মেলায় মনের মেলবন্ধন, দ্বারকেশ্বরের পাড়ে সেলফি আর রিল সরিয়ে একগাল মুড়ি

বাঁকুড়ার বিখ্যাত মুড়ির মেলা ৷ বর্তমান যুগে যেন বেশি প্রাসঙ্গিক মেলার গুরুত্ব ৷ ইতিহাস থেকে জনশ্রুতি, মেলাকে ঘিরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷

Bankura Muri Mela
বাঁকুড়ার মুড়ির মেলা, ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে আজও প্রাসঙ্গিক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 19, 2026 at 7:03 PM IST

6 Min Read
কেঞ্জাকুড়া (বাঁকুড়া), 19 জানুয়ারি: বাঁকুড়াবাসীর সঙ্গে মুড়ির এক আশ্চর্য অমোঘ টানের কথা প্রায় সবারই জানা ৷ যা শুধু গভীরই নয়, ঐতিহ্যবাহীও ৷ মুড়ির মত একটা সাধারণ খাবারের সঙ্গে এই জেলার এমনই আত্মিক টান যে, সেই মুড়ি ঘিরে মাঘের শুরুতে বসে যায় আস্ত একটা মেলা ! আর তা দেখতে ও অংশ নিতে দূরদূরান্ত থেকে লোকজন আসেন ৷ শুধু মুড়ির টানে।

বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া এলাকার এই মুড়ির মেলার মধ্যে দিয়ে জেলাবাসী শুধু যে তাঁদের এই মুড়ি-প্রেমকে ফি-বছর একবার করে ঝালিয়ে নেন তা নয়, শয়ে শয়ে মানুষ দ্বারকেশ্বর নদের তীরে স্রেফ এক মুঠো মুড়ি মুখে ছুঁড়ে দিয়ে মজে ওঠেন গল্পে, ভাগ করে নেন সুখ-দুঃখের রোজনামচা ৷ অচিরেই কেঞ্জাকুড়ার মুড়ির মেলা হয়ে ওঠে সামাজিক ও আত্মিক বন্ধনের মূর্ত প্রতীক ৷ রাঢ় বাংলার লোককথা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এই মুড়ি মেলা ৷ যেখানে মুড়ি খাওয়া পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবেও বিবেচিত হয় ।

মুড়ি মেলার ইতিহাস

কেঞ্জাকুড়ায় মুড়ি মেলার ইতিহাস অনেক পুরনো ৷ কীভাবে এমন 'অদ্ভুত' মেলা শুরু, তা নিয়ে যেমন রয়েছে জনশ্রুতি, তেমনই রয়েছে লোকগানের নিবিড় যোগ ৷ দ্বারকেশ্বর নদের পাড়েই রয়েছে সঞ্জীবনী মাতার আশ্রম । প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে হরিনাম সংকীর্তনের অনুষ্ঠান হয় এখানে । শেষ হয় মাঘ মাসের 4 তারিখ । দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ সংকীর্তন শুনতে হাজির হন । কথিত আছে, কেঞ্জাকুড়া একটা সময় ছিল ঘন বনজঙ্গলে ঢাকা । হরিনাম সংকীর্তন শেষ হতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত । তারপর কেউ জঙ্গল পার করার সাহস দেখাতেন না । সেই জন্য পরের দিন সকালে সঙ্গে আনা শুকনো মুড়ি দ্বারকেশ্বর নদের জলে ভিজিয়ে তা খেয়ে বাড়িতে ফিরতেন তাঁরা । সেই থেকেই এই মুড়ি মেলার উৎপত্তি বলে মনে করা হয় ৷

Bankura Muri Mela
জমিয়ে মুড়ি খাওয়ার আগের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে সঞ্জীবনী মাতা আশ্রম কমিটির সদস্য তথা মুড়ি মেলার আওহ্বায়ক পার্থ চন্দ বলেন, "অসংখ্য মানুষ এখানে ভিড় জমান ৷ প্রশাসনের সহায়তায়ও পাই আমরা । দীর্ঘদিন ধরে চলে আশা এই মেলা আগামীদিনেও এই ভাবেই চলবে বলে আমরা আশাবাদী । প্রতি বছর আমরা লক্ষ্য করেছি পুরোনোদের মতো বহু মানুষ প্রথমবার এই মুড়ির মেলায় আসেন। এঁদের জন্যেই এতো বছর ধরে মুড়ির মেলা চলে আসছে এবং তা কোলেবরেও বেড়েছে। মেলাকে কেন্দ্র করে সকলের উচ্ছ্বাসও চোখে পড়ার মতো ।"

বাঁকুড়াবাসীর মুড়ি-প্রেমের জনশ্রুতি

কথিত আছে, নারায়ণ একদিন নারদ মুনির সঙ্গে বাঁকুড়ার ওপর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন । পথে, নারায়ণের কানে হঠাৎ চড়চড় করে একটা শব্দ যায় ৷ তড়িঘড়ি নারায়ণ নারদ মুনিকে জিজ্ঞেস করেন কীসের আওয়াজ দেবর্ষি ? নারদ উত্তর দিয়েছিলেন, প্রভু, বাঁকুড়ার লোকেরা মুড়িতে জল ঢেলেছে ৷ বাঁকুড়াবাসীর এই মুড়ি-প্রেম এতটা গভীর যে পুরাণেও তার ছাপ আছে। সেই প্রিয় মুড়িকে কেন্দ্র করেই বাঁকুড়ার জনপদে বসে সুপ্রাচীন এই মুড়ির মেলা ৷

Bankura Muri Mela
মুড়ি মেলায় ভোজনের অপেক্ষা (ইটিভি ভারত)

