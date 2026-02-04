ETV Bharat / state

একটি গাছকে বাঁচাতে ঐতিহাসিক 'বার্নপুর হাউস'-এর প্ল্যান বদলেছিলেন স্যার বীরেন !

ইটিভি ভারতেই প্রথম সেই ইতিহাস ৷ একটি অশ্বত্থ গাছকে বাঁচাতে বাঙালি শিল্পপতি বদলে দিয়েছিলেন অভিজাত ও ঐতিহাসিক বার্নপুর হাউসের প্ল্যান ৷

BANYAN TREE OF BURNPUR HOUSE
স্যার বীরেনে সহানুভূতি-শ্রদ্ধা-দায়িত্বশীল উন্নয়নের প্রতীক 'বার্নপুর হাউস'-এর অশ্বত্থ গাছ ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 6:06 PM IST

5 Min Read
তারক চট্টোপাধ্যায়

আসানসোল, 4 ফেব্রুয়ারি: আসানসোল শিল্পাঞ্চল মানেই বাঙালি শিল্পপতি বীরেন্দ্রনাথ বা বীরেন মুখোপাধ্যায়ের জয়-জয়কার ৷ তাঁরই সুচারু ভাবনায় একদিকে যেমন শিল্পের অগ্রগতি হয়েছিল বার্নপুর ও কুলটিতে, তেমনি আধুনিক হতে শিখেছিল শহর দু’টি ৷ স্যার বীরেনের রুচির স্পষ্ট ছাপ এখনও পর্যন্ত রয়েছে বার্নপুর ও কুলটি শহরে ৷ তবে, শিল্পপতি হয়েও সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল থেকেও যে উন্নয়ন করা যায়, সেই উদাহরণ তৈরি করেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৷

আর এখানে শিল্পপতি হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক মর্মস্পর্শী আবেগী মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৷ যা অধিকাংশ মানুষই জানেন না ৷ ইটিভি ভারতেই প্রথম উঠে এল তাঁর সেই অজানা কাহিনি ৷ আদিবাসীদের আবেগ ও ধর্মীয় ভাবনাকে সম্মান দিয়ে, শুধুমাত্র একটি অশ্বত্থ গাছকে বাঁচাতে নিজের সুবিশাল গেস্টহাউসের পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছিলেন স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায় ৷ আজও ইসকো কারখানার বিখ্যাত বার্নপুর হাউসের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই অশ্বত্থ গাছটি ৷ যার বর্তমান বয়স প্রায় 150 বছর ৷

স্যার বীরেনে সহানুভূতি-শ্রদ্ধা-দায়িত্বশীল উন্নয়নের প্রতীক 'বার্নপুর হাউস'-এর অশ্বত্থ গাছ ৷ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ইস্কো কারখানা ও স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাবা রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ী টমাস মার্টিনের যৌথ উদ্যোগে 1918 সালে আসানসোলের হীরাপুর মৌজায় তৈরি হয় ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি বা ইস্কো কারখানা ৷ কুলটিতেও রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আরেকটি ইস্পাত কারখানা ছিল ৷ 1924 সালে ইস্কো কারখানায় সহকারী প্রধান হিসেবে যোগ দেন রাজেন্দ্রনাথের ছেলে বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৷

Banyan Tree of Burnpur House
150 বছরের পুরনো এই অশ্বত্থ গাছ বাঁচাতে গেস্ট হাউসের প্ল্যান বদলে ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা ৷ (নিজস্ব ছবি)

তাঁর উদ্যোগেই 1936 সালে কুলটির ইস্পাত কারখানাকেও ইস্কোর সঙ্গে যুক্ত করা হয় ৷ এর 21 বছর পর 1957 সালে স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ইস্কো কারখানার পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান করা হয় ৷ এরপরেই এক বাঙালি শিল্পপতি তাঁর সুচারু ভাবনায় বার্নপুরে ইস্কো কারখানায় ব্লাস্ট ফার্নেস তৈরি করেন ৷ ওড়িশায় গুয়া, চিরিয়া, মনোহরপুরে লৌহ আকরের খনি কেনা হয় ৷ ঝাড়খণ্ডের চাষনালা, আসানসোলে জিতপুর ও রামনগরে খোলামুখ কয়লাখনি করা হয় ৷ শুধু তাই নয়, স্যার বীরেন তৈরি করেছিলেন এশিয়ার বৃহত্তম রোপওয়ে ৷ কয়লা আনার জন্য চাষনালা থেকে বার্নপুর পর্যন্ত এই রোপওয়ে চলত ৷ স্যার বীরেনের সঙ্গে ইস্কো কারখানার প্রায় 42 বছরের সম্পর্ক ছিল ৷ একথায় অভাবনীয় ছিল এই বাঙালি শিল্পপতির উত্তরণের ইতিহাস ৷

বার্নপুর গেস্ট হাউসের নির্মাণ

বার্নপুর শহরে স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায়ের বাংলো ছিল 'সেভেন দ্য রিডজ' ৷ বর্তমানে সেই বাংলোই এখন ইসকো কারখানার জনসংযোগ বিভাগ ৷ কিন্তু, সেই সময় বীরেন মুখোপাধ্যায় ভেবেছিলেন অতিথিদের আপ্যায়ন এবং থাকার জন্য একটি অতিথি নিবাস তৈরি করবেন ৷ সেই মতো তাঁর বাংলো 'সেভেন দ্য রিডজে'র পাশেই সরলরেখা ধরে আরও একটি গেস্টহাউস তৈরির পরিকল্পনা করা হয় ৷

