্ত সেন ৷

2026 সালের নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গিয়েছে তৃণমূল ৷ মাত্র 80টি আসনে জয়ী হয়েছে ঘাসফুল শিবির ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ গত বছর সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর (SIR) নিয়ে সওয়াল করেছেন তিনি, তাও আম জনতা হিসাবে, আইনজীবীর কালো গাউন তাঁর গায়ে ছিল না ৷ এরপর ভোট মিটতে এদিন আইনজীবী অবতারে অবতীর্ণ হন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ তিনি আইনজীবীর ডিগ্রি অর্জন করলেও মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দীর্ঘ সময় তাঁকে হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে দেখা যায়নি ৷ 4 মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর কীভাবে তিনি আইনজীবী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন, এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আইনজীবীদের একাংশও ৷

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী পরিচয় নিয়ে সংশয়, নথি চাইল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (ইটিভি ভারত)

বৃহস্পতিবার সকালেই রাজ্যের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় সওয়াল করতে কলকাতা হাইকোর্টে আসেন রাজ্যের সদ্য-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কোর্ট গাউন পরে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে তিনি প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে সওয়াল করেন ৷

এই ঘটনার পরই সরব তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিল্বদল ভট্টাচার্য, সূর্যনীল দাস-সহ বিজেপি লিগাল সেলের একাধিক আইনজীবী ৷ বেলা গড়াতেই রাজ্য বার কাউন্সিলের কাছে এই চিঠি এসেছে ৷ আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য ও সূর্যনীল দাস মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী হিসাবেই পরিচিত ৷ সূর্যনীল দাস এই নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন ৷

বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চিঠিতে জানানো হয়েছে, এদিন সকালে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীর গাউন পরে নিজেকে আইনজীবী দাবি করে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় সওয়াল করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু তিনি 2011 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ সেই জন্য তাঁর আইনজীবী হিসাবে এনরোলমেন্ট নম্বর যাচাই করা প্রয়োজন ৷ কবে তিনি বার কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর লাইসেন্স বাতিল হয়েছিল কি না, তিনি লাইসেন্স জমা রেখেছিলেন কি না এবং কবেই বা ফেরত পেয়েছেন ৷ এই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখিতে বলা হয়েছে দু'দিনের মধ্যে ৷

বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নোটিশ (ইটিভি ভারত)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী হিসাবে সওয়াল নিয়ে প্রশ্ন কেন ?

আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁর লাইসেন্সটি সাসপেন্ড ছিল ৷ রিজাম্পশন সার্টিফিকেট না-পেয়ে এভাবে আইনজীবী হিসাবে আদালতে কি হাজির হতে পারেন ?" এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী বিল্বদল হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর উদাহরণ দেন ৷

আইনজীবী জানান, প্রাক্তন বিচারপতি কয়েক মাস আগে বিচারপতি হিসাবে অবসর নিয়েছেন ৷ বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর লাইসেন্স সাসপেন্ডেড ছিল ৷ চলতি বছরের জানুয়ারিতে তিনি অবসর নেন ৷ এই চার মাসেও সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসাবে প্র্যাকটিস করার রিজাম্পশন সার্টিফিকেট পাননি ৷ বার কাউন্সিল এখনও দেয়নি ৷ এই অবস্থায় বিল্বদল ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়ে এখনই হঠাৎ বার কাউন্সিলের কাছ থেকে তিনি রিজাম্পশন সার্টিফিকেট পেতে পারেন না ৷ যদি এই সার্টিফিকেট ছাড়া তিনি আইনজীবী হিসাবে এসে থাকেন, তাহলে বার কাউন্সিলের কাছে আমরা অনুরোধ করব, উপযুক্ত পদক্ষেপ করার ৷"

এদিন সকালে কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে 'চোর চোর' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ আর এই অনভিপ্রেত ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে জোরদার রাজনৈতিক তরজা ৷ একদিকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই ঘটনার দায় প্রকারান্তরে তৃণমূলের ঘাড়েই চাপিয়েছেন ৷ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সরব হয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ এদিনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেই দায়ী করেছেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

