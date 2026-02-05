বাম-কংগ্রেস জোটকে হারিয়ে জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনে ক্ষমতা ধরে রাখল তৃণমূল

বাম-কংগ্রেস জোটকে হারিয়ে জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনে ক্ষমতা ধরে রাখল তৃণমূল
বারের নির্বাচনে 'দুর্গ' রক্ষা করতে পারল না বাম-কংগ্রেস জোট । উত্তর 24 পরগনা জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনে নির্বাচনে শেষ হাসি হাসলেন তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের প্রার্থীরা।
বারাসত, 5 ফেব্রুয়ারি: সমানে সমানে টক্কর ! হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও উত্তর 24 পরগনা জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনে নির্বাচনে জয় অধরা বাম-কংগ্রেস জোটের । আইনজীবী সেলের অধরাই থাকল বারের ক্ষমতা ধরে রাখার স্বপ্ন ৷ নির্বাচনে শেষ হাসি হাসলেন তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের প্রার্থীরা।
বুধবার সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতে দেখা যায়, জেলা বারের মোট 17টি আসনের মধ্যে 9টি আসনই গিয়েছে তৃণমূলের দখলে। সেখানে বাম-কংগ্রেস জোট পেয়েছে 8টি আসন। 9-8 ব্যবধানে হারিয়ে এবার জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনে শাসক শিবির । তবে, নির্বাচনে সবকটি আসনে প্রার্থী দিয়েও কোনও ছাপই ফেলতে পারেনি গেরুয়া শিবির । গত বারের মতো এবারও খালি হাতে ফিরতে হয় তাদের । বারের নির্বাচনে জিতে এককভাবে ক্ষমতায় আসায় বিধানসভা ভোটের আগে রীতিমতো উজ্জীবিত তৃণমূল ৷
এই বিষয়ে জেলা বারের নির্বাচনে সভাপতি পদে জয়ী ও তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের নেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "অত্যন্ত সুষ্ঠু ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বারের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে । আইনজীবীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন ৷ জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনে একটা পরম্পরা রয়েছে । সেই পরম্পরা আমরা ধরে রাখতে পারবে বলেই বিশ্বাস রয়েছে । আমরা আশা করছি, জেলা বারের ঐতিহ্য ও গরিমা মর্যাদার সঙ্গে বজায় রাখতে পারব। এবারে বারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, সামনেই বিধানসভা ভোট। সেই ভোটের প্রাক্কালে বারের এই ফলাফল জেলায় প্রতিফলন ঘটবে বলে আমার ধারণা ।"
গত বারের মতো এবারও নির্ধারিত সময়ে উত্তর 24 পরগনা জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন হয় বারের কার্যালয়ে ৷ 14 ও 15 জানুয়ারি, এই দু'দিন মনোনয়ন তোলার দিন হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল । মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন ছিল 16 ও 17 জানুয়ারি ৷ 30 জানুয়ারি হয় জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। 31 জানুয়ারি গণনার দিন হিসেবে নির্ধারিত থাকলেও সেই গণনা প্রক্রিয়া শেষ হতে-হতে বুধবার গড়িয়ে যায়। জেলা বার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বারের মতো এবারও বাম এবং কংগ্রেসের আইনজীবীরা জোটবদ্ধভাবে বারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কিন্তু, তৃণমূল এবং বিজেপি, উভয়ই এককভাবে অংশ নিয়েছিল। ফলে, ত্রিমুখী লড়াইয়ে জমে ওঠে জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন।
পদাধিকারী এবং বারের এক্সিকিউটিভ সদস্য মিলিয়ে মোট 17টি আসনেই এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন বাম-ডান, সব পক্ষই। এবছর মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল 2 হাজার 257 জন । তার মধ্যে ভোট দিয়েছেন 1 হাজার 829। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বারাসত জেলা আদালতের আইনজীবীদের একাংশকে নিয়ে গড়া হয়েছিল নির্বাচক কমিটিও । এদিকে, জেলা বারের নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটের সঙ্গে তৃণমূলের যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে তা স্পষ্ট বারের এক্সিকিউটিভ মেম্বারের ফলাফল থেকেই । এক্সিকিউটিভ মেম্বারের মোট 7টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ও কংগ্রেস 3টি করে আসনে জিতেছে । বাকি একটি আসন গিয়েছে বামেদের ঝুলিতে । জেলা বারের সম্পাদক ও সভাপতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদেই জয়ী হয়েছেন শাসক দলের দুই আইনজীবী অলোক সমাজপতি এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । জয়ী হওয়ার পর ফুলের মালা পড়িয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় দু'জনকেই ।
অন্যদিকে, বারের ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়া নিয়ে কংগ্রেসের আইনজীবী তারক মুখোপাধ্যায় বলেন, "জোটের তরফে আমরা সাতটি আসনে লড়াই করে এবার চারটি আসন পেয়েছি। সেখানে বামেরা 10টি আসনে লড়াই করে মাত্র চারটি আসনে জয়ী হয়েছে। গতবার সমসংখ্যক আসনে লড়াই করে আমরা তিনটি ও বামেরা ছ'টি আসন পেয়েছিল। এবার বামেদের 2টি আসন কমেছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের গতবারের থেকে 1টি আসন বেড়েছে। বামেরা নিজেদের আসন ধরে রাখতে পারলে পঞ্চম বারও জেলা বারের ক্ষমতা যেত জোটের কাছে।"