Banyan Tree of Burnpur House
'বার্নপুর হাউস'-এর অশ্বত্থ গাছ ৷ (নিজস্ব ছবি)

স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায় মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানিকে প্ল্যান তৈরি করতে বলেন ৷ সেই মতো মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানি সুবিশাল গেস্ট হাউসের পরিকল্পনা তৈরি করেন ৷ সেটি তৈরি হয় 1962 সালে ৷ নাম দেওয়া হয় বার্নপুর গেস্ট হাউস ৷ এখনকার বার্নপুর হাউস ৷ সেই সময় খরচ হয়েছিল 13 লক্ষ টাকা ৷ জানা গেছে, বেনারসের কাছে ভোদহি থেকে ট্রেলারে করে কার্পেট আনা হয়েছিল এই গেস্ট হাউসের জন্য ৷ ইসকো কারখানার সেই বার্নপুর হাউস আজও রয়েছে ৷ কালের সঙ্গে আরও আধুনিক হয়েছে এই গেস্ট হাউস ৷ আজও কেন্দ্রের মন্ত্রী থেকে শুরু উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা যখন দেশ-বিদেশ থেকে আসেন, তখন এই অভিজাত বার্নপুর হাউসেই তাঁদের রাখা হয় ৷

বার্নপুর হাউস ও অশ্বত্থ গাছ

কালের সঙ্গে-সঙ্গে বার্নপুর হাউসের সংস্কার হয়েছে ৷ আরও আধুনিক করা হয়েছে বার্নপুর হাউসকে ৷ সামনে তৈরি হয়েছে বাগান ৷ সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে গোটা এলাকার ৷ কিন্তু, বার্নপুর হাউসের সামনে আজও রয়ে গেছে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ ৷ এই অশ্বত্থ গাছকে ঘিরেই রয়েছে স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এক অজানা ইতিহাস ৷ ইস্কো কারখানার মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ভাস্কর কুমার এবং বিশিষ্ট লেখক ও প্রাক্তন ইস্কো কর্মী শ্যামল হোম রায় সেই ইতিহাসের কথা ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন ৷

Banyan Tree of Burnpur House
ইস্কো সংস্থার গেস্ট হাউস 'বার্নপুর হাউস' ৷ (নিজস্ব ছবি)

তাঁরা জানান, '7 নম্বর দ্য রিডজ' বীরেনের বাংলোর পাশেই একই সরলরেখায় বার্নপুর গেস্ট হাউস তৈরি হওয়ার কথা ছিল ৷ মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানি পরিকল্পনা তৈরি করে দেওয়ার পর স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায় নিজে আসেন বার্নপুরে এবং মাপজোক শুরু হয় গেস্ট হাউসের জন্য ৷ যখন মাপজোক করা হচ্ছিল, তখন এক আদিবাসী বৃদ্ধ সেখানে বসেছিলেন ৷ সেই আদিবাসী বৃদ্ধ স্যার বীরেনের কাছে জানতে চান, "বাবু এখানে কী হবে ?" স্যার বীরেন তাঁকে বলেছিলেন, "এখানে গেস্ট হাউস তৈরি হবে ৷"

কিন্তু বীরেনের মনে খটকা লাগায় বৃদ্ধকে বারবার তিনি জিজ্ঞেস করেন, কী কারণে তিনি এমনটা জানতে চাইলেন ৷ বারবার জিজ্ঞেস করায় বৃদ্ধ আমতা-আমতা করে বলেন, "এখানে গেস্ট হাউস হলে একটি গাছ কাটা পড়বে ৷ ওই গাছটির সঙ্গে আমাদের আদিবাসী সমাজের ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং আবেগ জড়িয়ে আছে ৷"

এটা শুনেই বীরেন মুখোপাধ্যায় কাজ বন্ধ করিয়ে দেন ৷ তিনি মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানিকে আবার নতুন করে প্ল্যান করতে বলেন ৷ সেই মতো '7 দ্য রিডজ' বাংলোর সরলরেখা ধরে যে গেস্ট হাউস হওয়ার কথা ছিল, তা বাতিল করা হয় ৷ ওই গাছটির কারণে গেস্ট হাউসকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ গাছটিকে বাঁচিয়ে রেখেই নির্মাণ করা হয় গেস্ট হাউস ৷ বর্তমানে বার্নপুর হাউসের সামনে সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটি রয়েছে এবং এই গাছটি স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায়ের স্পর্শকাতর এবং মর্মস্পর্শী অনুভূতির ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ৷ সেই সঙ্গে নীরবে সহানুভূতি, শ্রদ্ধা এবং দায়িত্বশীল উন্নয়নের এক গল্প বলে চলেছে এই অশ্বত্থ গাছ ৷

BURNPUR GUEST HOUSE
SIR BIRENDRANATH MUKHERJEE
IISCO
বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
BANYAN TREE OF BURNPUR HOUSE

