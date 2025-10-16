বিনা সংস্কারে পড়ে বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী কালী মন্দির

বিনা সংস্কারে পড়ে বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী কালী মন্দির
কালীপুজোয় রূপোর মুখোশ ও সোনার জিভ পড়িয়ে পুজো করা হয় হংসেশ্বরী মাকে ৷ বাকি সারাবছর তিনি শান্তরূপে পূজিত হন ৷
Published : October 16, 2025 at 9:44 PM IST
বাঁশবেড়িয়া, 16 অক্টোবর: 212 বছরের পুরনো হংসেশ্বরী কালী মন্দির ৷ হুগলির বাঁশবেড়িয়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র এটি ৷ এই মন্দিরের অদ্ভুত গঠনশৈলী দেখতে দেশ বিদেশ থেকে বহু পর্যটক এখানে ভিড় করেন । বজ্রপাতে সেই মন্দিরের চূড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ভেঙে পড়ছে মন্দিরের চারদিক ৷ টাকার অভাবে সংস্কার হচ্ছে না এই মন্দির ৷
পুরো মন্দির চত্বর এখন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত । তাই মন্দিরের পুরোহিত থেকে দর্শনার্থীরা পুরাতত্ত্ব বিভাগের দিকে অবহেলার অভিযোগ তুলেছেন । তাঁদের দাবি, বর্তমানে এই মন্দির রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । তাই দ্রুত সংস্কার করা হোক ৷
মন্দির তৈরির ইতিহাস
প্রাচীনকালে বংশবাটী গ্রামের অর্থাৎ বর্তমানে বাঁশবেড়িয়ায় বসবাস করতেন রাজা নৃসিংহদেব । তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন । কথিত আছে, নৃসিংহদেব স্বপ্নাদেশ পান মা কালী ভেসে আসছেন ৷ সেসময় বেনারস থেকে হংসেশ্বরী ঘাটে ভেসে এসেছিল নিমকাঠের গুঁড়ি ৷ সেই নিমকাঠের গুঁড়ি দিয়ে তিনি হংসেশ্বরী কালীর মূর্তি তৈরি করেন ৷ এর সঙ্গে সঙ্গে নৃসিংহদেব 1799 সালে হংসেশ্বরী মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন । তবে মন্দিরের অর্ধ সমাপ্ত হওয়ার সময়ই মৃত্যু হয় নৃসিংহদেবের । পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী রানি শঙ্করী দেবী মন্দির তৈরির কাজ সম্পন্ন করেন 1814 সালে ।
মন্দিরের খুঁটিনাটি
ষটচক্র ভেদ প্রণালীতে এই মন্দির নির্মিত । মানবদেহে ঈরা, পিঙ্গলা,বজ্রাক্ষ, সুষুম্না ও চিত্রিনী নামক যে পাঁচটি নাড়ি বিদ্যমান আছে, সেই অনুযায়ী 5 তলা ও 13 চূড়া বিশিষ্ট 70 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মন্দির স্থাপন করা হয়েছে । মূল মন্দিরে কুণ্ডলিনী শক্তি রূপে দেবী হংসেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন ।
মা কালীর এই মন্দিরের পাঁচ দিকে শিব লিঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত ৷ মন্দিরের চারপাশের প্রতিটি চূড়ার নিচে একটি করে কালো শিবলিঙ্গ রয়েছে এবং ওপরে একটি সাদা শিবলিঙ্গ পূজিত হয়ে আসছে । মন্দিরের উপরে শতদল পদ্মের 13টি চূড়া রয়েছে । মূল বেদি গোলাকার পরিস্ফুটিত পদ্মের মতো । যার উপর অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন দেবী । মন্দিরের অনেকটা অংশই পাথরের উপর নকশা করা । মাঝের অংশে রাজস্থানের পাথর ও বাকি চুন সুড়কি দিয়ে মন্দির তৈরি করা হয় ।
কালীপুজোয় বিশেষ রূপ দেবীর
মা কালী এখানে চতুর্ভুজা ৷ দেবীর শরীরের রঙ নীল ৷ বামহাতে রয়েছে খড়গ ও নরমুণ্ড এবং ডানহাতে অভয়মুদ্রা ও শঙ্খ । বছরে 364 দিন দেবীর শান্ত মূর্তিরূপে নিত্যপুজো হয় ৷ কালীপুজোর দিন একমাত্র উগ্র রূপ দেখা যায় । সেদিন রূপোর মুখোশ ও সোনার জিভ পড়িয়ে এলোকেশী উগ্র রূপে ধরা দেন তিনি । 12 বছর অন্তর অঙ্গরাগ করা হয় ৷
টেরাকোটা শিল্প মন্দিরে
