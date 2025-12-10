SIR না-মানার সিদ্ধান্তে অনড় আদিবাসীরা, বৈঠক ওড়িশার 'মাঝি সরকার' প্রতিনিধিদের সঙ্গে
একদিকে ওড়িশা থেকে আসা 'মাঝি সরকার' প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন গ্রামবাসীরা ৷ অন্যদিকে নিজেদের আদিবাসী সমাজের স্থানীয় বিশিষ্টজনদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেন না তাঁরা ।
Published : December 10, 2025 at 8:02 PM IST
রানিবাঁধ (বাঁকুড়া), 10 ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 11 ডিসেম্বর এসআইআর-এর ফর্ম ফিল-আপের শেষ দিন ৷ কিন্তু এখনও এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করতে রাজি হল না বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের মুচিকাটা ও ভেদুয়াশোল গ্রামের 79 জন আদিবাসী মানুষ ৷ এদিকে, ওড়িশা থেকে আসা 'মাঝি সরকার'-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ওই গ্রামবাসীরা ৷ তবে অন্যদিকে নিজের সমাজের স্থানীয় বিশিষ্টজনদের সঙ্গেই আলোচনায় বসতে নারাজ তাঁরা ৷
জঙ্গলমহলের 22টি আদিবাসী পরিবারের 79 জন সদস্যের দাবি, তাঁদের কাছে 'মাঝি সরকার' পরিচয়পত্র আছে ৷ তাই ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রয়োজন নেই ৷ অভিযোগ উঠেছে, ওড়িশা থেকে কিছু লোকজন এসে 'সমাজবাদ আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাঝি সরকার'-এই নামে গরিব ও অক্ষর-জ্ঞানহীন আদিবাসী মানুষদের মগজ ধোলাই করছে ৷ তাই তারা এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করতে চাইছেন না ৷
সম্প্রতি মাঝি সরকারের নামে প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । যাদের মধ্যে ওড়িশার এক বাসিন্দাও রয়েছেন । কিন্তু তাতে আদৌ দমে না-গিয়ে মঙ্গলবার সকালে 'সমাজবাদ আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাঝি সরকার কিষান সৈনিক মহিলা মণ্ডল'-এর প্রতিনিধি গীতা মুর্মু-সহ তিনজন ওড়িশা থেকে আসেন রানিবাঁধের মুচিকাটা গ্রামে । মাঝি সরকারের বিশেষ পোশাক, মাথায় টুপি এবং কাঁধে তীর-ধনুক নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকে অংশ নেন তাঁরা । রাত পর্যন্ত চলে সেই বৈঠক ৷ তাতে মাঝি সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয় । বৈঠক শেষে গ্রামবাসীরা জানিয়ে দেন, তাঁরা এখনও এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ না-করার সিদ্ধান্তেই অনড় রয়েছেন ৷
'মাঝি সরকার'-এর প্রতিনিধি গীতা মুর্মু বলেন, "আমরা ভারতের আদি বাসিন্দা । তাই আলাদা করে সরকারের পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নেই । আমাদের ওড়িশার এক প্রতিনিধি ও এখানকার আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই সব ঘটনায় গ্রামবাসীরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন । তাঁদের সাহস জোগাতে এসেছি । সমাজের নানা বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছি ।"
এর আগে মুচিকাটা ও ভেদুয়াশোল গ্রামের মোট 79 জন বাসিন্দা 'মাঝি সরকার'-এ সামিল হওয়ার দাবি জানিয়ে এসআইআর ফর্ম পূরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন । প্রশাসনের পক্ষ থেকে বোঝাতে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাদের । পরে তদন্তে নেমে পুলিশ মাঝি সরকারের নামে একটি প্রতারণা-চক্রের হদিশ পায় এবং ওড়িশা ও বারিকুল এলাকা থেকে দু'জনকে, একই অভিযোগে বান্দোয়ান থেকে আরও একজনকে গ্রেফতার করে ।
মঙ্গলবার সারা ভারত লেখক সংগঠনের দক্ষিণ বাঁকুড়া শাখা, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল, আদিবাসী একতা মঞ্চ-সহ আদিবাসী বুদ্ধিজীবী মহলের প্রায় 15 জন প্রতিনিধি গ্রামবাসীদের সচেতন করতে রানিবাঁধের বিভিন্ন গ্রামে যান । ভেদুয়াশোলে কাউকে না-পেয়ে তাঁরা পৌঁছন মুচিকাটায় । সেখানে দেখেন, গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যেই ওড়িশা থেকে আসা 'মাঝি সরকার'-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন । আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিরা বারবার অনুরোধ জানালেও গ্রামবাসীরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাননি ।
গ্রামবাসীর তরফে ওড়িশা থেকে আসা 'মাঝি সরকার' প্রতিনিধিদের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের বিশিষ্ট্যজনের প্রতিনিধিদের যৌথ বৈঠকের প্রস্তাব দেওয়া হয় ৷ তবে তা নাকচ করে দেন আদিবাসী সমাজের বিশিষ্ট্যজনেরা । তাঁরা আলাদা ভাবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে চান ৷ তবে গ্রামবাসীরা তাতে রাজি হননি ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পর আদিবাসী সমাজের বিশিষ্ট্যজনেরা রাস্তায় দাঁড়িয়েই এসআইআর-এর ফর্ম পূরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন গ্রামবাসীদের ।
আদিবাসী একতা মঞ্চের সদস্য বিশ্বনাথ সর্দার বলেন, "আমাদের সাঁওতাল সমাজের বেশ কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষ অন্যের কথায় প্ররোচিত হয়েছে এবং মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে তাঁরা এসআইআর ফর্ম ফিল-আপ করতে রাজি হয়নি ৷ এখনও পর্যন্ত তাঁরা এসআইআর-এর ফর্ম ফিল-আপ করেননি ৷ ওঁদের এমনভাবে বোঝানো হয়েছে যে তাঁরা শুধু ওড়িশার মাঝি সরকার সংগঠনের কথা শুনছেন ৷ তাই সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা আদিবাসী একতা মঞ্চের রানিবাঁধ ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত নেতৃত্ব ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম ৷ কিন্তু ওঁরা আলোচনা সভা ডেকেও তাতে অংশ নিতে চায়নি ৷ তাই আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওঁদের সতর্ক করলাম ৷ এসআইআর ফর্ম ফিল-আপ করার আবেদন জানালাম ৷"
আদিবাসী একতা মঞ্চের আরেক সদস্য চিতল আবদার বলেন, "আশা করছি, আমাদের কথা শুনে 11 তারিখের মধ্য ওঁরা এসআইআর ফর্ম ফিল-আপ করবেন ৷ যাতে ভবিষ্যত সুরক্ষিত থাকে ৷ গণতন্ত্র বা ভারতবর্ষের বাইরে না-যাওয়ার বার্তা দিয়েছি ৷ আমাদের কথা শুনে ওঁরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনায় বসবেন বলেছেন ৷ নিজেদের উদ্যোগে গিয়েও অপমানিত হয়ে ফিরতে হল-এটাই কষ্টের । এই আচরণ আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে মানায় না ।"