বড়দিনে পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট 'বাঁকুড়ার রানি' মুকুটমণিপুর
যদিও ব্যবসায়ীদের দাবি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার পর্যটকদের ভিড় অনেকটাই কম । আর তাই ব্যবসা সেরকম হচ্ছে না ৷
Published : December 25, 2025 at 5:46 PM IST
মুকুটমণিপুর (বাঁকুড়া), 25 ডিসেম্বর: আজ 25 ডিসেম্বর ৷ বড়দিন । বিশেষ এই দিনে ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি সকাল থেকেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন আনন্দের খোঁজে । আর সেই আনন্দের অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠেছে বাঁকুড়া জেলার প্রথম সারির পর্যটন কেন্দ্রগুলি । তার মধ্যে অন্যতম হল মুকুটমণিপুর । এখানে সকাল থেকেই পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো ।
'বাঁকুড়ার রানি' মুকুটমণিপুর
মুকুটমণিপুরে কেউ এসেছেন পিকনিক করতে, কেউ আবার ছুটির দিনের নিখাদ আনন্দ উপভোগ করতে । সব মিলিয়ে বড়দিনে জমজমাট বাঁকুড়ার পর্যটন মানচিত্র । উৎসবের রেশ স্পষ্ট 'বাঁকুড়ার রানি' মুকুটমণিপুরেও । জল, জঙ্গল আর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে সারা বছরই এখানে অসংখ্য পর্যটকের আনাগোনা লেগে থাকে । আর বড়দিনের মতো বিশেষ দিনে সেই সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায় ।
মুকুটমণিপুরে এসে জলাধারে নৌভ্রমণ না-করে ফিরে যাওয়া পর্যটক খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর । তাই সকাল থেকেই প্রস্তুত নৌচালকরাও । কাঁসাই ও কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলে বিস্তৃত জলাধারের বুকে পর্যটকদের নিয়ে নৌভ্রমণে ব্যস্ত তাঁরা । মুকুটমণিপুরে এসে খুশি পর্যটকরাও । সারাদিন ঘোরাঘুরি, পিকনিক আর চড়ুইভাতির আনন্দেই দিন কাটাবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা । সব মিলিয়ে বড়দিনের সকাল থেকেই আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছে মুকুটমণিপুর ।
পর্যটকদের অনুভূতি
অনেক পর্যটকই জানিয়েছেন, সময় পেলেই তাঁরা এখানে ছুটে আসেন শান্তি আর স্বস্তির খোঁজে । মূলত প্রাত্যহিক জীবনে সকলেই কর্মব্যস্ত ৷ আর ইঁট-কাঠ-পাথরের চার দেওয়াল থেকে একটু মুক্তির স্বাদ পেতেই মানুষ ছুটে আসেন মুকুটমণিপুরে । হুগলির ডানকুনি থেকে এসেছেন বৈশাখী ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "প্রথমবার মুকুটমণিপুরে এলাম ৷ খুল ভালো লাগছে ৷ তবে সকাল থেকে খুব ঠান্ডা ৷ বেলায় রোদ উঠতে একটু আরাম লাগছে ৷ পাড়া প্রতিবেশীরা মিলে পিকনিক করতে এসেছি ৷ প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করছি ৷ এরপর বোটিং করব ৷ একটু ভয়ও লাগছে ৷ আবার আনন্দও হচ্ছে ৷"
আরেক পর্যটক কাবেরী ঘোষের কথায়, "আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি ৷ এখানে সকালে খুব ঠান্ডা ছিল ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ চারিদিকে মনোরম পরিবেশ ৷ বাচ্চারা খুব আনন্দ করছে ৷ আমরাও খুব মজা করছি ৷ যত বেলা বাড়ছে এখানে ভিড় হচ্ছে ৷ আমরা বোটিং করব ও সারাদিন খুব আনন্দ করব ৷ যেরকম ভেবেছিলাম তার থেকেও বেশি সুন্দর মুকুটমণিপুর ৷"
আগত পর্যটকদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না-হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই করেছে প্রশাসন । এবছরও পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । সব মিলিয়ে সারা বাংলার সঙ্গে ছুটির আনন্দে উৎসবের জোয়ারে গা ভাসাচ্ছেন বাঁকুড়ার মানুষও ।
ব্যবসায়ীদের কথা
তবে আনন্দের মাঝেই শোনা যাচ্ছে কিছুটা বিষাদের সুর । স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, অন্যান্যবারের তুলনায় চলতি বছরে পর্যটকদের ভিড় অনেকটাই কম । ফলে নৌচালক থেকে শুরু করে অন্য ব্যবসায় ভাঁটা পড়েছে । কী কারণে এবছর মুকুটমণিপুরে পর্যটকের সংখ্যা কম, তা বুঝে উঠতে পারছেন না-তাঁরা । ব্যবসায়ী হোসেন আলি বলেন, "এবারে সেরকম ভিড় নেই ৷ বিগত বছরগুলিতে এর থেকে বেশি ভিড় হয়েছিল এখানে ৷ প্রচন্ড ঠান্ডা সকাল থেকে ৷ ব্যবসার হাল খুব খারাপ ৷ কেন এই অবস্থা বলতে পারব না ৷ দূর দূরান্ত থেকে বেশি পর্যটকদের গাড়ি আসিনি এবার ৷"
প্রশাসনের তৎপরতা
'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রকল্পের আওতাতে অভিনব উদ্যোগ নিতে দেখা গেল বাঁকুড়া সদর ট্রাফিক পুলিশকে । 25 ডিসেম্বরের আগের রাতে ভ্রমণার্থীদের বাসগুলিকে থামিয়ে চালক, খালাসিদের চা এবং জল পান করিয়ে সজাগ ও সচেতন হয়ে গাড়ি চালানোর বার্তা দিলেন পুলিশকর্মীরা । এদিন বাঁকুড়ার পুয়াবাগান সংলগ্ন জাতীয় সড়ক 60A-এর সংযোগস্থলে এমনই চিত্র ধরা পড়ল । পথ দুর্ঘটনা যেখানে একটা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটাকে এড়ানোর জন্যই এমন উদ্যোগ নিল ট্রাফিক পুলিশ ।
বাঁকুড়া জেলা পুলিশের ডিএসপি (ট্রাফিক) কৈলাসপতি মাহাতো বলেন, "বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টুরিস্ট গাড়িগুলি আসছে ৷ দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালানোর জন্য চালকের চোখ লেগে যায় ৷ যার ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে ৷ সেটাকে এড়াতেই বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । এই উদ্যোগ একদিনের জন্য নয় ভবিষ্যতে লাগাতার চলবে ।"