মুড়ি মেলা 2026

নেই নেই করে মুড়ি মেলার বয়েস 200 বছর পেরিয়েছে । তবে ভাটা পড়েনি উচ্ছ্বাসে আর আবেগে। সেই ছবিই দেখা গেল 4 মাঘ, রবিবার ৷ কেঞ্জাকুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদের চরে মুড়ি মেলায় অংশ নিয়ে আনন্দে মাতলেন হাজার হাজার মানুষ । নদের চরের বালিতে গর্ত করে জল সংগ্রহ করে, সেই জল মুড়িতে ছিটিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে মুড়ি খেলেন আট থেকে আশি । মাতলেন গল্পে ৷ সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, পাওয়া-না পাওয়া সবেরই আলোচনা চলল মুড়ি খেতে খেতে ৷ জমে উঠল কেঞ্জাকুড়ায় মুড়ির মেলা ।

Bankura Muri Mela
শালপাতায় মুড়ি পরিবেশনের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

অতীতের সেই ঘন জঙ্গল যেমন আর নেই, তেমনই নেই তা পেরোনো ঝক্কি আর বিপদ। তাই, আজ প্রয়োজন না-থাকলেও মুড়ি খাওয়ার 'রেওয়াজ' কার্যত উৎসবের চেহারা নিয়েছে ৷ এখন আর শুধু হরিনাম সংকীর্তন শুনতে আসা মানুষ নন, কেঞ্জাকুড়া-সহ আশপাশের অন্তত 20টি গ্রামের মানুষজন পরিবার-পরিজন নিয়ে নিয়ে মাঘের সকালে দ্বারকেশ্বর নদের চরে চলে আসেন । সঙ্গে আনেন মুড়ি । শীতের মিঠে রোদ পিঠে মেখে চলে জমিয়ে মুড়ি খাওয়া । মুড়ির অনুষঙ্গ হিসাবে কেউ আনেন আনেন চপ কিংবা বেগুনি, আবার কেউ নিয়ে বসেন ঘুগনি। সঙ্গে থাকে লঙ্কা, পেঁয়াজ, শসা, নারকেল, টম্যাটো, চানাচুর, তিল, নারকেল নাড়ু ইত্যাদি আরও অনেক কিছু ।

Bankura Muri Mela
পরিবার-পরিজনদের নিয়ে বাঁকুড়ার মুড়ির মেলায় (ইটিভি ভারত)

মুড়ি মেলার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

কৃত্তিম মেধা আর ডিজিটাল দুনিয়ায় ইদানিং সম্পর্কের মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়া নিয়ে অনেক আলোচনা হয় ৷ কেউ কেউ মনে করেন যে প্রায়শঃ শিথিল হয়ে যাচ্ছে সম্পর্কের গুরুত্ব ৷ একসঙ্গে খাবার খেতে বসে বা রেস্টুরেন্টে একসঙ্গে মিলিত হলেও সেখানে বেশিরভাগ সময় একে ওপরের সঙ্গে খুব কমই কথা হয় । হয় টেলিভিশনের পর্দায় চোখ থাকে, না-হয় যৌথ সময়ের অনেকটাই কেড়ে নেয় মোবাইল ফোন ৷ রিলস, ভিডিয়ো বা ছবি তোলার নেশায় হারিয়ে যায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার মতো অত্যন্ত স্বাভাবিক, অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ৷ মানুষের সুখ-দুঃখ ভাগ করার সময় কমে যাওয়ার এই যুগে কেঞ্জাকুড়ার মুড়ির মেলা যেন একেবারে ভিন্নধর্মী ৷ নদের পাড়ে মুড়ি খেতে খেতে গল্প করার মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক সহজ করার পথও প্রশস্ত করে এই মেলা ৷

Bankura Muri Mela
দ্বারকেশ্বর নদের তীরে মুড়ি মেলায় যোগ দেওয়া মানুষের ভিড় (ইটিভি ভারত)

মুড়ি মেলায় ভিড় করা পুণ্যার্থীরা

মেলায় এসে উচ্ছ্বসিত স্থানীয় বাসিন্দা তানিয়া খাঁ ৷ তাঁর কথায়, "প্রতি বছর অপেক্ষা করে থাকি এই দিনটার জন্য ৷ সকাল সকাল মুড়ি বেঁধে চলে আসি কেঞ্জাকুড়ায়। এই সঞ্জীবনীর ঘাট, এই মুড়ির মেলা আমাদের বাঁকুড়ার খুব আপনার ৷ সবাই একসঙ্গে বসে মুড়ি খাব, এটাই এই মেলার বিশেষত্ব, এটাই মজা ৷"

মেলায় প্রথমবার আসা মল্লিকা গড়াই বলেন, "এই মেলার গল্প আগে অনেক শুনেছি, কিছু ভিডিয়োও দেখেছি ৷ এবার প্রথম এলাম ৷ সবাই মিলে মুড়ি খেলাম ৷ তারপর আশপাশটা ঘুরে দেখে খুব ভালো লাগছে ৷ এতটাই ভালো লেগেছে যে, প্রতি বছর আসতে চাই ৷"

কেঞ্জাকুড়ার মুড়ির মেলা এখন শুধু স্থানীয়দের মধ্যে আর সঞ্জীবনী মায়ের মন্দির চত্বরে সংকীর্তন শুনতে আসা মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাৎসরিক এই মেলা আজ দূরদূরান্ত থেকে আসা অনেকের জড়ো হওয়ার জায়গা, নাগরিক ব্যস্ততাকে কিছুক্ষণের জন্যে দূরে ঠেলে একে ওপরের কথা শোনার, গল্প ভাগ করে নেওয়ার মিলন ক্ষেত্র।