হংসেশ্বরী কালী মন্দিরের পাশেই রয়েছে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির । যেখানে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের আদলে টেরাকোটা শিল্প ফুটে উঠেছে ৷ মন্দিরের গায়ে দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ, রাসলীলা, নৌকা বিলাস এবং নারায়ণের অনন্ত শয্যার পোড়া মাটির কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় । তবে বর্তমানে এইসব টেরাকোটার কাজও নষ্ট হতে বসেছে ।
এই দুটি মন্দিরকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে । পুরাতত্ত্ব বিভাগ কিছুটা রক্ষণাবেক্ষণ করলেও তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করা যাচ্ছে না । একটি বিষ্ণু মূর্তি পুজো করা হয় । তবে বহু কাল আগে আসল বিষ্ণুমূর্তিটি আগেই চুরি হয়ে গিয়েছে । তাই বারবার মন্দির সংস্কারের দাবি উঠছে ৷
পুরোহিতের অভিযোগ
হংসেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত বসন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই মন্দিরের নানা ইতিহাস আছে । কিছু বছর আগে টাকা খরচ করে শৌচাগার করা হয়েছে । কিন্তু আরেকটি চতুর্ভুজা দুর্গা মন্দির তৈরি করা হচ্ছে না । মন্দির সংস্কারের কিছু কাজ করছে না ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ । কয়েকমাস আগে মন্দিরে বাজ পড়ে সিসিটিভি মনিটার নষ্ট হয়ে গিয়েছে । যদি সংস্কার না হয় আগামিদিনে পুরো মন্দির নষ্ট হয়ে যাবে ।"
তিনি আরও বলেন, "কোভিডের পর থেকে কোনও মেরামতি হয়নি মন্দিরের । এমনকি মন্দিরে নাইট ডিউটি তুলে দিয়েছে পুরাতত্ব বিভাগ । পুলিশের সহযোগিতায় মন্দির রক্ষার ব্যবস্থা করেছি । মন্দিরের গর্ভ গৃহের ঘর দখল করে অসামাজিক কাজ করে পুরাতত্ত্ব বিভাগের এক স্থায়ী কর্মী । মন্দিরের চারদিক ভেঙে পড়ছে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না । পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও তার কর্মীরা ঠিক করে কাজ করুক ।"
ব্যবসায়ীদের আক্ষেপ
মন্দিরকে ঘিরে পসরা সাজিয়ে বসেছেন ছোট-বড় অনেক ব্যবসায়ী ৷ মন্দির সংস্কারের ব্যবস্থা না নিলে তাঁদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা ৷ মন্দিরের বাইরের ব্যবসায়ী রমেশ দাস বলেন, "সরকার যদি মন্দির মেরামতি ও রং না করে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তা নষ্ট হয়ে যাবে । এমনিতেই প্লাস্টার খসে পড়ছে । তার মধ্যে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বাজ পড়ে উপরের চূড়ার অংশ-সহ বেশ কিছু জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । কালীপুজো ও শীতকালীন সময়ে বহু পর্যটকের ভিড় হয় । মন্দির যদি না ঠিক থাকে, তাহলে আমাদের ব্যবসাও নষ্ট হয়ে যাবে । তাই আমাদের আবেদন সরকার সংস্কার করুক এই মন্দির ।"
পর্যটকদের আবেদন
মন্দির সংস্কারের আবেদন শোনা গেল পর্যটকদের গলাতেও ৷ কলকাতা থেকে আসা পর্যটক দেবশ্রী রায় বলেন, "পুরাতত্ত্ব বিভাগ ঠিকমত সংস্কার না করলে আমরা বাঁশবেড়িয়া হংসেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস হারিয়ে ফেলব । দু’টি মন্দিরই গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য । তাই সংস্কারের ব্যবস্থা করুন । তাহলে আমাদের ইতিহাসও বেঁচে থাকবে ।"
আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (ASI) কলকাতার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক রাজেন্দ্র যাদব বলেন, "মন্দিরের পরিস্থিতি দেখা হয়েছে । সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ এলে সমস্ত কাজ হয়ে যাবে ।"