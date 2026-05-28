বালি পাচার চক্রে যুক্ত ! গ্রেফতার বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ
ধৃতকে গঙ্গারামপুর মহাকুমা আদালত 14 দিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷
Published : May 28, 2026 at 7:30 PM IST
বংশীহারী, 28 মে: বালি পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ৷ আর এই অভিযোগে রাজ্যে পালাবদল হতেই গ্রেফতার বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ ৷ ধৃতের নাম নিত্যাশিস মজুমদার ওরফে মনুয়া ।
ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বংশীহারী ব্লকের সিওল এলাকায় । দীর্ঘদিন থেকে অভিযোগ আসছিল, এলাহাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে টাঙন নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা ও পাচারের কাজ চলছিল । নদী থেকে তোলা বালি বিভিন্ন জায়গায় মজুত করে ব্যবসাও করা হচ্ছিল বলে স্থানীয়দের দাবি ।
পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয় । রাতেই তাঁকে বংশীহারী থানায় নিয়ে আসা হয় । সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গভীর রাতে গ্রেফতার করা হয় । বৃহস্পতিবার নিত্যাশিস মজুমদারকে তোলা হয় গঙ্গারামপুর মহাকুমা আদালতে । 14 দিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক ৷
জানা গিয়েছে, এর আগেও নিত্যাশিস মজুমদারের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ছিল । যদিও থানায় কোনও অভিযোগ না হওয়ায় সেই সময় তিনি ছাড়া পেয়ে যান । অবশ্য অভিযুক্ত সম্পূর্ণ বিষয়টি অস্বীকার করেছেন । তাঁর দাবি, এ বিষয়ে কিছুই জানেন না । নিত্যাশিস মজুমদার বলেন, "সম্পূর্ণ অভিযোগ মিথ্যা । কোনওদিনই বালি পাচার করিনি । কীভাবে বালি পাচার হয় তাও জানা নেই । সম্পূর্ণ অভিযোগ ভিত্তিহীন ।"
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্র মৌখিকভাবে বলেন, "বালি পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় নিত্যাশিস মজুমদার ওরফে মনুয়াকে । বৃহস্পতিবার তোলা হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে ।"
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই পুলিশের জালে একের পর এক তৃণমূলের নেতা ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরেও একাধিক তৃণমূল নেতাকে পাকড়াও করা হয়েছে ৷ কয়েকদিন আগে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায় 14 লাখ টাকা তোলা নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কমল সরকারকে ৷ তিনি বর্তমানে তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্যও । তার আগে পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা তোলার অভিযোগে গ্রেফতার হন তৃণমূল নেতা মফিজউদ্দিন মিয়া এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী পমীরুদ্দিন মিয়াঁ ।