বংশীহারীর যুবকের জেএমবি যোগ ! ভাগলপুর থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ
JMB Militant Arrested from Bhagalpur: জেএমবি জঙ্গি সন্দেহে ধৃত যুবককে এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷
Published : October 9, 2026 at 7:19 PM IST
বংশীহারী (দক্ষিণ দিনাজপুর), 9 অক্টোবর: বিহারের ভাগলপুরের গোপন আস্তানা থেকে মজিবুর রহমান নামে এক সন্দেহভাজন জেএমবি জঙ্গিকে আটক করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ ৷ জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশের সদস্য় সন্দেহে ধৃত ওই জঙ্গি জেলার বংশীহারী থানার কুশকারি এলাকার বাসিন্দা ৷ তাকে বংশীহারী থানায় নিয়ে আসা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে এনআইএ-কে খবর দেওয়া হয়েছে ৷ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা বংশীহারীতে পৌঁছালে, ধৃত মজিবুর রহমানকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷
জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল বিহারের ভাগলপুরে অভিযান চালায় ৷ সেখানে এক গোপন আস্তানা থেকে মজিবুরকে আটক করে বংশীহারী থানায় নিয়ে আসা হয় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 29 সেপ্টেম্বর বংশীহারী থানার কুশকারি এলাকায় জেএমবি যোগের অভিযোগে মজিবুর রহমানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে এসেছিল এনআইএ-র একটি দল ৷ অভিযুক্তের খোঁজ করার পাশাপাশি বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা ৷ পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা ৷ তবে, সেই সময় মজিবুরের সন্ধান না-মেলায় খালি হাতেই ফিরতে হয় এনআইএ-র দলকে ৷
এরপর থেকেই মজিবুরের সন্ধানে তৎপর হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গঙ্গারামপুরের এসডিপিও শুভতোষ সরকারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল বিহারে পৌঁছায় ৷ এরপর বৃহস্পতিবার রাতেই অভিযান চালিয়ে আটক করা হয় বংশীহারীর ওই যুবককে ৷ তদন্তকারী সংস্থার হাতে মজিবুর রহমানকে তুলে দেওয়ার পরেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ও সম্ভাব্য জঙ্গি যোগ নিয়ে পরবর্তী তদন্ত এগোবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ তবে, পরিবারের তরফে সব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে এলাকাবাসী শাহাজান আলি বলেন, "ছোট থেকেই খুব ভালো ছেলে হিসেবে আমরা জানি ৷ পাড়ার কোনও ঝামেলার সঙ্গে জড়াত না ৷ পড়াশোনার জন্য ছোট থেকে বাইরে ছিল ৷ বাইরে পড়াশোনা করার সুবাদে হয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে এরকম অভিযোগ উঠছে ৷ কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে, সেটা প্রশাসন বলতে পারবে ৷ সবার হাতেই এখন ইন্টারনেট ৷ ফলে কে, কোথায় যুক্ত হচ্ছে, তা বলা মুশকিল ৷ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদি কোথাও যুক্ত হয়, তাহলে আমরা সেটা বলতে পারব না ৷ তবে আমরা চাই প্রশাসন সঠিকভাবে তদন্ত করুক, তাহলে সত্যিটা বেরিয়ে আসবে ৷"
এই বিষয়ে ধৃত মজিবুরের বাবা মিজানুর রহমান বলেন, "বিহারের ভাগলপুর থেকে গতকাল রাতে ছেলেকে আমরা বংশীহারী থানায় নিয়ে আসি ৷ তবে ওর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷
এই বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার বলেন, "গত 29 সেপ্টেম্বর কুশকারি এলাকার মুন্দেহার গ্রামে এনআইএ টিম এসেছিল মজিবুর রহমানের বাড়িতে ৷ সেই সময় মজিবুর রহমান পালিয়ে ছিল ৷ সেই ঘটনার 10 দিনের মাথায় বিহারের ভাগলপুর থেকে জেলা পুলিশের একটি দল মজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে ৷ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কলকাতার এনআইএ টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে ৷ তারা কলকাতা থেকে বুনিয়াদপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ৷ আমরা খুব তাড়াতাড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে NIA-র হাতে মুজিবুরকে তুলে দেব ৷"