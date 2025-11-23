মতুয়া গড়ে মুখ্যমন্ত্রী ! সভার আগেই ঠাকুরবাড়িতে ধিক্কার ব্যানার

মতুয়া গড়ে মুখ্যমন্ত্রী ! সভার আগেই ঠাকুরবাড়িতে ধিক্কার ব্যানার
মঙ্গলবার বনগাঁয় সভা এবং গাইঘাটার চাঁদপাড়ায় একটি পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর এই সফর ঘিরে ঠাকুরবাড়িতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷
November 23, 2025
গাইঘাটা, 23 নভেম্বর: এসআইআরের প্রতিবাদে মতুয়া গড়ে এবার সভা ও পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আগামী মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় সভা এবং গাইঘাটার চাঁদপাড়ায় তিনি একটি পদযাত্রা করবেন বলে জানা গিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর আসার আগেই তাঁকে ধিক্কার জানিয়ে ব্যানার লাগনো হল ঠাকুরবাড়ি চত্বরে । এই নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে ফের শুরু হয়েছে বাকযুদ্ধ। যদিও মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরবাড়িতে যাবেন কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয় ।
মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার জানিয়ে বড় বড় ব্যানারে লেখা রয়েছে, "পূর্ণব্রহ্ম শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও যুগাবতার শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরকে ইচ্ছাকৃতভাবে রঘুচাঁদ ও গরুচাঁদ বলে কটাক্ষ করার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মতুয়া সমাজ ধিক্কার জানায় ।" সূত্রের খবর, রবিবার সকালে শান্তনু ঠাকুরের অনুগামী হিসাবে পরিচিত মতুয়াদের একাংশ ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দির, পুকুরঘাট-সহ একাধিক জায়গায় ধিক্কার ব্যানার লাগিয়েছেন।
বিষয়টি নিয়ে শান্তনু ঠাকুরকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মমতাবালা ঠাকুর । তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠাকুরবাড়িতে এসেছেন ৷ তখন আমরাও চাইলে এসব করতে পারতাম । বিজেপি ঠাকুরবাড়ির মাটি-জলকে অপমান করেছিল । প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে কিছুই দিয়ে যাননি মতুয়াদের । এখন চক্রান্ত করে বেনাগরিক করার চেষ্টা করছেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়ির জন্য এবং মতুয়াদের জন্য অনেক কিছু করেছেন । তারপরও এই ধরনের মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে । আগামিদিনে মতুয়ারাই এর জবাব দেবে ।"
এই প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুরের 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক বিজিত কান্তি মণ্ডল বলেন, "শুনেছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে আসবেন ৷ আমরা তাঁকে ধিক্কার জানিয়েছি, প্রতিবাদ করেছি । কারণ, কোনও এক সময়ে তিনি হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কটুক্তি করেছিলেন । একজন মানুষের নামকে কটুক্তি করে গরু বলা যায়, আমরা আগে শুনিনি। কিন্তু তিনি একটা মানুষকে গরু বলে দিলেন ! এর প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া মধ্যম মহাসঙ্ঘের পক্ষ থেকে ঠাকুরের ভক্তরা সকলে মিলে আমরা ধিক্কার জানিয়েছি ।"
মমতা বালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বলেন, "যাঁদের মানসিকতা ছোট, তাঁরা সেই ছোট মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন ৷ আগে প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এসেছেন ৷ আমরা মতুয়ারা তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলাম । মুখ্যমন্ত্রীও সবার ৷ তাই ঠাকুরবাড়িতে তিনিও আসতে পারেন ।"