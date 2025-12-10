ETV Bharat / state

SIR না-মানার সিদ্ধান্তে অনড় আদিবাসীরা, বৈঠক ওড়িশার 'মাঝি সরকার' প্রতিনিধিদের সঙ্গে

একদিকে ওড়িশা থেকে আসা 'মাঝি সরকার' প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন গ্রামবাসীরা ৷ অন্যদিকে নিজেদের আদিবাসী সমাজের স্থানীয় বিশিষ্টজনদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেন না তাঁরা ।

Majhi sarkar
'মাঝি সরকার' প্রতিনিধি গীতা মুর্মুর সঙ্গে বৈঠক আদিবাসীদের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 10, 2025 at 8:02 PM IST

রানিবাঁধ (বাঁকুড়া), 10 ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 11 ডিসেম্বর এসআইআর-এর ফর্ম ফিল-আপের শেষ দিন ৷ কিন্তু এখনও এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করতে রাজি হল না বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের মুচিকাটা ও ভেদুয়াশোল গ্রামের 79 জন আদিবাসী মানুষ ৷ এদিকে, ওড়িশা থেকে আসা 'মাঝি সরকার'-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ওই গ্রামবাসীরা ৷ তবে অন্যদিকে নিজের সমাজের স্থানীয় বিশিষ্টজনদের সঙ্গেই আলোচনায় বসতে নারাজ তাঁরা ৷

জঙ্গলমহলের 22টি আদিবাসী পরিবারের 79 জন সদস্যের দাবি, তাঁদের কাছে 'মাঝি সরকার' পরিচয়পত্র আছে ৷ তাই ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রয়োজন নেই ৷ অভিযোগ উঠেছে, ওড়িশা থেকে কিছু লোকজন এসে 'সমাজবাদ আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাঝি সরকার'-এই নামে গরিব ও অক্ষর-জ্ঞানহীন আদিবাসী মানুষদের মগজ ধোলাই করছে ৷ তাই তারা এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করতে চাইছেন না ৷

SIR-এ অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড়, 'মাঝি সরকার' প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক আদিবাসীদের (ইটিভি ভারত)

সম্প্রতি মাঝি সরকারের নামে প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । যাদের মধ্যে ওড়িশার এক বাসিন্দাও রয়েছেন । কিন্তু তাতে আদৌ দমে না-গিয়ে মঙ্গলবার সকালে 'সমাজবাদ আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাঝি সরকার কিষান সৈনিক মহিলা মণ্ডল'-এর প্রতিনিধি গীতা মুর্মু-সহ তিনজন ওড়িশা থেকে আসেন রানিবাঁধের মুচিকাটা গ্রামে । মাঝি সরকারের বিশেষ পোশাক, মাথায় টুপি এবং কাঁধে তীর-ধনুক নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকে অংশ নেন তাঁরা । রাত পর্যন্ত চলে সেই বৈঠক ৷ তাতে মাঝি সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয় । বৈঠক শেষে গ্রামবাসীরা জানিয়ে দেন, তাঁরা এখনও এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ না-করার সিদ্ধান্তেই অনড় রয়েছেন ৷

Majhi sarkar
আদিবাসী সমাজের স্থানীয় বিশিষ্টজনদের সঙ্গে আলোচনা (নিজস্ব ছবি)

'মাঝি সরকার'-এর প্রতিনিধি গীতা মুর্মু বলেন, "আমরা ভারতের আদি বাসিন্দা । তাই আলাদা করে সরকারের পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নেই । আমাদের ওড়িশার এক প্রতিনিধি ও এখানকার আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই সব ঘটনায় গ্রামবাসীরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন । তাঁদের সাহস জোগাতে এসেছি । সমাজের নানা বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছি ।"

এর আগে মুচিকাটা ও ভেদুয়াশোল গ্রামের মোট 79 জন বাসিন্দা 'মাঝি সরকার'-এ সামিল হওয়ার দাবি জানিয়ে এসআইআর ফর্ম পূরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন । প্রশাসনের পক্ষ থেকে বোঝাতে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাদের । পরে তদন্তে নেমে পুলিশ মাঝি সরকারের নামে একটি প্রতারণা-চক্রের হদিশ পায় এবং ওড়িশা ও বারিকুল এলাকা থেকে দু'জনকে, একই অভিযোগে বান্দোয়ান থেকে আরও একজনকে গ্রেফতার করে ।

মঙ্গলবার সারা ভারত লেখক সংগঠনের দক্ষিণ বাঁকুড়া শাখা, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল, আদিবাসী একতা মঞ্চ-সহ আদিবাসী বুদ্ধিজীবী মহলের প্রায় 15 জন প্রতিনিধি গ্রামবাসীদের সচেতন করতে রানিবাঁধের বিভিন্ন গ্রামে যান । ভেদুয়াশোলে কাউকে না-পেয়ে তাঁরা পৌঁছন মুচিকাটায় । সেখানে দেখেন, গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যেই ওড়িশা থেকে আসা 'মাঝি সরকার'-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন । আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিরা বারবার অনুরোধ জানালেও গ্রামবাসীরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাননি ।

গ্রামবাসীর তরফে ওড়িশা থেকে আসা 'মাঝি সরকার' প্রতিনিধিদের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের বিশিষ্ট্যজনের প্রতিনিধিদের যৌথ বৈঠকের প্রস্তাব দেওয়া হয় ৷ তবে তা নাকচ করে দেন আদিবাসী সমাজের বিশিষ্ট্যজনেরা । তাঁরা আলাদা ভাবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে চান ৷ তবে গ্রামবাসীরা তাতে রাজি হননি ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পর আদিবাসী সমাজের বিশিষ্ট্যজনেরা রাস্তায় দাঁড়িয়েই এসআইআর-এর ফর্ম পূরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন গ্রামবাসীদের ।

Majhi sarkar
রানিবাঁধের মুচিকাটা গ্রামে 'মাঝি সরকার' প্রতিনিধিরা (নিজস্ব ছবি)

আদিবাসী একতা মঞ্চের সদস্য বিশ্বনাথ সর্দার বলেন, "আমাদের সাঁওতাল সমাজের বেশ কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষ অন্যের কথায় প্ররোচিত হয়েছে এবং মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে তাঁরা এসআইআর ফর্ম ফিল-আপ করতে রাজি হয়নি ৷ এখনও পর্যন্ত তাঁরা এসআইআর-এর ফর্ম ফিল-আপ করেননি ৷ ওঁদের এমনভাবে বোঝানো হয়েছে যে তাঁরা শুধু ওড়িশার মাঝি সরকার সংগঠনের কথা শুনছেন ৷ তাই সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা আদিবাসী একতা মঞ্চের রানিবাঁধ ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত নেতৃত্ব ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম ৷ কিন্তু ওঁরা আলোচনা সভা ডেকেও তাতে অংশ নিতে চায়নি ৷ তাই আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওঁদের সতর্ক করলাম ৷ এসআইআর ফর্ম ফিল-আপ করার আবেদন জানালাম ৷"

আদিবাসী একতা মঞ্চের আরেক সদস্য চিতল আবদার বলেন, "আশা করছি, আমাদের কথা শুনে 11 তারিখের মধ্য ওঁরা এসআইআর ফর্ম ফিল-আপ করবেন ৷ যাতে ভবিষ্যত সুরক্ষিত থাকে ৷ গণতন্ত্র বা ভারতবর্ষের বাইরে না-যাওয়ার বার্তা দিয়েছি ৷ আমাদের কথা শুনে ওঁরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনায় বসবেন বলেছেন ৷ নিজেদের উদ্যোগে গিয়েও অপমানিত হয়ে ফিরতে হল-এটাই কষ্টের । এই আচরণ আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে মানায় না ।"

